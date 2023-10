Le niveau de congestion au centre-ville de Toronto et son imprévisibilité causent de sérieux maux de tête aux usagers de la route. La Ville cherche à régler ce problème sur le long terme grâce à un plan présenté au début du mois s’attaquant à la circulation.

C’est de pire en pire ! , lance le chauffeur de taxi Mohammad Kazal. Agacé, il affirme que depuis six mois, chaque jour quelque chose de nouveau arrive, comme ça! Il y a beaucoup de travaux, beaucoup d'obstacles et pas assez de mises à jour.

Mohammad Kazal affronte les embouteillages depuis sa résidence de North York pour travailler en ville.

D’après une étude réalisée en 2019 par Statistique Canada, près de 17 % des navetteurs du Grand Toronto – tous moyens de transport confondus – consacrent au moins 60 min à se rendre au travail, l’un des taux les plus élevés au pays.

Leo Goricanec, qui travaille au centre-ville, a délaissé la voiture sur une base régulière il y a 6 ou 7 ans pour faire le trajet depuis chez lui, à Pickering. La congestion, dit-il, était devenue trop lourde. Comme Mohammad Kazal, il déplore le manque d’information au sujet des différentes fermetures de rue.

Vous consultez Google Maps en matinée et l’application indique que le trajet durera une heure donc vous choisissez la voiture, puis il y a une fermeture de rue dont Google Maps ne connaissait pas l’existence et ça prend 1 h 30 se rendre au boulot.

Le plan municipal annoncé en octobre vise notamment à mieux informer la population. La Ville compte lancer au début de l'an prochain un portail web répertoriant les différentes fermetures de rue en temps réel. Les Torontois pourront aussi utiliser un code QR pour connaître la durée des travaux sur chacun des chantiers de construction.

Le plan de lutte contre la congestion a été adopté par le comité d’infrastructure le 25 octobre. Il devra maintenant être approuvé par le conseil municipal lors de sa prochaine réunion, du 8 au 10 novembre.

Un plan décevant , selon un militant des transports en commun

Le rapport est peu innovant et même décevant avec de petites modifications ici et là qui ne tiennent pas compte de l’espace limité déjà saturé par les pistes cyclables, les terrasses CaféTO et dans certains cas, des chantiers, d’après le militant pour le transport en commun Steve Munro.

Steve Munro est un défenseur des transports en commun de longue date.

Il faudrait, selon lui, que la municipalité tranche et limite le type d’usagers. Il exige des mesures concrètes qui régulent la circulation, comme celle de donner la priorité aux tramways.

On ne peut pas avoir une solution universelle qui convient à tout le monde, car la réalité des routes de banlieue est très différente de la réalité au centre-ville.

La Ville répond quant à elle que son plan représente un bon pas vers l’avant dans l’objectif de réduire les délais sur la route autant que possible .

Pour suivre la situation de près, un rapport de suivi sur l'évolution de la congestion ainsi que sur la mise en œuvre du plan de gestion devra être présenté deux fois par an à l'hôtel de ville à partir du 9 janvier prochain.

