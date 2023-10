La musique house pour sensibiliser à la crise du logement

Utiliser la musique house comme fondation d’une mobilisation face à la crise du logement : c’est le défi que se sont donné Olivier Brien, alias Monsieur Nokturn, et Carolane Fortin, deux personnes du milieu culturel de la région de Gaspé, avec la tournée House for Housing.

Cette tournée, qui s’amorce vendredi soir à Gaspé au Paquebot Café, vise à sensibiliser à la cause, mais aussi à amasser des fonds pour l’éventuelle création d’une coopérative d’habitation sur la pointe gaspésienne.

On sait qu’il y a des tonnes de personnes qui sont touchées en ce moment par l’itinérance cachée ou par l’itinérance tout simplement et aussi par les problèmes de logement en général comme des logements insalubres. Les régions sont particulièrement affectées par ce qu’on voit dans notre entourage et il y a un gros besoin , explique Olivier Brien.

Carolane Fortin et Olivier Brien Photo : Gracieuseté : House for Housing

Si la musique house est la base de la musique électronique, le duo, qui vit en situation d’itinérance cachée depuis huit ans, revendique que le logement se trouve pour sa part à la base des droits de la personne.

Itinérance cachée L’itinérance cachée se définit généralement comme le fait d’être hébergé temporairement chez d’autres personnes, dans un hôtel ou un motel, dans une roulotte ou encore dans une maison de chambres, sans avoir de domicile fixe. Pour en savoir davantage sur ce phénomène, consultez le récit numérique Sans toit, mais pas dans la rue

Le but serait de se rassembler, avec des personnes qui vivent un peu la même situation que nous, soit qui vivent des déménagements constants, qui vivent dans des endroits instables et incertains, pour qu’on soit plus fort , ajoute Carolane Fortin.

Il y a beaucoup de curiosité par rapport à [l’itinérance cachée], à la situation dans laquelle on se trouve depuis quelques années, alors c’est une belle occasion d’en discuter avec les gens.

Pourquoi le house ?

Le choix du genre de musique, soit la musique house, a une signification qui va au-delà du jeu de mots astucieux utilisé pour le titre du projet.

Historiquement, ce genre musical provient de la classe afro-américaine aux États-Unis qui se voyaient priver l’accès aux discothèques, devenues populaires et industrialisées, explique Olivier Brien, qui est également DJ.

« Cette classe sociale, un peu plus pauvre, qui a décidé de se rassembler dans des lieux gratuits et sécuritaires pour partager l’art et la musique qu’ils veulent. Ils allaient donc à la warehouse et c’est devenu le house et une culture qui s’y est développée au fil du temps », précise l’artiste militant.

On le voit comme une réappropriation, comme un retour à la base. Quand il y a un retour en force du house culturellement, c’est souvent parce qu’il y a des enjeux sociaux sur lesquels on doit se pencher.

Un projet qui voyage

La tournée House for Housing pourrait mener loin le projet mis sur pied par le duo Brien-Fortin. C’est une tournée nomade , lance Olivier Brien.

L’objectif est notamment de se déplacer hors-Québec, voire à l’international.

Je suis DJ pour un rappeur autochtone, Quentin Condo, alias Q052, et avant la pandémie, on a eu la chance d’aller en tournée en France, alors on a quelques contacts là-bas de coopérative ou de milieux autogérés très inspirants et on veut aller les revisiter , ajoute-t-il.

La Colombie est également sur la liste d’arrêt de cette tournée. L’Ontario et la Nouvelle-Écosse et même les États-Unis pourraient également accueillir la tournée.

Des projets connexes à cette initiative, comme un balado, pourraient aussi voir le jour.

Avec les informations de Marie-Claude Tremblay.