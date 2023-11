Comment un jeune homme doué, issu d’une riche famille de Québec, est-il devenu l’un des pires tueurs en série de l’ère victorienne? Pourquoi, après avoir enseigné le catéchisme aux enfants, ce diplômé en médecine de McGill a-t-il semé la mort autour de lui? Plus de 130 ans après l’exécution de Thomas Neill Cream, bien des questions demeurent.

Le matin du 15 novembre 1892, quand Cream fut pendu à Newgate, la prison la plus célèbre de Londres, les exécutions publiques étaient déjà interdites depuis plus de 20 ans par le gouvernement britannique, ce qui n'empêcha pas près de 5000 personnes de se presser à l’extérieur.

L'ambiance était électrique. Le drapeau noir, hissé pour annoncer que le bourreau avait fait son travail, fut accueilli par un tonnerre de cris et d'applaudissements lancés par la foule surexcitée, qui mit du temps à se disperser.

Ouvrir en mode plein écran Newgate, considérée comme la pire et la plus célèbre prison de Londres, était réputée pour ses conditions sanitaires déplorables. Photo : Getty Images

À ce moment, Cream avait déjà failli être lynché à deux reprises. Surnommé l’empoisonneur de Lambeth , cet Écossais d’origine canadienne venait de semer la terreur dans l’un des quartiers les plus pauvres de Londres. Étalés à la une des journaux, ses crimes et son manque absolu de compassion envers ses victimes avaient suscité autant de haine que de dégoût. Tout laissait penser qu’il s’était même délecté de leur agonie.

Ouvrir en mode plein écran Thomas Cream, arborant haut-de-forme, épingle en or et cravate de soie sur l'un de ses portraits. Photo : Musée McCord / William Notman Studio

Toujours élégant, arborant un haut-de-forme et une montre en or, Cream se servait de son statut de médecin pour amadouer les jeunes femmes en difficulté. Beaucoup vivaient dans la précarité. D’autres faisaient face à une grossesse non désirée. Il jouait les sauveurs avant de les empoisonner à la strychnine, un poison très puissant, dont une toute petite dose peut tuer en quelques heures, après une agonie particulièrement douloureuse.

De l’avis de ses contemporains, un seul autre tueur pouvait se comparer à Cream : Jack l’Éventreur. D’où la stupéfaction des Québécois quand ils apprirent, dans les journaux, que non seulement le fameux empoisonneur de Lambeth avait étudié la médecine à l’Université McGill, à Montréal, mais qu’il avait aussi passé presque toute sa jeunesse à Québec.

Ouvrir en mode plein écran L'Église Libre Presbytérienne Chalmers de la rue Saint-Ursule, au tout début du 20e siècle. Photo : BAnQ Québec / Literary and Historical Society of Quebec / P450D1-007

Une enfance privilégiée, à l’ombre des clochers

Thomas n’a que quatre ans quand sa famille choisit de s’installer à Québec, en 1854. Arrivé d’Écosse, son père, William Cream, s'intègre rapidement à sa nouvelle communauté. Il fait partie des premiers administrateurs de l’Église Libre Presbytérienne Chalmers, et dirige un temps les opérations du chantier naval d’Allan Gilmour, à l’anse au Foulon, avant de faire fortune.

Ouvrir en mode plein écran Navires en construction à l'anse au Foulon, en 1872. Cette industrie, qui avait fait la prospérité de Québec, entamait alors son déclin. Photo : Musée McCord / William Notman Studio

Le jeune Thomas suit d’abord les traces de son père. Il devient commis dans l’industrie navale. Travaillant, bon chrétien, il ne reçoit que des éloges au chantier Baldwin, qui se trouve sur les rives de la Saint-Charles. Jusque-là, rien ne laisse présager du tour que prendra sa vie.

L’histoire de Cream a fasciné l’auteur américain Dean Jobb, qui n’a pas hésité à consacrer cinq ans de sa vie à documenter son parcours pour écrire L’Affaire du Dr Cream, un livre absolument captivant, et aussi touffu qu’une thèse de doctorat.

