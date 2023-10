Des Abitibiens au cœur de l’ouragan Otis

Un hôtel ravagé, des portes arrachées : c'est ainsi que le président de l'entreprise rouynorandienne Mécanicad, Rémi Thibault, décrit les heures qu'il a passées dans une chambre de l'hôtel Pierre Mundo Imperial, à Acapulco, quand l'ouragan Otis a frappé au Mexique, plus tôt cette semaine.

Tu ne peux pas vraiment rien faire. Ta chambre est détruite, je n'avais plus de porte, je n’avais plus rien. Il y avait à peu près deux pouces d’eau à la grandeur de la chambre à coucher , raconte-t-il.

Treize entreprises québécoises, dont cinq de l’Abitibi-Témiscamingue, étaient présentes à Acapulco, station balnéaire de la côte du Pacifique dans l’ouest du Mexique, à l'occasion d’une mission organisée par Investissement Québec international.

Depuis l’ouragan, les équipes d’Investissement Québec international sont en mode action. Nous tentons de maintenir un contact constant avec les entreprises participantes pour leur transmettre les consignes de sécurité à suivre en lien avec l’ouragan Otis, et l’information des services consulaires, avec la collaboration de la Délégation générale du Québec à Mexico et l’ambassade du Canada au Mexique , indique l’organisation par courriel.

Tu te sens comme vulnérable. Tu es dans la chambre de bain, mais tu n’as aucune idée si tu vas passer ou si tu ne passeras pas. Tu es en sécurité, mais pas tant, tu ne sais pas.

Ouvrir en mode plein écran Plusieurs débris encombrent des routes et des chemins à Acapulco, après le passage de l'ouragan Otis. Photo : Gracieuseté

Le congrès des acteurs du secteur minier devait avoir lieu du 24 au 27 octobre, mais elle a été annulée à l’approche de l'ouragan, qui a frappé dans la nuit de mardi à mercredi. Le bilan s'élève pour l'instant à 27 morts.

Le plus difficile, c’est la peur, renchérit M. Thibault. Le son de ce qui se passait à l’extérieur, les vitres qui cassent, les portes qui arrachent, tu entends voler les morceaux à l’extérieur. Je parlais à ma famille jeudi soir, pour la première fois, et je pense que c’est la force du vent dont je vais me souvenir le plus.

Investissement Québec précisait jeudi en fin d’après-midi que la communication demeurait difficile avec les sinistrés, malgré des progrès. Un groupe WhatsApp a notamment été créé pour faciliter le contact.

Bientôt de retour

Toujours sous le coup de l’émotion, Rémi Thibault a récemment rejoint un hôtel à Mexico, à plus de 400 kilomètres d’Acapulco. Il devrait rentrer au Canada par avion vendredi après-midi.

Deux autres dirigeants d’entreprises de la région ont indiqué par écrit à Radio-Canada être en route vers la capitale mexicaine, où ils devraient prendre un avion à destination du Canada samedi matin.

Ouvrir en mode plein écran Des soldats surveillaient une plage alors que l’ouragan Otis se dirigeait vers Acapulco, le 24 octobre. Photo : Reuters / JAVIER VERDIN

Pour Rémi Thibault, le plus difficile, au lendemain de l’ouragan, a été le délai d’attente avant de pouvoir contacter sa conjointe et ses enfants. Il fallait que je parle à ma famille pour leur dire que je suis en vie, mais tu as zéro communication. Je n'étais pas capable de parler à personne , souligne-t-il.