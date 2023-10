Taylor Swift a rejoint le club sélect des artistes milliardaires, avec une valeur nette de 1,1 milliard de dollars américains (1,52 milliard de dollars canadiens), selon Bloomberg News. La chanteuse américaine lance vendredi une version réenregistrée de son cinquième opus, 1989, accompagné de cinq titres inédits.

Selon l’analyse de Bloomberg News dévoilée jeudi, c’est la mégatournée The Eras Tour et le film qui a en a été tiré (Nouvelle fenêtre) qui ont catapulté la vedette à ce niveau de richesse stratosphérique.

Taylor Swift n’est pas la première personnalité de l’industrie musicale dont la valeur nette dépasse le cap du milliard de dollars, mais elle se démarque des autres en ayant bâti sa fortune presque exclusivement grâce à ses activités musicales.

Elle se distingue ainsi d’artistes comme Rihanna et sa marque de cosmétiques Fenty Beauty, ou encore Jay-Z et sa plateforme Tidal, sa collection de vêtements Rocawear et ses multiples marques d’alcool.

D’où provient la fortune de Taylor Swift (en dollars américains)? 400 M$ US : valeur estimée de la musique publiée par Taylor Swift depuis 2019

370 M$ US : revenus provenant de la vente de billets et de marchandise

120 M$ US : revenus générés sur Spotify et YouTube

110 M$ US : valeur actuelle de ses cinq propriétés personnelles

80 M$ US : redevances musicales

Des décisions d’affaires judicieuses

Taylor est devenue milliardaire pas seulement parce que les gens aiment ses chansons, mais en raison de plusieurs décisions d’affaires astucieuses , explique la journaliste Claire Ballantine dans une vidéo explicative de Bloomberg News.

Elle s’est prononcée ouvertement sur l’importance de posséder et de contrôler sa propre musique en tant qu’artiste , ajoute sa collègue Devon Pendleton, évoquant la décision de Taylor Swift de réenregistrer ses six premiers albums afin de pouvoir toucher les droits sur ses propres chansons.

La chanteuse avait entrepris cette vaste opération après que Scott Braun, magnat de l’industrie musicale, eut acquis en 2019 l'étiquette Big Machine Label Group, mettant ainsi la main sur les droits liés à plusieurs succès de Taylor Swift.

Elle reprend possession de cette musique, mais elle dilue aussi la valeur des six enregistrements originaux qui existaient déjà , ajoute Devon Pendleton.

Une nouvelle version d’un album phare

1989 (Taylor’s Version), lancé vendredi, est le quatrième album de cette série de réenregistrements amorcée avec Fearless (Taylor’s Version). Sur 1989, paru initialement en 2014, Taylor Swift délaissait définitivement le country pour s’imposer comme une vedette de pop à part entière, avec des succès comme Shake It Off et Blank Space.

La nouvelle version comprend cinq chansons inédites réunies sous le vocable The Vault, ou coffre-fort en français, qui rassemble les chansons enregistrées pendant la création de chaque album, mais laissées de côté à l’époque. Les titres sont Slut!, Is It Over Now?, Now That We Don’t Talk, Say Don’t Go et Suburban Legends.

Taylor Swift poursuit sa tournée The Eras Tour, avec une prochaine escale le 9 novembre à Buenos Aires, en Argentine. Le film-concert Taylor Swift: The Eras Tour, qui nous plonge dans les coulisses de la mégaproduction, est actuellement à l’affiche.

Avec les informations de Bloomberg, Forbes et Associated Press