Ouvrir en mode plein écran Shirley Nadeau, devant la galerie de photos anciennes de l'église presbytérienne fréquentée par les Cream, devenue depuis l'Église Unie Chalmers-Wesley Photo : Radio-Canada / Catherine Lachaussée

Sa quête lui a donné l’occasion d’éplucher tout ce qu’il a pu trouver de journaux, lettres et rapports concernant l’affaire. Les archives du Quebec Chronicle-Telegraph, où travaille Shirley Nadeau, n’ont pas été oubliées. Ni celles de l'Église Unie Chalmers-Wesley de la rue Saint-Ursule, dont elle s’occupe aussi:

Jobb a contacté le secrétaire de notre église pour faire des recherches sur les membres de l’église à l’époque. Les plus anciennes archives, conservées à Sherbrooke, nous ont permis d’apprendre que Thomas Cream chantait dans le chœur de l’église, et qu’il avait enseigné la catéchèse aux enfants à l’école du dimanche, quand il n’était encore qu’un adolescent.

Pendant un temps, le jeune Thomas pense faire carrière dans l’industrie du bois. Puis, à 22 ans, il décide brusquement de devenir médecin. Son inscription à l’Université McGill et son exil à Montréal vont changer à jamais sa destinée.

Ouvrir en mode plein écran Thomas Cream avec ses confrères de classe de l'école de médecine McGill, durant l'automne 1872. On le reconnaît au centre, au 2e rang. Photo : Archives de l'Université McGill

Devenir médecin et dieu à la fois

Cream entame ses études en médecine en 1872. Quand il en ressort, quatre ans plus tard, il maîtrise l’anatomie, la dissection, et possède de solides connaissances en pharmacie. Le chloroforme, qu’il utilisera sur l’une de ses victimes, fera d'ailleurs l’objet de sa thèse.

Ouvrir en mode plein écran Le pavillon de médecine fréquenté par Cream et ses confrères de McGill, au 19e siècle Photo : Musée McCord / William Notman & Son

Mais le jeune homme ne semble pas s’être acquis une très belle réputation lors de son passage à McGill. Décrit par certains de ses professeurs comme un fanfaron fantasque et dépensier, il arbore bijoux et vêtements coûteux, et roule dans des voitures de prix. Il aurait même mis le feu à l’immeuble où il résidait, pour profiter d’une juteuse prime d’assurance.

Ouvrir en mode plein écran Des étudiants en médecine parodiant un cours d'anatomie, en 1884. On note les ossements et la pipe du squelette. Photo : Musée McCord

Cream semble avoir beaucoup changé durant son séjour à Montréal. L’abus de nombreuses drogues, dont la cocaïne, consommée pour faire passer ses migraines, a pu y contribuer. Mais dans un contexte où déterrer un cadavre pour l’amener à la table de dissection vous valait une simple tape sur les doigts, Jobb pense que ce sont avant tout ses études qui l’ont transformé.

Les connaissances qu’il a acquises à McGill pour sauver des vies sont les mêmes que celles qui lui ont permis de devenir un tueur. Un de ses professeurs parlait du médecin comme d’une sorte de dieu pour ses patients. Il semble qu’à partir de là, Cream s’est donné le droit de décider qui pouvait vivre ou mourir. Il n’accordait aucune valeur à la vie de ses victimes.

Son parcours meurtrier commence sitôt son diplôme en poche. Et le moins qu’on puisse dire, c’est qu’il ne va pas chômer.

Ouvrir en mode plein écran Le strabisme de Thomas, qu’on remarque sur plusieurs de ses photos, lui donnait un air assez étrange. Ce qui ne l’a jamais empêché de multiplier les conquêtes. Photo : Musée McCord / Studio William Notman

Un avorteur doublé d’un empoisonneur

Flora Brooks, fille d’un riche hôtelier de Waterloo, est la première à tomber sous sa coupe. Après avoir été séduite par le jeune homme alors qu'il est toujours étudiant, elle tombe gravement malade des suites d’un avortement. Aux yeux de tous, il est clair que le père du bébé et l'avorteur ne font qu'un.

