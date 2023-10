Vincent Vallières lance son livre Du bitume et du vent à Québec

Vincent Vallières est de passage dans la capitale nationale pour présenter son premier ouvrage aux lecteurs de Québec. Son livre raconte ses récits sur la route entre chaque concert, ses interrogations et ses rencontres à travers le Québec. Un livre qui invite à voyager.

C’est un recueil de récits de tournée, quand je suis partie tout seul avec ma guitare , raconte Vincent Vallières pour décrire son tout premier livre.

Le musicien a commencé à écrire une sorte de carnet de bord alors qu’il était en tournée et qu’il faisait un arrêt en Gaspésie.

Je me rappelle très bien du moment, j’entamais une tournée en Gaspésie, à New Richmond, je suis arrivé et le soleil se couchait, relate-t-il. Je me mets à écrire un carnet de bord que je publie sur les réseaux sociaux.

Ouvrir en mode plein écran Le tout premier livre de Vincent Vallières, Du bitume et du vent. Photo : Radio-Canada / Daniel Mailloux

De simples publications sur les réseaux sociaux sont devenues un vrai livre , comme il le mentionne en entrevue.

Publicité

Chaque histoire regroupe quelques pages, avec pour titre le nom des villes dans lesquelles Vincent Vallières a fait escale.

Je me suis pris au jeu, ça a cyclé mes journées , ajoute-t-il. C’est mes relations avec ma famille dans la distance, avec mes techniciens et mes vieux amis que j’ai côtoyés sur la route.

Se lancer dans l'écriture

J’avais beaucoup d’admiration pour les auteurs et je me suis toujours questionné si c’était possible pour moi de passer de la chanson à la prose , fait savoir Vincent Vallières qui s’est rapidement approprié les courts récits.

En écrivant cet ouvrage, il réalise un rêve.

Je veux juste raconter des histoires, et qu’ ultimement ces histoires touchent des gens.

<em>Du bitume et du vent</em>, le premier livre de Vincent Vallières.ÉMISSION ICI PREMIÈRE.C'est encore mieux l'après-midi. Du bitume et du vent, le premier livre de Vincent Vallières ÉMISSION ICI PREMIÈRE C'est encore mieux l'après-midi Écouter l’audio (<em>Du bitume et du vent</em>, le premier livre de Vincent Vallières. 8 minutes 25 secondes) Durée de 8 minutes 25 secondes 8:25

Du bitume et du vent de la maison d'édition Mémoire d'encrier est disponible en librairies.