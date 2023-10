Santé : des employés d’agence payés trois fois plus qu’au public

Radio-Canada a appris que certains éducateurs spécialisés des résidences à assistance continue (RAC) provenant d'agences de placement gagnent jusqu’à trois fois plus que les travailleurs du réseau public, soit 90 $ de l’heure. Qualifiant la situation « d’injuste », des employés du public songent à démissionner et en appellent à une amélioration de leurs conditions de travail.

Radio-Canada a pu confirmer, grâce à des talons de paie et plusieurs témoignages, que les éducateurs des agences de placement touchent 60, 80 et même 90 $ de l’heure, tandis que leurs collègues du public, eux, reçoivent de 25 à 35 $ pour effectuer les mêmes tâches.

La disparité salariale est de plus en plus visible depuis que la main-d’œuvre indépendante provenant des agences de placement a déferlé comme un raz-de-marée au cours des derniers mois dans les RAC de l’Estrie, selon l’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS). La situation est similaire dans d’autres régions, dont la Montérégie et Montréal.

Il faut dire que le recrutement de personnel est ardu pour ces milieux de vie consacrés à une clientèle notamment atteinte de déficiences intellectuelles avec des troubles graves de comportement.

Publicité

L’omniprésence de la main-d’œuvre indépendante vient avec son lot de préoccupations au sein des employés du réseau public des RAC, qui constatent un traitement salarial nettement en leur défaveur. Un sentiment profond d’injustice grandit parmi les travailleurs, selon plusieurs témoignages recueillis.

Je pense à démissionner

Une intervenante du CIUSSS de l’Estrie - CHUS, qui a demandé à préserver l’anonymat pour protéger son emploi, se désole de la situation. Elle entendait les chiffres circuler depuis un certain temps, mais n’y croyait pas vraiment, jusqu’à ce qu’elle décide de passer le processus d’embauche d’une agence pour en avoir le cœur net. On lui aurait alors offert un taux horaire de 90 $. Au début, je me disais que ça ne se pouvait pas de traiter les gens différemment comme cela, mais non, c’est vrai , souligne-t-elle.

En plus de faire de deux à trois fois notre salaire, souvent, ils ont une charge de travail moins importante , déplore-t-elle. Elle affirme que les employés des agences n’auraient pas toujours la formation nécessaire pour intervenir auprès des cas les plus difficiles, qui seraient donc laissés aux employés du réseau.

Depuis les quatre derniers mois, chaque jour, je pense à démissionner.

Cette disparité de traitement est une source de démotivation pour plusieurs employés. Ils sont plusieurs à avoir quitté le réseau, selon le représentant national de l’ APTS en Estrie, Danny Roulx. Après avoir dénoncé le tout à l’interne, ne voyant aucun appétit pour le changement, ils ont jeté l'éponge , affirme-t-il.

Publicité

Départs vers le privé

Éreinté par le refus systématique de ses demandes de congé, Ghislain (nom fictif), a justement récemment quitté le réseau public pour travailler pour une agence dans un RAC à 80 $ de l’heure. Nous l’avons rencontré à sa résidence et avons accepté de taire son identité pour protéger son emploi.

C’est vraiment le jour et la nuit, explique-t-il. Tous mes congés sont acceptés, même la journée de Noël. Il assure qu’il n’aurait jamais quitté le réseau si on lui avait démontré une certaine ouverture à offrir plus de flexibilité.

Si le gouvernement fait appel aux agences, c’est parce qu’il n’y a aucun employé qui veut se rendre sur ces lieux à cause des mauvaises conditions de travail.

S’il accepte de prendre la parole aujourd’hui, c’est parce qu’il croit que les décideurs doivent améliorer rapidement les conditions de travail des employés des RAC . Ceux du public sont sous-payés pour des milieux qui sont parfois très dangereux et difficiles , souligne-t-il.

Je trouve ça tellement démesuré

L’agence de placement Continuum offre 35 $ de l’heure aux éducateurs. Sa présidente, Hélène Gravel, juge que certains de ses compétiteurs exagèrent .

Elle rappelle que si un travailleur reçoit 90 $ l’heure, l’agence facture encore davantage au CIUSSS de l’Estrie - CHUS pour couvrir ses frais administratifs. Je trouve cela tellement démesuré [90 $ l’heure], tranche-t-elle. Je ne dis pas qu’ils ne le méritent pas, mais ça veut dire que l’agence demande une fortune.

Ça fait longtemps qu’on demande au réseau d’arrêter de payer ces taux-là, parce que c’est sur nous tous que ça rejaillit.

Ouvrir en mode plein écran La présidente de l’agence de placement Continuum, Hélène Gravel. Photo : Radio-Canada / Thomas Deshaies

Malgré le processus d’appel d’offres, Hélène Gravel croit que les CIUSSS ne font pas toujours appel à l’agence qui demande le moins cher. Ce qu’on a constaté au fil des ans, c’est qu’étant donné qu’il est urgent d’avoir quelqu’un, ils [les CIUSSS] vont au plus cher [soumissionnaire] parce que cette agence va chercher des ressources dans les autres agences. Ils les paient plus cher, et ont donc une plus grande masse d’employés.

