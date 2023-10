Les appuis au tramway baissent à 36 %

Un sondage Léger montre que l'appui au projet de tramway diminue à Québec : il atteint les 36 %. En périphérie, moins du tiers des répondants s'y disent favorables. Si on compare ces résultats avec tous les autres sondages commandés par l'administration Marchand, il s'agit du taux d'appui le plus bas.

Pour Bruno Marchand, qui a rendu public ce sondage vendredi, le premier depuis un an, les appuis se maintiennent à 40 %.

Il y a des gens qui prédisaient que ça allait être une catastrophe, que ça allait descendre à 35 %, 30 %, 20 %. Ça n’arrive pas.

Or, si on tient compte des gens qui n'ont pas assez de connaissances pour se prononcer, la proportion des gens qui appuient le projet passe plutôt de 42 % à 36 %. Par rapport à novembre 2022, il y a effectivement une baisse statistiquement significative , précise Cyntia Darisse, vice-présidente chez Léger. Là où on était d'accord pour dire que l'appui était relativement constant, c'est lorsqu'on prend l'ensemble des sondages publiés depuis deux ans , ajoute-t-elle.

Le sondage a été réalisé par la firme Léger auprès de 1005 répondants entre le 28 septembre et le 10 octobre.

La période ciblée chevauchait l’élection partielle dans la circonscription de Jean-Talon, où les discussions allaient bon train sur la mort possible du projet de tramway. Pour cette firme qui sonde les appuis à ce projet depuis deux ans, le discours ambiant durant cette période ne semble pas avoir d’effet sur l’opinion des gens.

Lorsqu'on inclut ceux qui disent ne pas assez connaître le projet pour se prononcer, le sondage révèle également que 54 % des répondants sont opposée au projet.

Toujours selon le sondage, l’appui est plus fort dans les arrondissements de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge et de La Cité-Limoilou, là où le tramway va passer. Il est respectivement de 55 % et de 51 %.

Dans les quatre autres arrondissements, les appuis tournent autour de 30 % en moyenne.

Plan global en mobilité

Le maire promet de revenir dans les prochaines semaines avec un plan global sur la mobilité pour rassurer les citoyens de Charlesbourg, de Lebourgneuf et de Val-Bélair qui souhaitent aussi voir des améliorations dans leurs mode de déplacement.

Comme citoyens, quand il n’y en a pas pour vous, évidemment, vous vous demandez à quoi va servir ce projet-là.

Il avance qu’il est en discussion avec le gouvernement du Québec, qui l’appuie dans cette démarche de parler davantage de mobilité globale. Tout indique que cette option viendrait remplacer la desserte des banlieues qui avait été promise par la CAQ . Présentement, ce qu’on travaille avec le gouvernement, c’est quelque chose de plus large que juste un projet de tramway qui va couvrir l’ensemble de la ville.

D’ailleurs, il note que le sondage démontre que trois répondants sur quatre disent que la Ville doit se développer en tenant compte du développement durable et de la réduction des émissions de gaz à effet de serre. La vaste majorité (76 %) adhère au principe du développement durable et à celui d'un réseau qui permettrait de réduire les émissions de gaz à effet de serre ( GES) , mais ces répondants ont hâte d'entendre les coûts et les informations plus concrètes sur la circulation et sur le trajet comme tel, précise Cyntia Darisse.

Acceptabilité sociale

Le maire Marchand croit que les résultats d’aujourd’hui devraient rassurer le gouvernement du Québec. Ils n’ont pas de surprise en voyant cela ce matin , estime-t-il. Il répète que le ton est bon avec le gouvernement et que tout le monde travaille à trouver des solutions.

Le maire espère tout de même aller chercher plus d’appuis au tramway. Est-ce que 40 %, c’est suffisant? Non.

D'après le dernier sondage de la Ville, publié en novembre 2022, ce projet recevait un appui global de 42 %.

Le maire ne précise pas si ce sera le dernier sondage. Pour l’instant, il n’est pas prévu de sonder l’intérêt des gens une fois dévoilé le coût du projet. Les consortiums intéressés ont jusqu’au 2 novembre pour déposer leur proposition financière.

Ottawa encouragé

Député de Québec à Ottawa et ministre des Services publics et de l'Approvisionnement, Jean-Yves Duclos parle de chiffres encourageants , notamment en raison de l'appui dans les quartiers qui seront touchés directement par les travaux.

Ces gens-là savent qu'avant d'arriver aux résultats finaux, qui vont être bons pour toute la région de Québec, ce sont eux qui vont subir les désagréments de rues éventrées, de la circulation détournée, alors c'est bon [que le projet] ait un appui aussi solide dans ces quartiers.

Ouvrir en mode plein écran Jean-Yves Duclos parle de chiffres encourageants en raison de l'appui des gens des quartiers centraux. Photo : La Presse canadienne / Spencer Colby

Le ministre fédéral croit toutefois que l'acceptabilité sociale pourrait être plus forte, notamment avec le dévoilement des coûts. Il rappelle toutefois que 90 % du budget total doit être financé par les gouvernements provincial et fédéral. Dans ce cas-ci, le coût total est payé en très très grande partie par des gens à l'extérieur de la région de Québec.

L'opposition déçue

Je suis un peu attristé des résultats du sondage aujourd'hui , a réagi le chef de Québec d'abord , Claude Villeneuve.

Le déficit d'appui, il est encore là.

Il déplore un résultat qui stagne et le manque d'appui en périphérie, selon lui lié au travail de la Ville pour faire accepter le projet.

Je n'ai pas vu le maire à Lac-Saint-Charles aller rencontrer le monde pour parler du tramway. Je n'ai pas vu le maire accompagner son conseiller de Sainte-Thérèse-de-Lisieux, M. Gosselin, pour aller parler aux gens du tramway. Je n'ai pas vu le maire à Neufchâtel ou à Lebourgneuf.

Claude Villeneuve dit trouver dommage ce manque de communication puisque, selon lui, il existe des avantages pour les banlieues. Les gens sont en train de se polariser, et ça, ce n’est pas bon pour le tramway.

De son côté, la deuxième opposition indique que les appuis devraient continuer à diminuer avec le dévoilement des coûts, prévu d'ici la fin de l'année.

Lorsqu'on va sortir les coûts, on fera un sondage, et vous allez voir que le résultat, il va être en bas de 40 % , a lancé Stevens Mélançon, conseiller du district de la Chute-Montmorency–Seigneurial.

L'Équipe priorité Québec reproche au gouvernement provincial et au maire de Québec de n'avoir rien dans les cartons pour la desserte des banlieues.