Furieux, le père de Flora oblige Cream à épouser sa fille. Mais les noces à peine célébrées, le nouveau marié quitte le pays pour Londres et Édimbourg, où il compte parfaire ses études.

Flora Brooks meurt peu après, à l’âge de 24 ans, sans avoir jamais revu son mari. Il semble que les cachets qu’il lui avait fait parvenir par la poste aient éveillé ses soupçons, mais son médecin ne fera le lien entre cette mort opportune et le médicament prescrit par Cream que des années plus tard. Officiellement, la jeune femme est morte des suites d’une bronchite.

Ouvrir en mode plein écran Des flacons de strychnine et de chloroforme, tels qu'on en trouvait au 19e siècle Photo : Musée des sciences de Londres / Radio-Canada

De retour au pays, il ouvre un premier cabinet à London, en Ontario, et fait des avortements illégaux l’une de ses spécialités. Après avoir failli être arrêté après la mort suspecte d’une de ses patientes, Catherine Gardner, retrouvée chloroformée dans les latrines situées derrière son cabinet, il choisit de quitter la ville, même si officiellement, la mort de Gardner est attribuée à un suicide.

Ouvrir en mode plein écran La ville de Chicago, à la fin du 19e siècle. Photo : NorthWind Pictures Archives

Sa carrière d’avorteur et d’empoisonneur se poursuit alors à Chicago, où il fonde un nouveau cabinet près de West Side, en plein quartier de la prostitution. Ses activités lui valent rapidement l’attention de la police, ainsi qu’un surnom peu flatteur : l’avorteur des ruelles . Encore une fois, le meurtre d’une femme, Mary Ann Falkner, manque l’envoyer en prison. Mais Cream s’en tire encore.

Il faudra attendre la mort d’une nouvelle patiente, des suites d’un avortement bâclé, puis celle d’une autre, empoisonné par le médicament prescrit pour mettre fin à sa grossesse, avant que Cream soit enfin épinglé pour le meurtre d’un homme, Daniel Stott, tué par des cachets remplis de strychnine.

Ouvrir en mode plein écran L'Illinois State Penitentiary de Joliet. Cream y fera10 ans de prison Photo : Gracieuseté / Galylord Building

Condamné à la prison à vie, Cream est libéré au bout de 10 ans. Apparemment, il n’a rien perdu de ses mauvaises habitudes. Complètement désargenté, et plus détraqué que jamais, il met d’abord le cap sur Québec, où l’attend l’héritage laissé par la mort de son père.

Ouvrir en mode plein écran Thomas Cream, juste après sa sortie de prison. Pour tenter de couper les ponts avec son passé criminel, il avait commencé à se faire appeler Thomas Neill. Photo : Science and Society Picture Library / Londres

Sur les traces de Jack L’Éventreur

Le Thomas qui débarque à Québec, en 1891, n'a plus rien à voir avec le jeune homme qui avait quitté la ville 20 ans plus tôt. Hébergé chez son frère durant plusieurs semaines, il sème la consternation chez ses proches. Tour à tour hagard et agressif, il s’en prend même violemment à sa sœur cadette, qu’il accuse d’être dépravée.

Thomas n’est pas seulement devenu toxicomane. Il affiche aussi envers les femmes une misogynie totalement décomplexée.

Son comportement erratique, que sa famille attribue à son séjour en prison, ne l’empêche pas de toucher une part généreuse de la fortune laissée par son père. Tous espèrent le voir prendre un nouveau départ, et Londres semble un choix tout indiqué pour cela.

