Des policiers passent une journée avec des personnes vivant avec une déficience

Après avoir joué au soccer avec les communautés interculturelles et rencontré des personnes vivant avec des problèmes de santé mentale, les policiers ont mis la main à la pâte dans un atelier de mécanique avec le groupe Probex jeudi dernier, afin de passer une journée avec des personnes vivant avec une déficience intellectuelle.

Pendant cinq semaines, des policiers du Service de police de Sherbrooke (SPS), laissent de côté leurs uniformes et s'immergent auprès de différents groupes habillés en civil. Cela permet à la fois au corps policier de mieux connaître les clientèles avec qui ils font affaire, mais aussi de mieux enseigner le rôle d'un policier aux différentes communautés.

La capitaine aux projets spéciaux au SPS , Guylaine Perron, explique que Probex emploie des personnes qui ont de légères déficiences intellectuelles, qui ont le trouble du spectre de l'autisme, ou qui sont atteintes en santé mentale. Elle ajoute que Probex organise des ateliers pour permettre aux personnes de devenir autonomes et de se développer.

On a plein de gens qui ont une différence et les policiers sont avec eux cette semaine.

Depuis ce matin, les policiers font le même travail qu'eux. Ils les côtoient, ils échangent, ce qui permet aux bénéficiaires de connaître davantage le policier sans son uniforme dans son environnement et ça permet aux policiers de connaître davantage ces gens-là qui vivent des différences , ajoute la capitaine.

Elle renchérit que les policiers auront plus d'outils pour intervenir avec cette clientèle.

Quand on connaît mieux, on comprend mieux.

Des policiers incognito

Pour faciliter leur intégration au groupe Probex, les policiers ont d'abord été présentés comme des stagiaires en travailleur social, puis sur l'heure du dîner, leur identité de policier a été dévoilée.

Sylvain Vallière du groupe Probex, raconte que plusieurs ont sursauté, parce qu' ils avaient déjà eu de mauvaises expériences avec la police. Il poursuit que c'est la première fois qu'il discute avec un policier habillé en civil. Sa vision a maintenant changé.

On va peut-être être plus heureux de les voir et être plus à l'aise de parler aux policiers.

Le policier au SPS depuis 8 ans, Jean Lessard, trouve l'immersion intéressante. Après avoir rencontré les différents groupes, il soutient qu'il peut se mettre davantage à la place des gens qui vivent des réalités différentes.

Habituellement, on n'a pas accès aux histoires des gens, on intervient seulement quand ils sont en crise.

On se rend compte aussi que l'uniforme amène une grosse barrière et quand je travaille, je ne la voyais pas. Et là sans uniforme, on a plus accès à leur vie personnelle , constate Jean Lessard.

Le directeur général du groupe Probex, David Caron, observe que le projet est gagnant-gagnant . Autant pour les policiers qui se rapprochent de leur clientèle, mais aussi pour les stagiaires qui ont des expériences avec les policiers, qui ont eu des événements qui peuvent être traumatisants, et là, c'est une belle occasion de réparer, de guérir, de voir sous un autre angle ces hommes-là, ces femmes-là .

Une autre cohorte de policiers vivra une expérience similaire d'immersion le printemps prochain. David Caron souhaite que le groupe Probex fasse à nouveau partie du projet.

Avec les informations de Thomas Deshaies