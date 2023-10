Une proposition pour reconnaître Port-Alfred comme site patrimonial par Québec

Le vice-président de la corporation Patrimoine Saint-Édouard, Andy Ellefsen, aimerait que le secteur de Port-Alfred soit reconnu par le gouvernement du Québec au même titre que le Village historique de Val-Jalbert et la Pulperie de Chicoutimi, trois initiatives ayant comme point commun l’homme d’affaires Julien-Édouard-Alfred Dubuc.

Ce dernier a fondé Port-Alfred en 1918 autour de l’usine de pâtes et papiers The Ha! Ha! Bay Sulphite Company Limited, en faisant bâtir une cinquantaine de maisons ouvrières.

Andy Ellefsen a fait sa proposition de reconnaissance patrimoniale comme ville de compagnie plus tôt cette semaine dans une publication Facebook, demande qu’il a reprise lors de l’émission Place publique.

Il y a comme un triptyque des gros chantiers de Dubuc. Ça commence avec la Pulperie. Après ça, Dubuc reprend la relève de Val-Jalbert et ensuite fonde une ville qui est Port-Alfred. Et je dis que Port-Alfred est son projet le plus réussi, parce que c'est un patrimoine autosuffisant, un patrimoine qui est vivant. C'est son seul projet qui est encore vivant actuellement, même si son usine n'est plus. [...] Les autres, c'est des musées actuellement, puis je suis content que ça soit des musées, puis qu'on les ait encore, mais il n'y a plus d'âme , a raconté Andy Ellefsen, pointant la démolition de la Consol en 2006.

Ouvrir en mode plein écran Cette maison du Village historique de Val-Jalbert est identique à des résidences de Port-Alfred. Photo : Gracieuseté d'Andy Ellefsen

Julien-Édouard-Alfred Dubuc, né en 1871 et mort en 1947, a été un banquier, un industriel, un homme d'affaires, un politicien et un financier. Son histoire a d’ailleurs été racontée récemment par un balado lancé par le musée de La Pulperie en juin dernier.

Patrimoine : vers une reconnaissance de Port-Alfred au même titre que Val-Jalbert?.ÉMISSION ICI PREMIÈRE.Place publique. Patrimoine : vers une reconnaissance de Port-Alfred au même titre que Val-Jalbert? ÉMISSION ICI PREMIÈRE Place publique Écouter l’audio (Patrimoine : vers une reconnaissance de Port-Alfred au même titre que Val-Jalbert?. 15 minutes 14 secondes) Durée de 15 minutes 14 secondes 15:14

C'est un des personnages les plus importants de la région. Puis toutes les infrastructures que Dubuc a amenées ici sont encore là. On s'entend, le port de mer, c'est lui qui a amené ça et le chemin de fer. Donc on aime ça valoriser ce personnage-là et il y a deux autres de ses sites qui sont patrimoniaux, qui en tout cas n’ont peut être pas tous été fondés par lui mais qui ont été en tout cas mis de l'avant par Dubuc, et ceux-là sont patrimoniaux, tandis que Port-Alfred est toujours mis un peu à l'écart , a enchaîné celui dont l'organisme a longtemps militer pour aménager une bibliothèque municipale dans l'église Saint-Édouard.

Ouvrir en mode plein écran Andy Ellefsen a accordé une entrevue à l'émission Place publique jeudi. Photo : Radio-Canada

Celui qui a organisé l’été dernier le festival Le culte de Port-Alfred voudrait que le quartier reçoive une reconnaissance patrimoniale du gouvernement du Québec, alors qu’il n’y a qu’une citation municipale datant de 2005 pour les sites patrimoniaux des Maisons-Ouvrières-de-la-Papeterie-de-Port-Alfred, celui des Maisons-des-Cadres-de-la-Papeterie-de-Port-Alfred et du Noyau-Institutionnel-de-Saint-Édouard-de-Port-Alfred

Publicité

Il y a des endroits dans Port-Alfred qui sont cités par la Ville, mais une citation de la Ville ça ne vaut rien, je vais vous le dire en partant, parce que on l'a vu, par exemple, avec l'église Notre-Dame-De-Fatima à Jonquière. Quand ce fut le temps de dire qu'on ne voulait plus cette église-là, bien ça n’a pas été long que la citation a pris le bord, puis ils ont détruit l'église , a-t-il poursuivi.

Un engouement

La publication d’Andy Ellefsen sur Facebook a été faite sur un groupe créé récemment où des gens partagent des photos et des souvenirs de Port-Alfred.

Cet engouement réjouit le conseiller du secteur et président de l’arrondissement de La Baie, Raynald Simard.

Ouvrir en mode plein écran Le conseiller du secteur et président de l’arrondissement de La Baie, Raynald Simard Photo : Radio-Canada / Priscilla Plamondon Lalancette

Il y a un engouement que je n'ai jamais vu ces temps-ci de la part d'amateurs de patrimoine. Je n'ai jamais vu les réseaux sociaux autant inondés de patrimoine de Port-Alfred. C'est possiblement un bon signe par rapport à l'annonce qui a été faite dernièrement justement par rapport au Conseil patrimoine religieux qui donnait une subvention de 18 000 $. C'est un beau départ pour trouver des vocations à l'église [Saint-Édouard] , a-t-il débuté à l’occasion d’une entrevue qui suivait celle d’Andy Ellefsen.

Publicité

Ce dernier appuie l’idée d’obtenir une reconnaissance patrimoniale de Québec.

Le respect du patrimoine

Par ailleurs, Raynald Simard assure que la bibliothèque qui devrait être construite face à l’église Saint-Édouard respectera le style architectural du secteur.

On ne pourra pas faire autrement parce qu'on a un concours architectural obligatoire. Donc j'imagine que les architectes qui vont être sélectionnés pour participer au concours vont avoir cette sensibilité-là , a-t-il répondu.

Selon ce qu'il a expliqué, ce concours architectural est mis en place pour les projets de plus de 10 millions de dollars en lien avec le ministère de la Culture et des Communications.

La bibliothèque va être en face d'un des plus beaux édifices d'après moi de Saguenay, sinon du Québec, qui est l'ancien hôtel de ville de Port-Alfred qui abrite aussi la caserne de pompiers. [...] Je me souviens qu’il y avait eu un projet de rénovation de la toiture dans le temps qui avait coûté un million avec de la tôle à baguette, tout a été respecté dans des règles de l'art. Concernant justement un concept patrimonial. Je ne verrais pas une petite tôle ordinaire sur une bibliothèque à l'heure actuelle , a-t-il poursuivi.