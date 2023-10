Une exposition de Point de rue à l’Assemblée nationale

L’organisme communautaire de Trois-Rivières Point de rue a fait son entrée à l’Assemblée nationale par l’art. En collaboration avec l’artiste de Saint-Élie-de-Caxton Catherine Bard, l’organisme a réalisé une série de 27 tableaux visant à humaniser l’itinérance. Leur projet a été sélectionné à travers une dizaine d’autres applications pour être exposé dans l’agora du parlement.

C’est la première fois qu’un projet originaire de la Mauricie est exposé à l’agora de l’Assemblée nationale.

L'exposition, qui prend la forme d'une bande dessinée, est articulée autour de trois questions, dans le but de démystifier l'itinérance. L'artiste de Saint-Élie-de-Caxton voulait ainsi transformer l'inconfort des gens face à cette réalité, en action.

Je pense qu'il y a beaucoup de douceur qui émane des bandes dessinées. On n'est pas dans la culpabilité. On est dans : ‘‘qu'est-ce que je peux faire qui va adoucir le quotidien de ces gens-là’’. Donc on vient, peu importe notre connaissance de l'art. On vient s'ouvrir et on vient observer , explique l’artiste.

L'art est un vecteur incroyable pour être capable de rassembler les gens.

Le directeur général de Point de rue, Philippe Malchelosse, espère qu’une telle exposition pourra alimenter les réflexions des élus et du public qui fréquentent ce lieu de pouvoir. On est à la maison du peuple et pour nous c'est hautement significatif , affirme-t-il.

Le maire de Trois-Rivières, Jean Lamarche, était présent à l’inauguration, lui qui est un ancien travailleur chez Point de rue.

Démolir les préjugés par l'art, par la beauté, par la douceur, pour moi, on est vraiment à la bonne place.

La cheffe d’équipe pour la programmation citoyenne de l’Assemblée nationale, Rachel Plante, mentionne que ce projet s’est démarqué de par sa facture originale et ludique , tout en abordant un enjeu préoccupant.

L’exposition sera en place jusqu’au 2 décembre et ses créateurs souhaitent que leur œuvre puisse voyager le plus possible par la suite. Le maire de Trois-Rivières s’est d'ailleurs engagé personnellement à lui trouver un lieu d’exposition dans sa municipalité.

D'après le reportage de Marie-Ève Trudel