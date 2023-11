Le nombre de cliniques d’hygiène dentaire augmente au Québec

Depuis 2020, les hygiénistes dentaires peuvent offrir des soins directement à la population, sans avoir besoin de s'associer directement à un cabinet de dentiste. Une quarantaine de cliniques dirigées par des hygiénistes ont poussé dans la province depuis, selon l'Ordre des Hygiénistes Dentaires du Québec ( OHDQ ).

À chaque mois il y a une ou deux nouvelles cliniques qui ouvrent [leurs] portes, on voit que c'est quelque chose de grandissant , se réjouit Jean-François Lortie, président de l' OHDQ .

L'hygiéniste Roxann Dignard a ouvert la première clinique du genre dans la région de Québec au printemps dernier. Elle peut offrir certains types de soins buccodentaires.

L'hygiéniste dentaire est formé pour prévenir les maladies, pour éviter qu'elles apparaissent , note-t-elle. Il y a certains traitements aussi que l'on peut offrir, on pense au nettoyage dentaire, on pense a des traitements mineurs pour des situations qui sont plus débutantes.

Ainsi, un patient qui aurait besoin d'une opération, pour une carie, par exemple, serait référé à un dentiste. Dès que la maladie est plus avancée, c'est là que le dentiste prend la balle au bond, dit-elle.

Roxann Dignard a ouvert la première clinique d'hygiène dentaire de la grande région de Québec au printemps dernier. Photo : Radio-Canada / Raphaël Beaumont-Drouin

L'objectif n'est pas de vider les cabinets de dentistes , souligne-t-elle.

Les cliniques d'hygiène dentaire comme la sienne visent plutôt à complémenter les services offerts.

On est là pour offrir un tableau de plus sur le mur, une nouvelle alternative.

En moyenne, l' OHDQ estime que les traitements offerts dans une clinique d'hygiène dentaire sont 30 % moins chers que les mêmes services offerts dans une clinique dirigée par un dentiste.

Mettre les bouchées doubles

Les temps d'attente pour obtenir des soins buccodentaires varient d'une région à l'autre. La pénurie de dentistes frappe particulièrement fort l'Est-du-Québec : plusieurs cliniques du Bas-Saint-Laurent n'acceptent plus de nouveaux patients.

Il manque présentement des centaines d'hygiénistes dentaires, au Québec, pour suffire à la demande. (Photo d'archives) Photo : Getty Images / Sean Gallup

Selon l' OHDQ , il manque 300 hygiénistes au Québec pour que la province ait un ratio similaire à la moyenne canadienne.

La solution? C'est certain que ca passe par plus d'étudiants inscrits, plus de diplômés , explique Jean-François Lortie. On doit mettre les bouchées doubles si on veut arriver à stabiliser cet écart qui est en train de se creuser , ajoute le président de l' OHDQ .

L'Ordre souhaite faciliter et accélérer la formation d'hygiénistes au Cégep. Ils font des représentations auprès de Québec en ce sens depuis plusieurs années.

Pas de substitution

De son côté, l'Ordre des dentistes dit collaborer étroitement avec les hygiénistes dans cette nouvelle réalité.

Par courriel, la présidente de l’Ordre affirme cependant que consulter une hygiéniste pour des soins préventifs ne substitue pas le besoin de consulter régulièrement un dentiste pour un examen buccodentaire , écrit Liliane Malczewski.

Seul le dentiste a l’expertise et la formation nécessaire pour diagnostiquer et traiter des maladies buccodentaires. Au-delà de la carie, on pense notamment au dépistage des cancers oraux, des malocclusions, des troubles de l'ATM (l'articulation temporo-mandibulaire) et l'apnée du sommeil.