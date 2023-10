300 M$ pour protéger les forêts anciennes de la Colombie-Britannique

Le premier ministre de la Colombie-Britannique, David Eby, annonce une enveloppe de 300 millions de dollars pour protéger les écosystèmes à risque de la province, dont les forêts anciennes.

La province fournira 150 millions au projet, un montant qui sera doublé par un investissement équivalent de l'agence gouvernementale BC Parks. Les fonds permettront d’acheter des terres dans le but d’en faire des parcs ou encore des aires protégées et de conservation autochtones.

Ces désignations protégeront ces secteurs de projets qui pourraient s'avérer destructeurs, comme des développements immobiliers ou des activités industrielles.

La gestion des fonds sera assumée par la fondation et sera supervisée par un comité spécial d’experts, dont la moitié sera composée de membres des Premières Nations.

David Eby affirme que l’initiative représente une collaboration entre le gouvernement, les Premières Nations, les défenseurs de l’environnement et des acteurs du milieu industriel pour assurer une gestion moderne des espaces naturels et de la biodiversité de la province. Pour protéger la beauté de la province pour des générations à venir , dit-il.

Ouvrir en mode plein écran David Eby a fait l'annonce au parc Beacon Hill, à Victoria. Photo : Catherine Dib

L’annonce de jeudi survient quelques semaines après le troisième anniversaire d’un rapport indépendant qui formulait 14 recommandations visant à prioriser la santé des écosystèmes de la province en modifiant les façons dont les arbres anciens sont abattus.

Le rapport de 2020,A New Future for Old Forest (Nouvelle fenêtre) (en anglais), recommande notamment l’implication de dirigeants autochtones dans les politiques forestières, plus de transparence sur l’état des forêts et le report de projets de développements dans les forêts anciennes jusqu’à ce que de nouvelles stratégies de gestion soient implantées. Du financement comme celui qui a été annoncé jeudi faisait également partie des recommandations.

Bien accueillie par les défenseurs de l'environnement, mais avec des bémols

Selon Ken Wu, directeur général d'Endangered Ecosystem Alliance, l’annonce survient après des années de discussion avec les gouvernements provincial et fédéral pour les motiver à offrir des options financières aux Premières Nations qui cherchent à diversifier leur économie et devenir indépendantes du secteur du bois d'oeuvre.

Il dit que pour les communautés qui comptent sur ce revenu, offrir du financement pour les zones protégées est nécessaire. Aucune population ne va abandonner sa source de revenu et d’emploi primaire pour des zones protégées à moins d’avoir un soutien financier pour d’autres options , croit-il.

Ouvrir en mode plein écran Près de Port Renfrew, sur l'île de Vancouver, le bassin versant de Fairy Creek et ses forêts anciennes est menacé par l'exploitation forestière. Des manifestations ont eu lieu en 2021 pour s'opposer à l'abattage des arbres. Photo : afp via getty images / COLE BURSTON

Ken We aimerait toutefois voir des cibles de conservation être établies en ce qui concerne les types d’écosystèmes qui seront protégés. À son avis, avec la politique actuelle, les zones protégées ne viseront probablement pas les zones contenant du bois de haute valeur pour le secteur industriel. Ceci inclut les zones avec des grands arbres et les écosystèmes les plus à risque , précise-t-il.

Plus de prévisibilité pour le secteur forestier?

Le BC Council of Forest Industries, qui représente la majorité des entreprises du secteur forestier de la province, estime que cette enveloppe permettra d'assurer une approche nouvelle et innovatrice pour protéger les écosystèmes et la biodiversité de la province.

Ouvrir en mode plein écran La forêt ancienne au sud-est de la Colombie-Britannique près de Revelstoke est prisée par l'industrie forestière. Photo : Radio-Canada / Camille Vernet

La présidente-directrice générale de l’organisation, Linda Coady, a déclaré par communiqué que les trois dernières années ont été difficiles pour le secteur avec la province qui a reporté les coupes dans certaines zones de forêts anciennes en novembre 2021. Elle espère que l’initiative permettra notamment de créer plus de prévisibilité pour les travailleurs, les communautés et les acteurs de l’industrie de la province .

Avec les informations de Chad Pawson