Le gouvernement a adopté par décret en septembre dernier des taux maximums que peuvent facturer les agences aux établissements de santé. Pour les éducateurs, le taux maximal sera de 51,07 $ de l’heure pour la région de l’Estrie. Là, c’est vraiment une compétition saine qui s’instaurera , croit Mme Gravel. Selon le CIUSSS de l’Estrie - CHUS, ce taux ne s’applique toutefois pas aux contrats octroyés avant l’adoption du décret.

Le prix à payer , selon le CIUSSS

Le CIUSSS de l’Estrie - CHUS n’a pas été en mesure de fournir le nombre d’éducateurs ayant un taux horaire de 90 $ ou plus sur son territoire.

Le directeur adjoint à la direction des ressources humaines, Marc-Antoine Rouillard, est conscient que le salaire peut paraître élevé . Notre préoccupation première, c’est d’offrir des soins et des services, ajoute-t-il. C’est peut-être le prix à payer pour être capables d’avoir la main-d’œuvre additionnelle dont on a besoin à ce moment-ci.

Il n’y a pas beaucoup d’agences qui ont la capacité de répondre aux besoins du CIUSSS.

Ouvrir en mode plein écran Le directeur adjoint à la direction des ressources humaines, Marc-Antoine Rouillard Photo : Radio-Canada / Thomas Deshaies

Il rappelle par contre que les travailleurs des agences ont une certaine précarité que les employés du réseau n’ont pas. On peut mettre fin à l’emploi d’un employé d’agence pratiquement à n’importe quel moment, indique-t-il. Le fonds de pension du public est probablement beaucoup plus généreux. Il faut donc considérer la rémunération globale pour la comparaison, mentionne-t-il.

Des gestes pour améliorer la rétention

La députée de Sherbrooke, Christine Labrie, juge inacceptable la situation actuelle. Ça nous coûte extrêmement cher, déplore-t-elle. C’est de l’argent qu’on a en moins pour investir dans nos services publics.

Ça montre à quel point on se fait avoir collectivement.

Marc-Antoine Rouillard assure toutefois que le CIUSSS de l’Estrie - CHUS pose des gestes concrets pour améliorer les conditions de travail de ses employés afin de favoriser le recrutement et la rétention. Le temps supplémentaire obligatoire a notamment été radicalement réduit comparativement à l’année dernière.

Par ailleurs, pour éviter l’exode, le CIUSSS impose un délai de 3 à 12 mois aux employés du réseau qui sont partis pour une agence avant de pouvoir travailler dans un de ses établissements.

Des unités complètes sans employés de l’État

Selon l’ APTS , certains RAC fonctionnent actuellement uniquement avec de la main-d’œuvre indépendante. Alors qu’il y a moins d’un an, on n’avait pas nécessairement de main-d’œuvre indépendante pour les titres d’emploi de l’ APTS , témoigne Danny Roulx, qui souligne que le gouvernement a pourtant récemment adopté une loi pour abolir le recours aux agences d’ici 2025.

M. Roulx s’inquiète pour la qualité des services offerts à des bénéficiaires ayant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme. Ceux-ci ont besoin de stabilité pour avancer dans leur cheminement et avoir des résultats qui sont intéressants pour la réhabilitation en société . La stabilité du personnel passe nécessairement par des employés de l’État , ajoute-t-il.

Pour nous, c’est vraiment, mais vraiment inquiétant.

Danny Roulx comprend mal pourquoi le gouvernement semble pour l’instant fermé, selon lui, à offrir un meilleur traitement salarial à ses employés alors que le recours aux agences occasionne des dépenses importantes pour l’État.

Une situation similaire dans d’autres régions

Les difficultés de recrutement dans les RAC sont similaires dans d’autres secteurs du sud du Québec.

Au CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal, de 34 à 35 % de la main-d’œuvre dans le secteur des RAC est composé de travailleurs des agences, selon l’ APTS .

Il y aurait 151 postes vacants dans les RAC du CIUSSS de la Montérégie-Ouest, selon la représentante nationale de l’ APTS , Tasmine Esmail. Il manque tellement de personnes qu’ils donnent des emplois à temps plein à de la main-d’œuvre indépendante , indique-t-elle.

Les membres de l' APTS de l'Estrie ont récemment voté à 95 % en faveur de la grève dans le cadre des négociations de leur convention collective. Ils font partie du front commun qui devrait être en grève le 6 novembre.

Les deux agences de placement identifiées comme offrant des salaires au-dessus de 80 $ de l’heure en Estrie n’ont pas répondu aux appels de Radio-Canada.