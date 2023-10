Des femmes exaspérées par les ruptures de services en obstétrique à l’hôpital de Gaspé

Les ruptures en obstétrique qui se multiplient à l'hôpital de Gaspé forcent des femmes à aller accoucher à plus de 100 kilomètres de chez elles, à Chandler, une situation stressante et dénoncée par plusieurs.

Pascale Rémillard accouchera de son troisième enfant au cours des prochains jours. Cependant, elle ne sait pas où elle lui donnera naissance en raison d’une nouvelle rupture des services d’obstétrique à l’hôpital de Gaspé.

Le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Gaspésie ( CISSS ) a connu des ruptures de services régulières cet été en raison du manque d’infirmières. Malgré le retour de l’automne, une nouvelle rupture de services est en cours depuis le 24 octobre et durera jusqu’au 29 octobre en raison du manque de personnel infirmier.

Il n’y a pas de service de minuit à 8 h et le CISSS de la Gaspésie demande aux femmes enceintes de plus de 36 semaines d’aller à l’hôpital de Chandler pour accoucher.

Manque de communication

Le CISSS de la Gaspésie dit que toutes les femmes enceintes de 36 semaines et plus ont été avisées. Pascale Rémillard explique qu'on lui a téléphoné le premier jour de la rupture de services mais qu’elle a raté l’appel et que personne ne lui a laissé de message.

J’avais beaucoup de colère que le CISSS ne m’ait pas laissé de message ou n'ait pas fait l’effort de retenter un deuxième appel. Ça amène beaucoup d’inquiétude par rapport à la confiance que j’ai envers cette équipe-là. J’ai vécu des expériences traumatisantes lors de mes autres accouchements à Gaspé, donc j’ai besoin de sécurité et de stabilité , dit-elle.

Ouvrir en mode plein écran Pascale Rémillard doit accoucher sous peu de son troisième enfant. (Archives) Photo : Radio-Canada / Stéphanie Rousseau

L'hôpital l’a finalement jointe mercredi pour l’informer de la situation.

Le discours du département d’obstétrique, c’est qu’il n’y avait pas d’accouchements du tout à Gaspé jusqu’à lundi inclusivement. On ne me parlait pas d’une rupture de services seulement la nuit, on me disait qu’il n’y avait pas d’accouchements possibles à Gaspé.

L’infirmière m’a dit que c’est parce qu’un accouchement, ça dure plusieurs heures, donc ils ne prenaient pas en charge l’accouchement et ils nous demandaient de nous déplacer à Chandler , ajoute-t-elle.

Même si les frais d’hébergement à Chandler sont couverts par le CISSS , Pascale Rémillard ne veut pas se déplacer puisqu’elle n’a personne pour s’occuper de ses deux enfants en bas âge.

Dans mon cas à moi, ce n’est pas possible. J’ai deux enfants à la maison, je n’ai pas de famille immédiate ici, donc ce n’est pas possible pour nous de nous déplacer jusqu’à lundi à Chandler , dit Pascale Rémillard.

C’est énormément de stress aussi. Quand on est en fin de grossesse comme ça, ce n'est pas du tout des émotions que l’on souhaite vivre.

Ne pas souhaiter cela à sa « pire ennemie »

Rebecca Gagné-Bisson a vécu la même situation en juin dernier. Le 22 juin, cette femme de 26 ans a accouché de son deuxième enfant à l’hôpital de Chandler. Le CISSS l’a appelée quelques heures avant la fermeture du service d’obstétrique, la pressant de se rendre dans la Baie-des-Chaleurs.

Ouvrir en mode plein écran Rebecca Gagné-Bisson a accouché à Chandler en juin. Photo : Radio-Canada / Stéphanie Rousseau

Elle [l'infirmière] m’a dit : "Il faut que tu t’en ailles. Tu n’as pas le choix. Tu as trois heures pour y aller. À partir de 16 h ce soir, il n’y aura plus d’infirmières pour s’occuper de toi." J’étais à 39 semaines et un jour, j’étais vraiment proche d'accoucher, et avec le deuxième bébé, ça va plus vite , se souvient-elle.

Ce que j'ai vécu, je ne le souhaiterais pas à ma pire ennemie!

Le jour de son accouchement, elle a constaté à quel point cette situation mettait de la pression sur les équipes de l’hôpital de Chandler.

J’ai accouché avec une infirmière et un médecin qui a dû me laisser sur la table pour aller s’occuper de l’autre femme qui accouchait en même temps. Il y avait trop d’accouchements , se souvient-elle.

Je suis restée une heure sur la table avec les pieds dans les airs. J’avais accouché, j’avais mon bébé, mais j’ai dû attendre parce que d’autres patientes accouchaient et il n’y avait pas plus d’infirmières. Elles étaient juste deux aussi , dit-elle.

Elle dit ne pas avoir reçu d’antidouleurs et s’être fait demander de quitter l’hôpital rapidement en raison du manque de place.

Ils ne pouvaient pas bien prendre soin des personnes et ils ont oublié des étapes , estime-t-elle.

La Table de concertation des groupes de femmes de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine est bien au fait de ce dossier.

Quand on parle au ministère, il faut qu’on leur explique que c’est comme demander à une femme de Montréal d’aller accoucher à Trois-Rivières.

Malgré des discussions avec le CISSS, des solutions rapides ne semblent pas évidentes.

C’est pourtant ce que souhaite Rebecca Gagné-Bisson : des solutions permanentes à ce problème qui dure depuis des mois à l’hôpital de Gaspé.

Ce n’est pas comme si c’est une petite ville, Gaspé, c’est 15 000 habitants.

C’est un droit pour une femme d’accoucher et de se sentir à l’aise, de ne pas avoir d’anxiété. C’est déjà super stressant d'être enceinte, mais [ça l'est] bien plus si tu ne sais pas si tu vas pouvoir accoucher chez vous, dans des valises, ou accoucher dans une ambulance , dit-elle.