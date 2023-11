Le liquide plus efficace que l’air pour refroidir les centres de données

EN MODE SOLUTIONS - Le liquide est en voie de remplacer les systèmes de climatisation à l’air qui refroidissent les immenses parcs d'équipements informatiques des centres de données. À Lévis, le géant QScale, qui a lancé ses opérations au cours de l’été, propose ces solutions à ses clients. Bientôt, elle espère aussi revaloriser la chaleur générée par les ordinateurs qu’elle héberge.

On a peine à imaginer la puissance des ordinateurs qui, partout sur la planète, stockent nos données et réalisent des calculs très complexes. Notre gourmandise numérique nécessite de grandes quantités d’électricité.

Ouvrir en mode plein écran Les ordinateurs des centres de données génèrent beaucoup de chaleur. Photo : iStock / panumas nikomkai

Le spécialiste de l’Université de Sherbrooke en transfert de chaleur et de refroidissement informatique, Omidreza Ghaffari, rappelle que l’Agence internationale de l’énergie évaluait à 1,3 % la demande mondiale en électricité pour les centres de données en 2022, soit l’équivalent de la consommation de l’Allemagne . En 2030, la demande pourrait grimper de 5 à 8 %.

Passer de l’air au liquide

Les centres de données génèrent beaucoup de chaleur. Présentement, 35 % à 45 % de la consommation énergétique totale d’une installation type servent à refroidir l'équipement. L’industrie du stockage et du traitement des données mise sur le remplacement de l’air par le liquide pour améliorer son bilan énergétique.

Présentement 95 %, 98 % pour cent des ordinateurs de la planète sont refroidis à l'air. Ça fonctionnait à une certaine époque [...] les ordinateurs sont de plus en plus énergivores et il faut devenir de plus en plus efficace [...] On commence à être dans la nouvelle ère du refroidissement liquide.

Le liquide est physiquement plus efficace, nous rappelle le professionnel de recherche de l'Université de Sherbrooke Omidreza Ghaffari. Le liquide a une capacité thermique massique plus élevée que l'air, ce qui permet de déplacer plus facilement la chaleur.

Ouvrir en mode plein écran La première phase du centre de données QScale à Lévis est en service depuis l'été 2023. Photo : Radio-Canada / Claude Bernatchez

C’est le choix qu’a fait l’entreprise QScale, à Lévis. On y construit le plus grand centre de traitements de données du Québec et l’un des cinq plus importants de la planète, au dire de son président et cofondateur Martin Bouchard. On héberge des ordinateurs qui travaillent à découvrir des médicaments, des remèdes contre le cancer. [...] Donc tout ce qui est la recherche scientifique qui demande beaucoup de calculs.

La puissance énergétique de QScale : C’est l'équivalent d’une sous-station électrique de plus de 250 mégawatts de puissance disponible.

50 000 à 100 000 ordinateurs pourraient être alimentés dans une superficie industrielle de grande envergure.

Comparable à une municipalité comme Drummondville en termes de capacité résidentielle. Source : Matm Bouchard, président et cofondateur QScale

Radiateurs, plaques et immersion

Trois méthodes de refroidissement au liquide sont utilisées selon le type d’équipement et leur puissance. Une des façons, c'est via des portes , nous explique Martin Bouchard. Un peu comme de grands radiateurs qui vont capter la chaleur des ordinateurs dans l'air et qui vont la refroidir.

Ouvrir en mode plein écran Le supercalculateur Narval de Calcul Québec Photo : Stéphane Brügger

Le refroidissement direct, lui, fait circuler le liquide sur des plaques qui récupèrent la chaleur des processeurs ou des composantes à haute puissance.

Ouvrir en mode plein écran Un ordinateur refroidi à l'aide de la circulation d'un liquide. Photo : Getty Images / Chiradech

Finalement, le refroidissement par immersion.

Ouvrir en mode plein écran Les équipements informatiques sont refroidis par immersion dans une huile synthétique. Photo : Radio-Canada

On met les ordinateurs dans des bassins, des aquariums avec un type d'huile synthétique qui ne conduit pas l'électricité [...] comme s'ils étaient dans un bain de glace. Et ça, c'est extrêmement efficace.

On est en mesure de récupérer presque la totalité de l'énergie autour de 97 % . [...] Donc c'est comme si l'électron servait deux fois d'une certaine façon à 97 % d'efficacité.

Les économies

Les gains réalisés grâce à des systèmes de refroidissement liquide varient selon que le centre de données soit installé dans un climat chaud ou plus froid comme au Québec. La climatisation requise ne sera pas la même. La recherche tend à démontrer que les économies d’énergie sont de l'ordre de 10 % à 15 % , explique Omidreza Ghaffari de l’Université de Sherbrooke. Il rappelle que la valeur de la chaleur récupérée sera plus importante si elle peut être revalorisée en plein hiver pour chauffer une serre ou un écoquartier.

Ouvrir en mode plein écran Le système de refroidissement par liquide de QScale à Lévis Photo : Radio-Canada / Bruno Boutin

Martin Bouchard de QScale espère que le projet de serre de son entreprise enverra un message fort que l’énergie nécessaire au fonctionnement des ordinateurs peut contribuer à l'autonomie alimentaire du Québec.