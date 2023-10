Un plafonnement des cibles d’immigration fédérales inquiète en Atlantique

La rumeur d’un éventuel plafonnement des cibles en immigration envisagé par Ottawa fait vivement réagir plusieurs organismes porte-parole de la francophonie en Atlantique et ailleurs au pays.

Alors que le ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté du Canada, Marc Miller, indiquait récemment qu'il envisageait une cible de 6 % pour 2024 (485 000 personnes), de 7 % en 2025 (500 000) puis de 8 % en 2026, de nouvelles informations en provenance de la capitale suggèrent un plafonnement de l’immigration.

La cible de 2026 resterait alors la même que celle de 2025, soit 500 000 nouveaux résidents permanents par année.

La crise du logement inciterait Ottawa à revoir ses cibles en matière d'immigration.

La crise du logement est à l'origine des discussions au sujet des cibles d'immigration au Conseil des ministres. Selon des économistes, Ottawa devrait réduire ses cibles d’immigration le temps que la construction résidentielle rattrape la demande au pays. Cependant, le milieu des affaires réclame plus d’immigrants pour contrer la pénurie de main-d'œuvre.

Déclaration commune

Vendredi, la Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick ( SANB ), la Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse ( FANE ), la Société acadienne et francophone de l’Île-du-Prince-Édouard ( SAF’Île ) ainsi que la Fédération des francophones de Terre-Neuve et du Labrador ( FFTNL ) ont conjointement demandé au gouvernement fédéral d'adopter des cibles d'immigration qui permettront d'enrayer le déclin du poids démographique francophone au pays.

Ces organismes demandent plutôt à Ottawa de favoriser une immigration capable d'assurer la croissance de la communauté francophone.

En janvier, la Nouvelle-Écosse s'est donné une première cible d'immigration francophone, une annonce timide mais importante puisque la province a de grandes ambitions en matière d'immigration d'ici les 30 prochaines années.

Les quatre organismes francophones de l’Atlantique et la Fédération des communautés francophones et acadienne ( FCFA ) du Canada demandent depuis plus de deux ans l’adoption d’une cible de 12 % en matière d’immigration francophone à partir de 2024.

Le gouvernement annoncera les niveaux d’immigration d’ici quelques jours. Il est minuit moins une et malgré les nombreuses démarches de nos communautés, nous n’avons aucune assurance que le ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté adoptera des cibles suffisantes pour faire croître le poids démographique de nos communautés. C’est alarmant parce que si on rate le train, on le rate pour trois ans , peut-on lire dans un communiqué envoyé séparément par la SANB , la FANE , la SAF’Île et la FFTNL .

Ces quatre organismes tiennent à rappeler que la Loi sur les langues officielles, modernisée en juin dernier, oblige le gouvernement à agir pour rétablir le poids démographique des communautés francophones en situation minoritaire à ce qu’il était en 1971. Si les niveaux d’immigration du Canada sont annoncés avec des cibles insuffisantes en matière d'immigration francophone, il s’agira d’une infraction flagrante à la loi.

Intervention demandée du premier ministre

La Fédération des communautés francophones et acadienne ( FCFA ) du Canada demande au premier ministre Justin Trudeau d’intervenir personnellement pour éviter une impasse qui aurait de graves conséquences sur le poids démographique de la francophonie au Canada.

Liane Roy, présidente de la Fédération des communautés francophones et acadienne du Canada, demande au gouvernement Trudeau de prendre des mesures pour rendre le français moins vulnérable au Canada.

Nous avons tout essayé pour convaincre le gouvernement de la nécessité d’une cible en immigration francophone suffisamment ambitieuse pour rétablir le poids démographique de la francophonie. Or, selon nos informations, on se dirige toujours vers une cible de 6 %. Ce sera nettement insuffisant et, à ce point-ci, il faut que le premier ministre intervienne personnellement et exerce son leadership , a indiqué la présidente de la FCFA , Liane Roy, lors d'une entrevue au Téléjournal Acadie.

La FCFA demande plutôt une cible de 12 % pour l'an prochain et souhaiterait que celle-ci soit augmentée pour atteindre 20 % d'ici 2036, une stratégie qui permettrait de rétablir le poids démographique des communautés francophones en situation minoritaire.

C’est le premier ministre Trudeau qui a déclaré, il y a quelques années, que son gouvernement moderniserait la Loi sur les langues officielles et que cette fois-ci serait la bonne. C’est son gouvernement qui a reconnu la vulnérabilité du français et qui a pris l’engagement de le protéger partout au pays. En matière d’immigration francophone, on sent que le gouvernement dit une chose et fait son contraire , se désole Mme Roy.

Avec des informations de Janic Godin