Rare observation d’épaulards sur la Côte-Nord

Un groupe de trois épaulards a été observé lundi par des scientifiques à bord du navire de recherche Coriolis II, au large de La Tabatière en Basse-Côte-Nord. Jadis communs dans le Saint-Laurent, 20 ans se sont écoulés depuis la dernière observation du cétacé en Basse-Côte-Nord.

La dernière année où la présence d'épaulards a été confirmée au large de la Basse-Côte-Nord remonte à 2003.

Des relevés annuels du ministère des Pêches et Océans ne dénombre que 79 individus dans l'est du Canada. Par contre, selon le biologiste de la direction des sciences pélagiques et écosystémiques du ministère fédéral, Jean-François Gosselin, il pourrait y en avoir encore plus.

Les déplacements de ces cétacés sont difficiles à observer. Sans avoir établi les raisons qui expliquaient la rareté des observations d'épaulards, les scientifiques savent que l'espèce se tient loin des eaux nord-côtières dans les dernières années.

Les épaulards sont observés le plus souvent dans les eaux côtières de Terre-Neuve, en particulier dans le détroit de Belle Isle, et dans l'est de l'Arctique.

Selon Jean-François Gosselin au micro de Boréale 138, jeudi, les trois baleines à dents de La Tabatière auraient pu s'y rendre pour suivre leur proie. Poissons, phoques ou même bélugas et petits rorquals sont au menu.

Si encore trop peu est connu sur la migration des épaulards, leurs secrets pourraient être révélés dans les prochaines années, puisqu'un nouveau projet visant à documenter la répartition des épaulards dans le golfe du St-Laurent sera lancé par la spécialiste des mammifères marins, de la conservation, de la biodiversité et du fonctionnement des écosystèmes, Lyne Morissette.

Documenter la répartition des épaulards dans le golfe St-Laurent.

Elle souhaite comprendre l'espèce, les menaces qui pèsent sur elle et son rôle dans l'écosystème afin de mieux la protéger.

On a peu de données, mais on sait qu’ils sont là. À part savoir qu’ils sont là, on sait très peu de choses, admet la spécialiste Lyne Morissette.

Jack Knife

Dans le passé, il était beaucoup plus fréquent pour les pêcheurs d'apercevoir des épaulards dans le fleuve Saint-Laurent.

Entre 1984 et 1999, un groupe de quatre ou cinq épaulards pouvait être observé en Gaspésie. À l’intérieur de ce groupe se trouvait un mâle surnommé Jack Knife . Il a été aperçu en 2003 pour la dernière fois, seul.

Cette même année, deux épaulards ont été vus au large des Bergeronnes, alors qu’aucun épaulard n’avait été observé dans l’estuaire depuis 1982.