Comment sculpter une citrouille comme un pro

L'artiste ontarienne Margi Laurin partage ses conseils pour passer à la vitesse supérieure en matière de sculpture de citrouille.

Le mois d'octobre est l'occasion pour l'artiste multimédia Margi Laurin de délaisser l'art numérique, la calligraphie et la peinture pour se consacrer aux citrouilles. Cette résidente de Morrisburg, en Ontario, a passé plus d'une décennie à perfectionner ses talents de sculptrice pour créer des citrouilles.

Elle dresse une liste de conseils et d'astuces :

Améliorez vos outils

Plutôt que d'opter pour les couteaux à découper à manche orange du magasin à un dollar, mieux vaut opter pour les outils à boucle du magasin d'art utilisés pour l'argile, le polymère et d'autres supports de sculpture, explique Mme Laurin.

Plus la boucle est petite, plus les détails sont fins. Parmi les autres matériaux utiles : un couteau à bois ou un couteau de précision pour découper la citrouille et de la vaseline pour donner de l'éclat à la surface et retenir l'humidité.

La vaseline donne une belle finition après le lissage, mais l’artiste vaporise également sa citrouille avec du jus de citron ou du vinaigre pour aider à la conservation. Elle recommande d'utiliser de la colle Krazy pour fixer les petits morceaux, comme des verrues, et des brochettes pour les gros morceaux, comme des oreilles.

Ouvrir en mode plein écran Margi Laurin fait appel à son imagination pour créer des sculptures de citrouilles à la fois effrayantes et mignonnes. Photo : Gracieuseté Margi Laurin

Avoir un plan

Il est difficile d'appliquer un motif, car on ne peut pas dessiner sur une citrouille mouillée. Mme Laurin utilise un dessin de référence et repère le centre de l'image. Pour les visages, c'est souvent le bout du nez ou entre les yeux sur la citrouille.

C'est un bon point de départ. On peut alors utiliser un poinçon ou une brochette pour marquer ou gratter légèrement le dessin, en veillant à ne pas percer les points les plus élevés comme le bout du nez, car ils ne peuvent pas être enlevés.

Aller à l'essentiel

Au lieu de découper la citrouille entière pour percer les traditionnels trous pour les yeux, le nez et la bouche, mieux vaut éplucher la peau orange et utilisez la chair plus tendre comme argile à sculpter.

Il est possible d’utiliser un tampon à récurer en plastique pour ajouter de la texture et pour érafler ou lisser la surface. La chair plus épaisse donne plus de liberté pour jouer avec la profondeur et les contours.

Surveiller la météo

Si les prévisions annoncent un temps froid, il est possible de sculpter sa citrouille jusqu'à une semaine à l'avance, mais les températures plus chaudes entraînent une détérioration de l'extérieur.

Un vaporisateur de jus de citron ou de vinaigre peut aider à ralentir les choses, en plus de - peut-être - dissuader les écureuils affamés.

Ouvrir en mode plein écran Outre la taille et la forme de la citrouille, il est préférable de choisir une citrouille dont le pédoncule est épais. Photo : Radio-Canada / Pier Gagné

Choisir la bonne gourde

Outre la taille et la forme de la citrouille, il est préférable de choisir une citrouille dont le pédoncule est épais. Cela signifie que la chair sera épaisse et qu’il y aura alors plus de matière à travailler.

Cela aide à définir le visage. Il est également recommandé de trouver une citrouille fraîche qu’on coupe soi-même ou une citrouille provenant d'un agriculteur local.

Margi Laurin précise que la citrouille doit avoir la consistance d'une pomme lorsqu’on la coupe, plutôt que d'être trop filandreuse et molle.