Comment prévenir les incendies de batteries lithium-ion?

Le nombre d'incendies liés aux batteries lithium-ion utilisés dans des appareils électriques a augmenté de 73 % depuis 2002, constate le chef adjoint du du Service des incendies de Toronto, Larry Cocco. Les experts appellent à la prudence et offrent quelques recommandations pour prévenir les incendies.

Vingt-neuf incendies ont été rapportés au total en 2022, comparativement à 51 au dixième mois de 2023, affirme Larry Cocco.

Les batteries lithium-ion sont de plus en plus utilisées parce qu’elles sont capables de produire beaucoup plus d’énergie à partir d’une petite source, explique-t-il.

Si vous utilisiez une technologie plus ancienne pour essayer d'alimenter un vélo électrique [...] vous devriez probablement tirer une remorque de 200 kilogrammes pour obtenir la même énergie potentielle , indique-t-il.

Toutefois, les experts préviennent que ces batteries comportent un plus grand risque particulièrement quand elles ne sont pas entretenues, si elle sont chargées trop souvent, si elles sont modifiées pour qu’elles soient plus puissantes ou si elles sont utilisées avec despièces mal adaptées.

Recommandations

Larry Cocco recommande de ne pas garer ou charger les appareils à batterie lithium-ion près des sorties de d'une résidence afin de ne pas rester pris dans le cas où une batterie prendrait en feu.

Quand les batteries lithium-ion surchauffent, cela entraîne un incendie à développement très rapide ou une explosion, explique-t-il. Si vous êtes dans la même pièce, vous ne pourrez pas sortir.

Le chef adjoint du Service des incendies de Toronto recommande aussi de ne jamais laisser ses appareils charger sans surveillance, ne pas recharger les batteries endommagées et de s’assurer d’avoir un détecteur de fumée qui fonctionne.

Ouvrir en mode plein écran Une batterie lithium-ion comme on en retrouve aujourd'hui dans de nombreux appareils électroniques. (Photo d'archives) Photo : AFP/Getty Images / AIZAR RALDES

Il est aussi conseillé d'utiliser des piles certifiées auprès de fabricants accrédités, ajoute Dean MacNeil, chef d’équipe en essai et en optimisation des batteries au Conseil national de recherches du Canada à Ottawa. Ce n'est pas une garantie, mais on peut espérer qu'il s'agit d'une bonne base de référence , indique-t-il.

Éviter le froid et la chaleur extrêmes

Dean MacNeil suggère aussi de retirer la batterie des appareils, lorsque possible, pour les recharger. De cette façon, elle bénéficiera d'un flux d'air plus important, ce qui lui permettra de se refroidir plus facilement que lorsqu'elle est coincée dans le cadre du vélo , explique-t-il. Il indique aussi que si le chargeur surchauffe, cela peut être une indication que quelque chose ne va pas.

Le spécialiste recommande aussi de ne pas charger les batteries lorsqu’elles sont très froides ou très chaudes. Gardez-les comme si elles étaient des humains. Elles aiment être entre 18 et 22 degrés [...] S'il fait plus chaud, on commence à transpirer.

Dean MacNeil conseille aux gens de chronométrer le temps de recharge afin de ne pas surcharger les batteries. Si vous avez un vélo électrique et que vous n'utilisez que la moitié de la capacité de la batterie, vous n'êtes pas obligé de la charger à 100 % tout le temps, mais plutôt à 75 % , dit-il.

Une bonne stratégie est aussi de séparer les appareils contenant des batteries lithium-ion afin d’éviter de créer un effet domino d’une batterie à l’autre en cas surchauffe, ajoute-t-il.