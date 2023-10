Vivre sans eau potable, le défi des Normétaliens depuis deux mois

Cela fait maintenant près de deux mois que les citoyens de Normétal, en Abitibi-Ouest, doivent adapter leur routine quotidienne à l’absence d’eau courante potable.

Un avis d'ébullition est en vigueur depuis le 1er septembre en raison de la détection d’entérocoques dans l’eau du puits principal.

Ce que le monde prend, ce sont des 18 litres, parce que ça prend beaucoup d’eau à la maison, souligne Stéphane Bradette, propriétaire du dépanneur Chez Steph. Le problème que j’ai, c’est que mon entrepôt n’est pas si grand, alors je peux avoir juste une palette d’eau à la fois, qui équivaut à 40 bidons de 18 litres.

M. Bradette, qui gère le seul détaillant en alimentation de la municipalité, rapporte que la demande a explosé.

Avant, ça pouvait prendre deux semaines avant que je doive commander une autre palette, mais là, je ne fais même plus une semaine avec une palette , fait-il part.

Le propriétaire du dépanneur Chez Steph, Stéphane Bradette. Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

Afin de s’assurer de pouvoir répondre à la demande de la population, le commerçant a dû raccourcir sa chaîne d’approvisionnement.

J’ai appelé la compagnie directement, qui est venue m’en livrer. Sinon, je n'en aurais pas eu jusqu’à la semaine prochaine , précise-t-il en ajoutant que les livraisons plus fréquentes occasionnent des frais supplémentaires.

Nous, on fait de la nourriture, alors il faut que nos installations soient propres. Ça prend donc de l’eau potable. Il faut environ trois ou quatre bidons de 18 litres par jour pour la boucherie et le prêt-à-manger.

Le dépanneur Chez Steph de Normétal. Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

Plus de 300 cruches par semaine!

Même s’il fait remarquer que la situation nécessite des ajustements, M. Bradette reconnaît qu’elle n’a rien de comparable à celle de la Boulangerie Lacroix, située à quelques pas seulement de son commerce.

Ce sont 80 bidons de 18 litres par jour, fois quatre jours de production, ça fait donc 320 cruches qu’on utilise par semaine , témoigne la copropriétaire de la boulangerie, Sandrine Lacroix.

La femme d’affaires signale que l’absence d’eau potable modifie considérablement les tâches de certains employés.

Le lundi matin ou le vendredi, on reçoit notre livraison d’eau. Ensuite, on a des chariots disponibles pour le transport dans la boulangerie et au lieu que ce soient des valves qu’on ouvre pour transporter l’eau, on transporte manuellement les bidons. Déjà qu’on a la farine, des 20 kilos à transporter parfois pour certaines recettes, c’est un ajout physique de manipulation , fait-elle observer.

Sandrine Lacroix, l'une des propriétaires de la Boulangerie Lacroix de Normétal. Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

Même si le nombre de litres d'eau utilisés est moindre pour lui, Stéphane Bradette note des conséquences similaires pour ses employés, dont les tâches quotidiennes sont alourdies.

Oui, parce qu’ils sont déjà débordés avec tout ce qu’ils ont à faire en boucherie et en prêt-à-manger, en plus de s’occuper de l’eau potable, charrier l’eau potable, faire chauffer l’eau pour la vaisselle. Ça leur met donc une charge de travail plus élevée , raconte-t-il.

Le puits secondaire, une planche de salut?

Du côté de la municipalité de Normétal, on se dit conscient que la situation occasionne des désagréments du côté de la population.

Depuis le début de l’avis d'ébullition, la Ville paie pour l’eau embouteillée utilisée par la Boulangerie Lacroix. Pendant cinq jours, du 6 au 10 octobre, elle a également fourni de l’eau à toute la population. L'aqueduc avait à ce moment été branché au puits secondaire, mais l’eau qui en sortait avait une teinte jaunâtre et était impropre à la consommation, même après avoir été bouillie.

L'entrée de la municipalité de Normétal, en Abitibi-Ouest. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Andrei Audet

Malgré tout, la directrice générale de la municipalité, Lyne Blanchet, explique que la réfection de ce puits secondaire pourrait constituer une planche de salut pour un retour rapide à l’eau potable courante.

Considérant que ça fait des années que le puits secondaire n’est pas en fonction, on pense qu’il est colmaté, ça veut dire bouché probablement parce qu’il n’y a presque plus de débit. On regarde la possibilité de le faire décolmater par une entreprise spécialisée; on est rendus là présentement. On avait tenté au début de seulement le chlorer, le purger assez longtemps, mais ça n’a pas fonctionné , mentionne-t-elle.

On se croise les doigts

Si les démarches pour remettre en fonction rapidement ce puits secondaire ne fonctionnent pas, Mme Blanchet indique que l’avis d’ébullition pourrait se poursuivre pendant plusieurs mois, puisque le gouvernement exige l’installation d’un système de chloration automatique dans le puits principal.

Des exigences du ministère, ça ne se règle pas en un mois. En décembre, il y a un plombier spécialisé qui vient, mais seulement en décembre, et on est en octobre. J’ai reçu la confirmation de la compagnie Consult’EAU, c’est elle qui travaille sur le projet présentement, que le plombier spécialisé va travailler sur ce projet à partir de décembre seulement. Alors, c’est sûr que si on ne règle pas le problème avec le puits secondaire, on va rester comme ça pendant encore des mois , prévient-elle.

La Boulangerie Lacroix de Normétal. Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

Sandrine Lacroix, pour sa part, se croise les doigts.