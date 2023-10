Tous les parents puisent dans la cueillette de bonbons à leurs enfants à l’Halloween. Mais avant que les petits ne soient au lit et que les friandises soient enfin sans surveillance, voici quelques bouteilles pour profiter du week-end.

Knock Knock Sauvignon Blanc | Code SAQ : 15210377 | 9,25$

Pour faire jaser

Fleurs, pêche et agrumes, ce blanc espagnol remplit le verre de parfums invitants. Simple en bouche, cette bouteille séduit avec son prix doux de 10 $. L’entreprise Bodegas Torre Oria est installée dans la région d’Utiel-Requena, près de Valence en Espagne. Son but est de produire des vins accessibles et modernes. Le défi est relevé. Cet assemblage de Tempranillo et de Syrah est nommé Knock Knock , en référence à l’envie de changement de l’entreprise. L’étiquette interactive avec un dessin de loup-garou est parfaite pour faire le party.

Clos des Fées Les Sorcières | Code SAQ : 11016016 | 21,35$

Rouge magique

Au cœur des Corbières, en plein Pays cathare, le paysage mystérieux appelle aux légendes. Si bien que lorsque le sommelier et journaliste Hervé Bizeul s’est installé dans le village Vingrau dans le Roussillon, l’endroit sauvage lui a semblé être fréquenté par des fées. C’est ainsi qu’est né en 1998 le Clos des fées. Sur un magnifique terroir de calcaire, sa cuvée Les Sorcières réunit les fruits de vieilles vignes de Grenache et de Carignan ainsi que de la Syrah. Le climat chaud et très aride du Roussillon crée un rouge riche, puissant et épicé. Bien que les effluves de fumée laissent croire que le vin a séjourné en barrique, ce rouge n’a pas été en fût. À partager autour d’une pizza.

Miellerie King Tradition | Code SAQ : 15232971 | 19,00$

La revanche des Vikings

Quelle boisson donnait la force et le courage aux Vikings? L’hydromel! Cette boisson à base de miel était parfois aromatisée, mais surtout, elle était toujours goûteuse et puissante. Cet alcool très ancien est remis au goût du jour par une vingtaine de producteurs au Québec. Ils tentent de démystifier cette boisson en créant des produits moins sucrés. C’est le cas de la Miellerie King. Installée à Kingsey Falls, dans le Centre-du-Québec, l’entreprise élabore différents produits, dont des spiritueux, des liqueurs et des hydromels. La cuvée Tradition ne contient presque pas de sucre résiduel. Ses parfums de fleurs feront un mariage délicieux avec des sushis.

Dead Man's Fingers | Code SAQ 14379921 | 31,25 $

Soirée cocktail

Ce rhum assemblé en Angleterre n’a pas été créé dans le but d’être siroté au coin du feu. Son nom terrifiant et son étiquette au look mystérieux invitent plutôt à la création de cocktails. Ses saveurs de vanille, de banane et de fruits tropicaux sont simples. Son goût épicé aussi. Mais à moins de 40$, pas besoin de beaucoup de complexité pour shaker.