Ouvrir en mode plein écran The Strand, artère centrale du coeur de Londres, en 1890, deux ans après les crimes sordides de Jack l'Éventreur. Photo : Science Museum Group Collection

Là-bas, Thomas prend ses quartiers à Lambeth, un secteur où règne la misère et la criminalité, au même titre que Whitechapel, où Jack l’Éventreur vient d'assassiner sauvagement 5 femmes avant de s'évanouir dans la brume.

Comme L’Éventreur avant lui, Cream n'a que l’embarras du choix pour trouver ses proies. Londres n’est pas seulement la plus grande ville du monde. Aux yeux de plusieurs, c’est aussi la capitale du vice. À Lambeth, il croise la route de milliers de prostituées et de demi-mondaines, toutes prêtes à lui accorder leur confiance. Il aura le temps d’en tuer quatre et d’essayer d’en tuer une de plus avant d’être arrêté.

Ouvrir en mode plein écran Londres, à la fin du 19e siècle. Certains quartiers y étaient si peu sûrs que même la police ne s'y sentait pas en sécurité. Photo : British Library

Ironiquement, ce sont les nombreuses lettres de chantage destinées à des notables de Londres qui finiront par le faire coffrer. Cream ne s’est pas contenté de réclamer de fortes sommes d’argent à des innocents en essayant de lancer la police sur de fausses pistes. Il a aussi révélé, dans ces lettres, des détails que seul le meurtrier pouvait connaître.

Ouvrir en mode plein écran Une coupure de presse publiée par un journal londonien au moment du procès de Cream, alors connu comme Thomas Neill. Photo : Wikipedia

Une enquête exemplaire… une fois le meurtrier arrêté

S’il n’avait pas succombé à son penchant pour le chantage, Thomas Neill Cream serait sans doute passé longtemps sous le radar. Au sein des corps policiers, personne n’avait pensé que la vague d’empoisonnements survenue à Londres pouvait être le fait d’un seul tueur. Faute de mobile apparent, où à cause du peu de crédibilité qu’on accordait aux témoins, de pauvres filles vivant dans le péché , certains de ces décès n’avaient même pas fait l’objet d’enquête.

Mortifiée par l’image d’incompétence que lui avait valu cette affaire, la police de Scotland Yard était bien décidée à se racheter. Pour s’assurer d’avoir un dossier assez solide pour envoyer Cream à la potence, ses inspecteurs ont conduit, en vue du procès, une enquête exemplaire, qui les a menés en Ontario et aux États-Unis, ainsi qu’à Montréal et Québec.

Ouvrir en mode plein écran L'hôtel Blanchard de Place-Royale, vers 1890 Photo : BAnQ / Fonds J.E. Livernois Ltée / P85568

Celle-ci permettra de rassembler de nombreux témoignages incriminants, dont celui d’un Ontarien qui avait fraternisé avec Cream alors qu’il séjournait à l’hôtel Blanchard, un établissement bien connu de place Royale. Appelé à témoigner à Londres, il décrira la trousse remplie de poison que Cream gardait dans sa chambre, ainsi que la façon dont il s’était vanté de tuer des gens.

Ouvrir en mode plein écran L'exécution de Cream, telle qu'illustrée dans un journal Photo : Timber Rattlesnake / Wikipedia

Des meurtres presque effacés de nos mémoires

À ce jour, même si le décompte des victimes de Cream s’établit à 10 meurtres et deux tentatives d’assassinat, il est tout à fait possible que le bilan soit plus lourd, même si ça ne reste qu’une hypothèse. Si longtemps après les faits, la preuve est difficile à faire:

Il est probable qu’il ait fait plus de victimes, mais je crois que malheureusement, on ne pourra jamais en être sûr. J’ai étudié tous les rapports de meurtres ou d’empoisonnements auxquels il aurait pu être lié, et les cas de morts suspectes survenus dans les villes où il a vécu, sans rien trouver les reliant à lui.

