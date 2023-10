Les sages-femmes de l’Ontario pourraient bientôt donner des ordonnances pour plus de médicaments, notamment des contraceptifs.

Parmi les ajouts notables à la liste, les sages-femmes pourraient prescrire des contraceptifs hormonaux après l'accouchement, selon Kelly Dobbin, registraire et PDG de l'Ordre des sages-femmes de l'Ontario.

C’est quelque chose que de nombreuses sages-femmes à travers le Canada peuvent déjà prescrire. Mais en Ontario, nous l’attendons depuis un certain temps a déclaré Mme Dobbin.

La liste comprend également d'autres analgésiques que les sages-femmes pourraient administrer en vertu du nouveau règlement, au lieu de recourir à un médecin.

À 3 h du matin, lorsqu'une sage-femme sait que ce médicament est nécessaire, elle n'aura plus besoin d'appeler un obstétricien en pleine nuit.

Ces professionnels de santé estiment que ces changements vont permettre de venir en aide aux patients de manière plus efficace. Mais ceux-ci préféreraient ne pas avoir à se limiter à une liste.

Le meilleur médicament à utiliser aujourd'hui peut ne plus être le meilleur demain. Avoir une liste fixe pose des défis pour l'avenir , explique Mme Dobbin.

Jasmin Tecson abonde dans le même sens. La présidente de l’Association des sages-femmes de l’Ontario pense qu’il serait encore mieux que les sages-femmes soient autorisées à commander toute la gamme de médicaments utilisés pendant la grossesse et les soins post-partum.

Selon Mme Tecson, il existe actuellement de nombreux problèmes que les sages-femmes peuvent diagnostiquer, mais elles doivent ensuite demander à un médecin de rédiger une ordonnance.

D'autres changements

Un certain nombre de vaccins ont également été ajoutés à la liste. Elle comprend notamment le vaccin contre la grippe, les vaccins contre la COVID-19 et le vaccin combiné contre la diphtérie, la coqueluche et le tétanos.

Le ministère de la Santé examine les changements proposés et travaille avec des partenaires du secteur de la santé, explique une porte-parole de la ministre de la Santé Sylvia Jones.

La dernière proposition de changements à la liste est ouverte aux commentaires du public sur le registre réglementaire de la province jusqu'au 13 novembre.

Selon l'Ordre des sages-femmes de l'Ontario, les sages-femmes de l’Ontario peuvent donner des ordonnances pour 25 médicaments, par exemple le misoprostol pour prévenir des hémorragies post-partum ou de la nitrofurantoïne pour traiter les infections des voies urinaires. Les sages-femmes peuvent actuellement administrer 22 médicaments et vaccins par injection, par exemple, le vaccin combiné contre la rougeole, la rubéole, les oreillons et la varicelle ou encore de la chloroprocaïne à des fins d’anesthésie locale pour l’épisiotomie. Il est aussi possible à ces professionnels de santé d’administrer par inhalation un mélange équimolaire oxygène-protoxyde d'azote.

Avec les informations de La Presse canadienne