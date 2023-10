Les récoltes sont presque terminées, selon le dernier rapport sur les cultures en Alberta (Nouvelle fenêtre) (en anglais). Elles sont en avance par rapport à la moyenne des 10 dernières années, mais les conditions météorologiques préoccupent malgré tout certains experts.

Selon la Société des assurances agricoles de l'Alberta (AFSC), 98,6 % des cultures étaient récoltées en date du 17 octobre.

Le rapport fait état des données sur le blé du printemps, le blé dur, l’orge, le canola, l’avoine et d’autres cultures dans la province.

Le climat sec et le début de l’automne ont contribué à une récolte précoce selon le gérant d’assurance et de création de nouveaux produits chez AFSC , Jesse Cole.

Pendant l’automne [les conditions sèches] sont parfois idéales. Ça permet de sortir plus tôt dans la saison et de faire une récolte sans interruption , précise-t-il.

Le rapport souligne aussi que des températures chaudes ont un impact sur les réserves d’humidité du sol. Jesse Cole espère qu’il y aura beaucoup de neige cet hiver afin d’alimenter l’humidité des champs.

Publicité

Le spécialiste du climat avec Agriculture et Agroalimentaire Canada, Trevor Hadwen, note que les conditions climatiques étaient variées à travers la province cette année.

Il parle notamment de conditions sèches dans le sud et dans le nord de la province. La grande préoccupation, c’est qu'il n'y a pas eu beaucoup d'humidité cet automne […] beaucoup de choses vont dépendre de cet hiver , souligne-t-il.

Ce qu’ils ont tous les deux remarqué c’est la différence des conditions météorologiques à travers la province. L’Alberta est une très grande région pour l’agriculture [...] Selon les endroits, les rendements peuvent être bons au mauvais , précise Trevor Hadwen.

Et si El Niño s'en mêle

Pour Dave Carlin, un fermier du sud de Barrhead, certains de ses champs étaient secs et d’autres humides.

Ce n’est pas comme avant où s’il y avait des nuages de pluie, tout le monde recevait de la pluie.