Qu’un tueur en série aussi prodigue et malfaisant que Thomas Neill Cream demeure si peu connu de nos jours demeure étonnant. Comment expliquer que si peu de gens aient entendu parler de lui, alors que Jack L’Éventreur, à qui il était pourtant comparé de son vivant, continue de hanter notre imaginaire?

Ouvrir en mode plein écran L'identité de Jack l'Éventreur, qui a semé la terreur à Londres durant l'automne 1888, continue de faire l'objet d'innombrable théories aujourd'hui. Photo : Illustration d'un journal londonien

Cream a été célèbre. Le London New’s of the World en a même parlé comme du monstre le plus débauché de son siècle rappelle Jobb. Mais selon lui, le fait qu’il ait été arrêté puis pendu a sans doute contribué à estomper son souvenir, alors que l’identité de Jack L’Éventreur a continué de faire l’objet de spéculations sans fin.

On peut aussi penser que le modus operandi de Cream a pu jouer, un empoisonnement demeurant moins spectaculaire qu’un meurtre par balle ou par arme blanche.

Ouvrir en mode plein écran Illustration montrant le dernier meurtre de Jack l'Éventreur, dans une rue de Whitechapel Photo : Supplément illustré du Petit Parisien / Ernest Clair-Guyot

Cream et l’Éventreur auraient-ils pu ne faire qu’un?

130 ans après les faits, les points communs entre les deux tueurs restent quand même assez troublants.

Tous deux ont sévi dans les mêmes secteurs de Londres, des quartiers défavorisés, rongés par la prostitution. Tous deux ont ciblé des femmes vivant dans des conditions très précaires, dont plusieurs prostituées. Jouer les bouchers ne semble les avoir rebutés ni l'un ni l'autre. Et il semble qu’ils aient eu le même plaisir à narguer la presse.

De là à dire que Jack l’Éventreur et Thomas Cream ne faisaient qu’un, il y a tout de même un pas. Scotland Yard n’a d’ailleurs jamais retenu cette piste. Ce qui n’a pas empêché plusieurs chroniqueurs d’exploiter cette thèse.

Ouvrir en mode plein écran Cream en studio avec la Gazette de son université, en 1874 Photo : Musée McCord / William Notman Studio

L’idée que Cream ait pu être L’Éventreur a fait surface pour la première fois 10 ans après son exécution. Ce n’est qu’à la mort de son bourreau qu’on a commencé à raconter que Cream aurait dit, juste avant que la trappe ne s’ouvre sous ses pieds : Je suis Jack…

Or, aucun témoin de l'exécution n’avait jamais rien évoqué de tel. De plus, Cream était en prison aux États-Unis au moment où Jack L’Éventreur commettait ses crimes, ce qui contribue à rendre cette théorie peu crédible. Ce qui n’empêche pas l’histoire de Cream de comporter tous les ingrédients nécessaires pour susciter horreur et réprobation, encore aujourd’hui.

Ouvrir en mode plein écran Cream a été enterré, comme des centaines de condamnés avant lui, dans un corridor de la prison Newgate. Elle a été détruite au début du 20e siècle. Photo : Peter Berthoud

Tombée comme moi sur le livre de Dean Jobb, Jessi Homenick, la fondatrice des Ghost Tours of Quebec City (Les visites fantômes de Québec), compte d’ailleurs consacrer au Dr Cream l’un de ses tours guidés. S’il n’en tient qu’à elle, celui-ci pourrait démarrer dès cet automne.

Ouvrir en mode plein écran L'Église Unie Chalmers-Wesley, dont les archives contiennent toujours la trace d'un enfant innocent nommé Thomas Cream. Photo : Radio-Canada / Catherine Lachaussée

On pourra ainsi faire ressurgir, devant l'Église Charlmers-Wesley de la rue Sainte-Ursule, le fantôme d’un Cream encore jeune, du temps où il chantait à la chorale avant d’enseigner le catéchisme aux enfants. Compte tenu de ce qu'on l'on sait aujourd'hui, l'image donne vraiment le frisson.