1000 sujets vulgarisés dans le balado Ça s’explique

Le balado de vulgarisation de l’actualité Ça s’explique présente vendredi son 1000e épisode. L’animateur Alexis De Lancer décortique depuis le 5 octobre 2018 des sujets de l'heure qui méritent d’être mis en lumière.

On se met dans la tête des gens au quotidien, explique l’animateur. On se demande toujours quel est le sujet, parmi le capharnaüm des nouvelles, qui mérite d’être approfondi. Depuis le début, on choisit un sujet et un intervenant pour nous en parler et aller au fond des choses.

Dans le 1000e épisode, l’équipe de Ça s’explique explore un thème transversal qui s'est immiscé dans plusieurs autres sujets du balado au fil du temps : la polarisation. Ce sujet est un corollaire de la désinformation, précise Alexis De Lancer. La parenthèse de la pandémie a été un moment charnière pour la polarisation. C’est normal, les chocs des idées, mais quand on se polarise, on voit la capacité de dialogue qui s’étiole.

La politique américaine et le véganisme sont au nombre des thèmes abordés par le passé qui, selon ses observations, placent les gens dans un camp ou dans l’autre. Ce sont des sujets qui deviennent des marqueurs d’identité , ajoute-t-il.

Pour sa 1000e analyse, l’animateur a l'aide de deux collaborateurs et de deux collaboratrices plutôt que d’une seule personne. L’analyste politique Hélène Buzzetti, la professeure de l’Université de Montréal Pascale Devette, le philosophe spécialiste en éducation et en psychologie Normand Baillargeon et le professeur en psychologie sociale à l’Université Libre de Bruxelles Olivier Klein vulgarisent les différentes facettes de la polarisation avec Alexis De Lancer. On n’est pas un balado de terrain, mais cette fois, on est allés dans une manifestation à Ottawa et au congrès partisan du Parti conservateur en septembre pour arriver à mieux comprendre comment les gens s’emballent par rapport à leurs revendications , précise l’animateur.

La polarisation sous tous ses angles.BALADO.Ça s'explique. La polarisation sous tous ses angles BALADO Ça s'explique Écouter l’audio (La polarisation sous tous ses angles. 46 minutes 47 secondes) Durée de 46 minutes 47 secondes 46:47

Pour lui, la polarisation est intimement liée au concept de l’accélération sociale. C’est cette vitesse d’exécution qui est requise pour tout dans la vie au quotidien, dit Alexis De Lancer. Comprendre un événement, s’informer, ça prend du temps, et prendre son temps, ce n’est pas valorisé.

Publicité

Le filet mignon de l’information

L’animateur de Ça s’explique est conscient que le fait d’écouter un balado est en lien direct avec le rythme de vie des gens. On meuble le temps qui les sépare de leur destination, en voiture, en transport en commun, dit-il. Il ne faut pas les retenir trop longtemps, mais 15-20 minutes, c’est un format qui permet de faire le tour d’une question pour la comprendre au complet.

Lorsque ce sont des journalistes de Radio-Canada qui donnent des détails à Ça s’explique sur un sujet qui les occupe depuis longtemps, c’est le moment où ils et elles peuvent se gâter et livrer tout ce qu'un topo de deux minutes ne leur a pas donné l'occasion de traiter. Ce n’est pas du fast food, c’est du filet mignon, lance Alexis De Lancer. On n’a pas les réflexes de la salle de nouvelles, on laisse la poussière retomber avant de se lancer.

Se faire dire que le balado aide les gens à comprendre quelque chose qu’ils ne comprenaient pas avant est les compliments les plus valorisants que le vulgarisateur peut recevoir. Des personnes de tous les âges me disent que ça répond à un besoin, alors c’est mission accomplie, dit Alexis De Lancer. Et il y en aura minimum 1000 autres!

Les 1000 épisodes de Ça s'explique peuvent être écoutés en ligne et sur OHdio.