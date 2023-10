Peter Nygard dément avoir violé la plaignante numéro 3, la seule qu’il dit connaître

Au procès de Peter Nygard à Toronto, l'accusé a mis fin vendredi à trois jours de témoignage au cours desquels il a nié qu'il avait violé 5 femmes et d'avoir confinée l'une d'elles de force dans la suite de son ancien atelier de mode du centre-ville.

Comme il 'avait fait la veille, Peter Nygard a affirmé, vendredi, qu'il ne connaissait qu'une seule des 5 plaignantes et qu'il ne peut donc pas avoir violé les 4 autres.

Qu'à cela ne tienne, son avocat l'a interrogé au sujet des allégations des plaignantes numéros 1 et 2.

Peter Nygard explique premièrement qu'il ne connaît pas la plaignante numéro 1 et qu'il ne l'a pas reconnue lorsqu'elle a témoigné à la barre du procès le 2 octobre dernier.

Il souligne qu'il ne se rappelle pas de l'avoir rencontrée pour la première fois aux Bahamas en mars 1989, mais qu'il est possible qu'il était dans l'archipel à cette période de l'année.

Ouvrir en mode plein écran Peter Nygard, 82 ans, est accusé d'avoir agressé 5 femmes, dont une adolescente, dans son défunt quartier général de 1986 à 2005. Photo : Radio-Canada / Pam Davies

Il précise que son chauffeur ne l'a jamais reconduite chez elle à leur retour à l'aéroport Pearson de Toronto et qu'il ne l'a jamais invitée à deux reprises au restaurant par la suite durant l'été de la même année, comme l'affirme la plaignante.

Publicité

Il souligne de toute façon qu'il n'a pas pu l'inviter à un concert des Rolling Stones le 3 décembre 1989 à Toronto - ce qu'elle affirme également - puisqu'il n'a jamais assisté à un spectacle des Stones, ni dans la métropole, ni ailleurs dans le monde.

La plaignante numéro 1 prétend que le designer l'a violée dans la suite privée de son atelier de mode après le concert au moment où elle lui préparait un sandwich.

Personne ne m'a préparé de sandwich dans la kitchenette de ma suite , explique-t-il au jury.

Ouvrir en mode plein écran La plaignante numéro 1 a dû s'interrompre à plusieurs reprises pour surmonter ses émotions devant le jury durant son témoignage, au début du mois d'octobre. Photo : Radio-Canada / Pam Davies

Peter Nygard déclare en outre qu'il n'aurait jamais violée la femme - s'il l'avait rencontrée - parce qu'il n'adopte jamais une telle conduite avec les femmes.

Publicité

Il doute par ailleurs qu'il était à Toronto au début décembre, parce qu'il revenait d'une tournée d'affaires en Russie et en Finlande.

Nous sommes rentrés en Amérique par New York ou Los Angeles, avant d'aller aux Bahamas, je ne sais plus , déclare-t-il avec hésitation.

Le designer assure toutefois qu'il est allé ensuite à Winnipeg à la fin novembre et au début décembre 1989.

Ouvrir en mode plein écran Le procureur de la Couronne interroge le 10 octobre 2023 la deuxième plaignante qui accuse Peter Nygard de l'avoir violée en 2004-2005. Photo : Radio-Canada / Pam Davies

Peter Nygard explique deuxièmement qu'il n'a jamais rencontré non plus la plaignante numéro 2 (la seule mineure du groupe de plaignantes, NDLR) et qu'il ne l'a donc jamais agressée dans viol collectif comme elle le prétend.

Il soutient qu'il était en Floride pour affaires au moment des faits que cette femme lui reproche à la fin 2004 ou au début 2005.

La plaignante numéro 2 avait dit qu'un ami lui avait présenté Peter Nygard, qui fréquentait à l'époque une jeune femme des Bahamas et que les deux hommes et la femme l'avaient agressée dans sa suite.

Peter Nygard dit qu'il ne connaît pas l'homme en question non plus, mais que la jeune femme antillaise était bien sa petite amie dans ces années-là. Mona Brown est décédée il y a trois ans , précise-t-il.

Peter Nygard avoue en revanche qu'il a bien rencontré la plaignante numéro 3 aux Bahamas le 31 décembre 1997 et non aux îles Turks et Caicos en mars 1997 comme elle le prétend.

