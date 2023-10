Réparer un véhicule électrique : entre défis et continuité

L’éducation des conducteurs automobiles et la formation de main-d’œuvre qualifiée sont le nerf de la guerre pour s’assurer que ce virage se déroule sans trop d’obstacles.

Grégoire Thalheim Bellavance est propriétaire de Greg Tech, un garage indépendant à Rimouski. Il observe une hausse de la demande pour la réparation de véhicules électriques dans la région.

Il constate toutefois que certains mythes doivent être déboulonnés pour la maintenance de ces véhicules.

Généralement, ce n’est pas quelque chose qui est connu du propriétaire , dit-il.

Le porte-parole de l’Association des véhicules électriques du Québec (AVÉQ) Simon-Pierre Rioux abonde dans le même sens.

Le véhicule électrique nécessite peu d’entretien, mais il en nécessite quand même , dit-il.

En effet, les véhicules électriques ont de nombreux systèmes similaires aux véhicules thermiques : que ce soit la suspension, la direction ou le système de freinage.

Le système de freinage à régénération demande une attention particulière, selon Alexandre Ouellet, enseignant en mécanique au Centre de formation de Rimouski-Neigette. Les freins des véhicules électriques sont moins sollicités que ceux des véhicules thermiques. Pour éviter que les freins corrodent, il recommande un entretien régulier.

Est-ce qu’on va parler des changements d’huile, oui, il n’y a plus de moteurs à combustion, c’est un véhicule entièrement électrique, mais reste quand même un boîtier réducteur, qui est une espèce de transmission qui a un certain entretien périodique à faire , nous explique-t-il.

De nombreux modèles de véhicules électriques ont une batterie avec un système de thermorégulation liquide. Encore, là, c’est un antigel qui doit être changé , dit-il.

Dans tous les cas, c’est un beau défi, autant pour les propriétaires d’atelier que pour les techniciens. On n’est plus à l’âge où les techniciens sont des gens sales et on fait de la grosse job. C’est de la minutie, des connaissances, on est vraiment ailleurs.

Simon-Pierre Rioux de l’ AVÉQ constate qu'à 90, 95% du temps, le véhicule électrique va présenter des problèmes qui sont directement reliés aux mêmes genres de problèmes qu’on aurait avec un véhicule à essence.

La réparation d’un véhicule électrique se complexifie selon lui quand les travaux de réparation touchent le port de recharge, l'onduleur, la batterie ou autres systèmes qui nécessitent l’intervention d’un technicien automobile spécialisé.

C’est là où on voit qu’il y a un manque de main-d’œuvre, les mécaniciens qui œuvrent dans des ateliers classiques sont peut-être moins enclins à faire leur formation, parce que c’est quand même beaucoup d’heures de formation pour leur protection parce qu’on a quand même une batterie de traction de 400 volts, certains véhicules à 800 volts, c’est énormément de voltage et ça peut être très dangereux , dit-il.

Les clients d’atelier doivent donc faire preuve de patience quand la nature des travaux est plus complexe. Effectivement les temps d’attente sont plus longs dans la plupart des ateliers, mais peu importe le service , précise Grégoire Thalheim Bellavance de Greg Tech. Les diagnostics sont plus longs pour les véhicules à propulsion électrique et thermique, notamment en raison des composantes électroniques et informatiques qui y sont intégrés.

Ouvrir en mode plein écran Le propriétaire de Greg Tech à Rimouski, Grégoire Thalheim Bellavance, et le technicien en mécanique électrique, Alex Chouinard, devant les outils nécessaires pour la réparation et l'entretien de véhicules électriques. Photo : Radio-Canada / François Gagnon

La formation : un défi pour la transition

Au Centre de formation de Rimouski-Neigette, seulement quatre étudiants sont inscrits au cours pour la spécialisation en réparation et entretien de véhicules électriques.

Il ne se passe pas une semaine sans que l’enseignant Alexandre Ouellet reçoive un appel d’un atelier à la recherche d’un mécanicien, toutes technologies confondues.

L’enseignant de mécanique traditionnelle et électrique croit que l'industrie gagnerait à mieux former ses travailleurs à ce changement technologique : de l’achat, à l’entretien, à la réparation, mais aussi en cas d’accident.

Ce qui veut dire que les vendeurs, les mécaniciens et les carrossiers doivent être formés pour bien comprendre les particularités des véhicules électriques afin d'accompagner les automobilistes dans l'entretien et la réparation de leur véhicule.

L’industrie va avoir un gros « pensez-y-bien » à faire dit-il. L’industrie automobile a un problème de rétention de sa main-d’œuvre. Dans les régions où il n’y a pas de comités paritaires ou de syndicats qui fixent les salaires, comme c'est le cas au Bas-Saint-Laurent, les entreprises ont tendance à tenir les salaires à des prix planchers selon lui. On manque de techniciens avec l’expertise , dit-il.

Alexandre Ouellet croit que les gouvernements doivent aider les entreprises à former leur main-d'œuvre et que le Québec doit passer une loi sur les qualifications des techniciens automobiles.

Le métier de mécanicien n’est pas régi au Québec comme il l’est dans les autres provinces du Canada.