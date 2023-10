Le NPD a vécu une semaine mouvementée à Queen’s Park, mais pas pour les bonnes raisons. Alors qu’elle surfait depuis l’été sur la vague de la ceinture de verdure, la cheffe Marit Stiles se serait bien gardée, cette fois-ci, d’être au centre de l’attention. L’expulsion d’une députée de son caucus a fait ressortir d’importantes divisions dans le parti.

Contrairement à ce qu’a laissé entendre le NPD , la décision d’exclure Sarah Jama n’était pas le fruit d’un consensus.

La cheffe dit l’avoir écartée non pas pour ses propos sur Israël (qui ont lancé toute cette controverse), mais en raison de ses façons de faire , jugées trop indépendantes.

Par exemple, lorsqu’elle a pris la parole en Chambre pour se défendre contre une motion du gouvernement qui visait à la censurer, lundi, Mme Jama a changé son discours à la dernière minute, laissant de côté une version plus édulcorée poussée par le parti.

Autrement dit, Mme Stiles et d’autres membres du caucus, agacés par l’ampleur prise par cette histoire, commençaient à la voir comme un électron libre.

Au lendemain de son expulsion, la cheffe, déjà prête à passer à autre chose, se présentait en point de presse pour parler de construction de logements. Nous avons des problèmes importants qui doivent être traités pour améliorer la vie des Ontariens , disait-elle, tentant de recentrer le débat.

La semaine était encore jeune.

Dans les heures et jours qui ont suivi, une députée a fait savoir son mécontentement. Jill Andrew dit avoir été surprise par la décision d’expulser sa collègue. Elle dénonçait aussi les mots employés par le parti dans un communiqué, qui véhiculent selon elle des perspectives stéréotypées sur les femmes noires, qui seraient perçues comme difficiles .

Deux associations de circonscription ont aussi directement remis en question le leadership de Mme Stiles, celle de Kitchener Centre demandant carrément sa démission.

Entre-temps, le bureau de circonscription de la cheffe a été vandalisé, et une pétition circule pour demander le retour de Mme Jama.

Mme Stiles, elle, a répété que sa décision a été très difficile , mais nécessaire pour avancer en équipe.

Ouvrir en mode plein écran Sarah Jama siège maintenant comme indépendante à Queen's Park. Elle est aussi visée par une motion du gouvernement qui vise à lui faire perdre son droit de parole en Chambre. Photo : NPD (photo officielle)

Il y a chez les néo-démocrates divers courants que le parti a parfois du mal à réconcilier : la base plus traditionnelle des cols bleus, le mouvement syndicaliste ouvrier, et des membres issus de milieux activistes communautaires, plus à gauche.

En excluant Mme Jama, le parti s’est privé d’une voix de la diversité, regrettait cette semaine Laura Mae Lindo, ex-députée du NPD, la voix d’une jeune ontarienne noire, militante pour les droits des personnes handicapées, qui symbolisait pour le parti une nouvelle génération de députés, venus en politique pour faire les choses autrement.

Cette affaire se révèle être le premier vrai test de leadership pour Mme Stiles depuis son ascension à ce poste. Rappelons que la cheffe a été élue sans opposition l’hiver dernier, ce qui dans les circonstances la place dans une position compliquée.

Même si sa candidature a été entérinée par les membres, Mme Stiles ne peut pas dire qu’elle a remporté la course à la chefferie ou qu’elle a su galvaniser les troupes.

En comparaison, le Parti libéral se plaît souvent à rappeler qu'il est, lui, au cœur d’une course au leadership compétitive avec quatre candidats. La débandade chez les néo-démocrates profite bien aux libéraux, qui envoient le message qu’ils se concentrent sur leur reconstruction, mais sans chicanes.

C’est surtout le gouvernement Ford qui sort grand gagnant de cette situation. Après la ceinture de verdure, une autre volte-face majeure du gouvernement Ford sur les limites urbaines d’une douzaine de municipalités ontariennes est ainsi presque passée sous le radar cette semaine.