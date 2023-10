L'une des principales revendications des citoyens et des élus qui se sont adressés à la Commission de la représentation électorale du Québec (CRE) cette semaine est de reconduire le statut d’exception pour les circonscriptions de Gaspé et de Bonaventure.

La dernière carte électorale adoptée en 2017, et basée sur les données de 2014, accordait ce statut aux deux circonscriptions.

La Loi électorale prévoit que les commissaires peuvent exceptionnellement accorder à une circonscription le droit d’avoir moins d‘électeurs que ce que la loi permet, s’il n’est pas possible de trouver de solution satisfaisante pour répondre au critère numérique de 51 000 électeurs plus ou moins 25 %.

Professeure adjointe à l’École de politique appliquée de l'Université de Sherbrooke, Joanie Bouchard affirme qu’il n’y a pas de solution facile dans l’exercice que la Commission doit accomplir.

Il y a l’aspect de vraiment vouloir reconnaître les réalités régionales. Mais cela s’oppose à l’aspect d’équité entre les électeurs. On veut que chaque vote ait le même poids, peu importe où il est fait

La porte-parole de la Commission de la représentation électorale du Québec, Julie Saint-Arnaud-Drolet, explique que ce qui est préoccupant à l’heure actuelle c’est que Gaspé est en voie de devenir la circonscription la plus surreprésentée du Québec.

La porte-parole de la Commission de la représentation électorale du Québec, Julie Saint-Arnaud-Drolet.

D’ici quelques mois, il devrait y avoir encore moins d’électeurs que dans la circonscription d’Ungava, dans le Nord-du-Québec, qui couvre une superficie 75 fois plus grande et où les communautés naturelles ne sont pas reliées par le réseau routier , souligne-t-elle.

Face à ce constat, les commissaires considèrent que l'écart est devenu suffisamment grand pour justifier une révision du statut d'exception.

Statut d’exception?

Dans la nouvelle proposition de découpage électoral proposée par la Commission, cinq circonscriptions obtiendraient le statut d’exception: Ungava, Abitibi-Est, Abitibi-Ouest, Duplessis et René-Lévesque.

La porte-parole de la CRE explique que les commissaires ont évalué le statut d’exception de chacune de ces circonscriptions, dont celui de Duplessis et René-Lévesque sur la Côte-Nord.

La carte électorale qui a été adoptée en 2017.

Pour en faire une seule grande, on arriverait avec un écart de plus de 37 % à la moyenne et ça ferait un territoire immense à couvrir, donc ça ne fonctionne pas. [...] Il faudrait aller chercher une part du territoire jusqu'à la ville de Saguenay ou encore jusque dans Charlevoix pour réussir à augmenter le nombre d'électeurs.

Les commissaires estiment qu’il y a moins d'affinités naturelles entre ces communautés que ce qu'ils voient entre les communautés du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie, par exemple.

La circonscription des Îles-de-la-Madeleine, quant à elle, bénéficie d’un statut d’exception enchâssé dans la Loi électorale. Celle-ci ne permet pas à la Commission de réévaluer son statut.

Cependant, même si le mandat des commissaires est de respecter les critères prévus dans la Loi électorale, ils peuvent faire des propositions à l'Assemblée nationale, comme celle d'ajouter une circonscription aux 125 prévues par la Loi.

Selon Joanie Bouchard, une très forte mobilisation populaire pourrait potentiellement attirer l'attention des commissaires et influencer la décision finale.

La politicologue Joanie Bouchard explique que même si le Québec passait de 125 à 127 députés, cela créerait quand même une perte de poids politique en Gaspésie. Oui, on aurait toujours trois députés en Gaspésie, mais si on regarde finalement le poids électoral de la région versus l'ensemble [...] le poids électoral de la région diminuerait tout de même.

Elle ajoute que d’augmenter le nombre d’élus à l’Assemblée nationale devrait au préalable remporter l’aval populaire, parce que davantage d’élus signifient davantage de salaires et tout ce qu’un député nécessite.

Ça ne serait pas exclu, mais ça ne s'est jamais fait dans le passé. Il y a quand même une fine ligne à tracer. Il y a des décisions qui relèvent vraiment du politique. La Commission doit respecter ça , affirme la porte-parole de la Commission, Julie Saint-Arnaud-Drolet.

Le cadre de la Loi électorale

Le mandat premier des Commissaires est de respecter les critères prévus dans la Loi électorale.

Cette loi fixe à 125 le nombre de circonscriptions au Québec.

Des audiences de la Commission de représentation électorale ont eu lieu cette semaine.

Il y a 1000 électeurs de moins dans les circonscriptions actuelles de Matane-Matapédia, Gaspé et Bonaventure, que lors de la révision de la carte en 2017.

De l’autre côté, il y a 95 000 électeurs de plus dans les Laurentides et Lanaudière et 50 000 électeurs de plus en Estrie et au Centre-du-Québec.

Quand on sait qu'une circonscription compte en moyenne 51 000 électeurs, les commissaires doivent aller ajouter des circonscriptions autre part pour assurer une représentation équitable de ces gens-là. Et ça passe inévitablement aussi par le retrait de circonscription ailleurs

Aux intervenants qui avancent l'argument de l'immensité du territoire à couvrir, elle mentionne que onze circonscriptions québécoises ont un territoire plus grand que Gaspé-Bonaventure et Matane-Matapédia.

Quant à l’argument administratif, neuf circonscriptions chevauchent déjà deux régions administratives. Les commissaires travaillent sur la base de ce qui existe déjà. Ils ne créent pas de précédent , explique la porte-parole.

Le rapport préliminaire de la Commission de la représentation électorale du Québec sert de base pour les audiences publiques qui servent à élaborer une deuxième proposition sur la base de la réalité du terrain.

L’exercice des audiences publiques permet aux commissaires de raffiner leur compréhension des réalités régionales et de mieux comprendre les liens d’appartenance de la population.

La décision pourrait être différente lorsqu’une deuxième proposition de délimitation sera faite , déclare Mme Saint-Arnaud-Drolet.

À Québec, le gouvernement Legault a déjà fait connaître publiquement son mécontentement à l’égard du rapport préliminaire de la Commission.

Mais les caquistes n’auront que bien peu de pouvoir sur la suite du processus : à moins qu’ils ne souhaitent modifier la loi, c’est la Commission qui aura le dernier mot sur la prochaine carte électorale, qui devrait entrer en vigueur aux élections de 2026.

Plus de 300 personnes ont assisté aux audiences publiques de la CRE cette semaine dans l'Est-du-Québec.

Selon la politicologue Joanie Bouchard, l’un des facteurs parmi les onze dont la Commission doit tenir compte est le sentiment d’appartenance des citoyens à leur territoire. Une très forte mobilisation populaire pourrait potentiellement attirer l’attention des commissaires, selon elle.

Seul l'avenir nous le dira, mais c'est possible. Ça peut être une des choses qui peut jouer dans la décision finale.

Les citoyens sont invités à participer aux audiences virtuelles qui se tiendront le 3 et le 15 novembre.

La Commission les invite aussi à envoyer leurs commentaires par le truchement de son site internet jusqu’au 15 novembre.