Comment les rituels funéraires ont-ils changé au fil du temps?

Alors que des revenants, des fantômes et des chats noirs envahissent les rues, certains en profitent pour voir au-delà des décorations d’Halloween. La transformation des rituels funéraires mène-t-elle à un exutoire le soir du 31 octobre? Réflexion.

C'est un dérivatif peut-être à la fois juste et détraqué de cette façon que, toujours, on a eu de voir la mort. C’est amplifié par le fait qu'on ne voit plus la réalité concrète de la mort. On ne voit ni le mort ni des signes de son absence. Cette partie tronquée de la réalité prend sa revanche lors de l'Halloween.

Selon la Corporation des thanatologues du Québec, de moins en moins de gens sont inhumés et la grande majorité des dépouilles ont été incinérées. Les trois quarts n'ont pas été embaumées.

La directrice générale de la Résidence funéraire du Saguenay, Brigitte Deschênes, s'inquiète.

Faut tenir compte du fait qu'on est des gens de relations, on a tissé des liens avec des personnes et on a une responsabilité envers ces personnes-là. Quand on met quelqu'un au monde, la première chose qu'on fait, c’est qu’on le lave, on l'habille et on le présente à la famille et la communauté. Le message qu’on dit à notre enfant c’est :"Tu devras déployer ta personnalité à travers tous ces gens". Alors, quand cette même personne décède, elle a fait partie de cette communauté, de cette famille élargie. C'est aussi ça le respect. Vous avez droit vous aussi de prendre acte de cette personne que vous avez aimée , soutient Mme Deschênes.

Selon elle, la même philosophie devrait s'appliquer au moment de la disposition du corps.

Avec 37 % des cendres remises à la famille en 2022, Brigitte Deschênes pense que plusieurs privent ainsi, sans le réaliser, de nombreuses personnes de la possibilité de se recueillir après le décès de quelqu'un.

Les rituels funéraires sont à l'image de la société dans laquelle on vit.

Jacques Cherblanc est spécialisé en socio-anthropologie et s'intéresse notamment aux rituels religieux. Photo : Radio-Canada / Julien Gagnon

Mais ces changements dans les rituels funéraires n'ont rien de surprenant pour professeur en socio-anthropologie de l' UQAC , Jacques Cherblanc.

Avec la laïcisation, les rituels funéraires se sont laïcisés eux aussi. Ce qu'on note également c'est que la société s'est individualisée donc avant on était dans une société beaucoup plus communautaire, alors les rituels étaient communautaires. Maintenant, ils sont individualisés, à l'image de chaque personne qui décède ou de son entourage , fait-il remarquer.

Voir la personne [morte] c'est prendre acte de l'événement. C'est incontournable.

Brigitte Deschênes est directrice générale de la Résidence funéraire du Saguenay. Photo : Radio-Canada / Julien Gagnon

En l'absence de cadre normatif formel, il revient maintenant à chaque famille de prendre la meilleure décision, dans un des moments de la vie, les plus émotifs.

À ce sujet, Brigitte Deschênes raconte qu'elle voit constamment les contrecoups de vivre la mort et le deuil en privé et de manière accélérée.

Il y a des gens qui venaient pour acquitter les frais funéraires ou organiser la messe commémorative… un an plus tard. Puis là, ils nous disent des choses surprenantes : "Est-ce que vous êtes certains d'avoir incinéré mon père? Parce que je ne l’ai pas vu". On les rassure, mais nous, ça nous a questionnés. Ça veut dire que si dans un an vous me demandez ça, ça veut dire que vous êtes au jour un de votre processus de deuil puisque vous n'avez pas pu prendre acte de l'événement. Quels sont les effets produits sur votre cheminement et puis sur combien d'autres personnes? , s’interroge la directrice générale.

Avec ce genre de message, la Résidence funéraire du Saguenay déjoue les statistiques. Quatre familles sur cinq choisissent la thanatopraxie. Embaumer l'être cher pour au moins un dernier moment d'intimité, même avant une crémation.