Je n'ai jamais été aux îles Turks et Caicos avant 2010 , souligne-t-il après avoir avancé durant de longues hésitations les années 1990, puis 2000.

Ouvrir en mode plein écran L'avocat Brian Greenspan représente Peter Nygard. Photo : Radio-Canada / Pam Davies

Peter Nygard ne peut nier qu'il ne connaît pas cette femme, puisque la Couronne lui a soumis la photographie où on le voit en sa compagnie lors de la St-Sylvestre 1997.

Le couturier y reconnaît non seulement la plaignante numéro 3, mais aussi l'ex-petite amie qu'il fréquentait à l'époque.

Bien qu'il se souvienne d'elle, il soutient que la police de Toronto ne l'a jamais mentionnée dans son interrogatoire de 11 heures au poste de police le 28 octobre 2021.

La plaignante numéro 3 affirme qu'elle a rencontré Peter Nygard durant un vol entre les îles Turks et Caicos et les Bahamas alors qu'elle voyageait avec le patron d'une agence de publicité et qu'il les avait invités à reporter leur vol de retour vers Toronto.

Non, je ne me souviens pas de les avoir invités à ma résidence , poursuit-il.

Ouvrir en mode plein écran Peter Nygard, sous le regard du procureur Neville Golwalla, assis à gauche, durant son témoignage. Photo : Radio-Canada / Pam Davies

La femme soutient qu'elle a été violée quelques mois plus tard, en septembre 1996 ou 1997, au cours d'une orgie à laquelle elle avait été conviée à son insu pour travailler comme traiteuse à l'atelier de mode du centre-ville.

La Couronne avait clarifié après son témoignage qu'il s'agissait bien de l'année 1997.

Peter Nygard assure toutefois qu'il ne l'a jamais recrutée, que ce soit dans un défilé de mode au Massey Hall à l'été 1997 ou dans une fête privée à Toronto trois mois plus tard, puisqu'il ne la connaissait pas encore.

C'est mon département des RH qui embauche de toute façon ce genre de personnel , poursuit-il.

Ouvrir en mode plein écran Peter Nygard a entamé son témoignage à la barre de son procès le 25 octobre 2023. Photo : Radio-Canada / Pam Davies

Il affirme ensuite que les hôtesses ou les serveurs que son entreprise recrute pour des événements spéciaux ou des fêtes privées doivent être habillés de façon formelle, en noir avec un tablier blanc.

Or, cette plaignante dit qu'elle était vêtue d'un catsuit violet avec des paillettes le soir où elle dit avoir travaillé durant l'orgie en question.

Comme c'est comique, non, une serveuse ne pourrait pas s'habiller de la sorte dans mon entreprise , ajoute-t-il.

Peter Nygard souligne en outre qu'il n'embauche jamais des personnes sur le vif d'une rencontre en les payant en argent comptant, comme la femme l'avait dit dans son témoignage.

C'est ridicule, je ne pouvais pas embaucher des hôtesses pour être à mes côtés pour accueillir les invités à mes défilés, puisque j'étais toujours le dernier à arriver avant le début du spectacle , dit-il.

Ouvrir en mode plein écran Peter Nygard paraissait frêle et fatigué à la fin de son premier jour de témoignage le 25 octobre 2023. Photo : Radio-Canada / Pam Davies

Il assure enfin qu'il n'a jamais organisé de soirées de débauche à son atelier de mode et que le lit de sa suite est un très grand lit certes, mais pas assez grand pour y coucher 10 personnes comme la plaignante l'a suggéré.

Il rejette par ailleurs l'idée selon laquelle il lui a offert vingt sacs de vêtements le lendemain pour la remercier pour son travail. Ridicule, jamais je ne donnerai autant de vêtements à quiconque , déclare-t-il.

Peter Nygard se souvient toutefois que la femme a bien été employée durant 5 ou 6 ans comme organisatrice d'évènements à sa résidence des Bahamas après le Nouvel An 1998 et qu'elle voyageait aux Bahamas trois fois par année à cette fin.

Je ne lui ai néanmoins jamais versé 5000 $ en argent liquide pour qu'elle travaille pour moi durant une semaine après la fête du 31 décembre 1997 , conclut-il.

Le contre-interrogatoire de la Couronne doit en principe débuter lundi.