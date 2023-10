Saint-Lazare, au Manitoba : un petit village d’irréductibles partisans des Canadiens

Les Canadiens de Montréal rencontrent les Jets de Winnipeg samedi. Bien qu'elle ne joue pas à domicile, la formation montréalaise compte une importante base de supporteurs au Manitoba, et ce, jusqu’à l’extrémité ouest de la province.

Le petit village francophone de Saint-Lazare compte 235 habitants, dont la majorité soutiennent le Bleu Blanc Rouge depuis des générations.

Avec mon père, on regardait toujours la télé le samedi. C'était toujours Montréal contre Toronto. Nous autres, on prenait pour Montréal, ils étaient français , se souvient Benoit Decorby.

Je regarde tous les matchs.

Benoit Decorby se décrit lui-même comme un super fan des Canadiens de Montréal, et sa décoration intérieure le confirme. Il collectionne les objets à l'effigie de la Sainte-Flanelle depuis [...] longtemps. Une trentaine, quarantaine d’années. Peut-être plus .

Ouvrir en mode plein écran Benoit Decorby collectionne les objets aux couleurs de son équipe favorite depuis plus de 40 ans. Photo : Radio-Canada / Catherine Moreau

Mona Blouin, née Huberdeau, et Denis Simard, eux, ne collectionnent pas les objets souvenirs à l’effigie du CH, mais ont voyagé par amour pour le tricolore. À l’occasion de son 50e anniversaire, Mona Blouin a reçu de la part de ses enfants une paire de billets pour le match Canadiens-Maple Leafs au Centre Bell de Montréal.

Denis Simard, pour sa part, s'est rendu plusieurs fois à Montréal pour assister à des matchs de son équipe favorite. En 2019, en compagnie de ses fils et de ses gendres, il a aussi suivi en autocar les Canadiens à Winnipeg, à Edmonton, à Calgary et à Minneapolis.

Ouvrir en mode plein écran Les souvenirs de Denis Simard liés aux Canadiens remontent à 1947, alors qu'ils écoutait les matchs de hockey à la radio. Photo : Radio-Canada / Catherine Moreau

Malgré ce que pourraient porter à croire leurs noms de famille, l’arrivée au Manitoba de ces familles de partisans précède la naissance de l’équipe. Les ancêtres de Denis Simard sont arrivés à Saint-Lazare en 1883. Le fanatisme pour les Canadiens est toutefois intimement lié à l’identité et à la fierté francophone de la communauté.

On était un petit village entouré d’anglophones. Vu qu’on était isolés, on se tenait toujours proches de tout ce qui était français. Quand ils ont gagné consécutivement cinq Coupes Stanley, il n’y avait plus grand monde qui nous aimait. On était arrogants , se souvient Denis Simard.

Il se désole que les matchs des Canadiens ne soient plus toujours disponibles à Saint-Lazare. Mona Blouin abonde dans le même sens.

S’il y a quelque chose qui me pue au nez, c’est de ne pas pouvoir regarder le match en français, une chose avec laquelle j’ai été élevée. Le samedi soir, on regardait toujours le hockey en français avec mon père et mes trois frères , se remémore Mona Blouin.

Ouvrir en mode plein écran « Je suis fan des Canadiens depuis que je suis toute petite, c'est dans mon ADN », affirme Mona Blouin. Photo : Radio-Canada / Catherine Moreau

Le gendre de Denis Simard, Donald Tremblay, quant à lui, souscrit à fort prix à un abonnement télévisuel pour pouvoir regarder les parties de son équipe favorite, mais, mardi dernier, le match n’était tout de même disponible qu’en anglais. Je trouve drôle d’avoir tout le forfait et que TVA et RDS soient blacked out, "pas disponibles dans votre région". À TVA, c’est Boston contre Chicago , déclare-t-il, consterné.

<em>La soirée du hockey</em>, plus de 50 ans au petit écran.ÉMISSION ICI PREMIÈRE.Aujourd'hui l'histoire. La soirée du hockey, plus de 50 ans au petit écran ÉMISSION ICI PREMIÈRE Aujourd'hui l'histoire Écouter l’audio (<em>La soirée du hockey</em>, plus de 50 ans au petit écran. 23 minutes) Durée de 23 minutes 23:00

Un Temple de la renommée du hockey en plein cœur de Saint-Lazare

Dean Gurniak est revenu s’installer au village natal de sa mère, Linda Gurniak, née Dupont, il y a un peu plus de cinq ans et y a ouvert avec son frère un resto-bar sportif, le D-VO’s. Au sein de leur établissement se trouve un mini-Temple de la renommée du hockey .

Ouvrir en mode plein écran Les frères Gurniak bâtissent leur collection d'objets souvenirs liés au hockey depuis plus de 10 ans. Photo : Radio-Canada / Catherine Moreau

Bien que les frères Gurniak soient plutôt des admirateurs de Mario Lemieux et de Wayne Gretzky et possèdent de nombreux objets rattachés à leurs idoles, les Canadiens de Montréal ont aussi une place bien spéciale au sein de leur collection.

Parmi les objets représentatifs de l'équipe montréalaise figurent des sièges du Forum de Montréal, des chandails signés par Guy Lafleur et Jean Béliveau, le dernier chandail qu’a porté Patrick Roy au sein de la formation montréalaise, des bâtons ayant appartenu à Ken Dryden, à Jean Béliveau et à Guy Lafleur.

Ouvrir en mode plein écran « Cette rondelle était le dernier but de Guy Lafleur avec les Canadiens », affirme fièrement Dean Gurniak. Photo : Radio-Canada / Catherine Moreau

On y trouve aussi le maillot du Match des étoiles de 1975 et la Coupe Molson de 1977 du Démon blond [le surnom de Guy Lafleur] et une réplique de la coupe Stanley signée par 89 joueurs des Canadiens ayant remporté l’ultime trophée. Il n’y en a que cinq exemplaires et plusieurs de ces joueurs sont morts aujourd’hui, alors c’est un item rare , ajoute fièrement Dean Gurniak.