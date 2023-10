Des renards malades aperçus à Rimouski

Les gestionnaires du refuge pour animaux Havre de la Faune se préoccupent du sort de deux renards malades qui déambulent dans les rues de Rimouski. Les bêtes se déplacent dans le quartier Nazareth et dans le secteur de la montée Industrielle-et-Commerciale.

Ils sont atteints de la gale sarcoptique, une maladie de peau causée par un acarien. Cette forme de gale cause d'importantes démangeaisons. En se grattant frénétiquement, l'animal se retrouvera couvert de plaies. Toute sa peau vient avec des lésions, ça s'infecte. Son système immunitaire va être de plus en plus bas , explique le vétérinaire René L’Arrivée.

Selon lui, sans une intervention humaine pour leur administrer un traitement antiparasitaire, ces renards sont voués à une mort certaine. Il va mourir, pas nécessairement juste de ça. Les infections bactériennes vont rentrer dans sa peau. Ça va s'étendre partout , ajoute le Dr L’Arrivée.

Animaux de compagnie à risque

La maladie peut se transmettre aux animaux domestiques, surtout aux chiens, puisque la gale sarcoptique affecte surtout les bêtes de la famille des canidés. C'est soi par contact direct, donc un chien qui va jouer avec un renard. [...] Mais ils peuvent se contaminer par l’environnement , mentionne Aryane Maltais, elle aussi vétérinaire.

Cette gale là, quand le renard se promène ou le coyote se promène, il peut laisser des œufs, il peut laisser des contaminants dans un environnement puis habituellement, ça peut survivre à peu près un cinq à sept jours hors de la peau d'un animal.

L'automne dernier, les propriétaires du Havre de la Faune ont été en mesure de relâcher un renard dans la nature après l'avoir traité contre la même maladie pendant près de deux mois.

Ouvrir en mode plein écran Après presque deux mois de traitement, le renard atteint de la gale sarcoptique a retrouvé la forme et a été relâché dans la nature. Photo : Gracieuseté: Havre de la Faune

Radio-Canada a contacté la Direction de la gestion de la faune du Bas-Saint-Laurent pour savoir si des biologistes allaient intervenir et tenter de capturer les renards malades. Au moment de publier ces lignes, nous n’avions pas obtenu de réponse.