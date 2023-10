De petits commerces florissants à Gaspé malgré la crise

Alors que la pandémie a eu raison de plusieurs petites et moyennes entreprises au pays, à Gaspé, des commerces de proximité ont ouvert leurs portes et réussissent à être rentables.

Mais pour contrer l'inflation et les coûts de transport, ces jeunes entrepreneurs misent sur la collaboration et une gestion serrée des pertes.

Il y avait longtemps que le centre-ville de Gaspé n'avait pas accueilli autant de commerces de proximité. Aujourd'hui, tout peut se faire à pied sur la rue de la Reine.

La boulangerie Oh les pains, à Gaspé, a ouvert ses portes en pleine pandémie, en septembre 2020.

Premier arrêt, la boulangerie Oh les pains, qui a ouvert en septembre 2020, en pleine pandémie. On y emploie 25 personnes et les affaires vont bien.

Elsa Houde a quitté le monde des communications à Montréal pour revenir dans son patelin, Gaspé, et lancer la boulangerie Oh les pains.

Je ressens une certaine fierté de participer à cette vitalité économique. Il faut comprendre que même si on ajoute des commerces, ce n'est pas une tarte qu'on se partage, c'est une tarte qui s'agrandit. Il y a de la place pour différentes entreprises. Y a plus de monde qui vient consommer dans nos commerces et le monde amène du monde.

Réduire les pertes au maximum permet à Elsa Houde d'augmenter ses marges bénéficiaires.

Ici, il n'y a pratiquement pas de perte. On tente de tout récupérer, ou presque, pour augmenter les marges bénéficiaires.

Elsa Houde collabore aussi avec d'autres entreprises de Gaspé pour diminuer les coûts de transport et de la matière première, puisque les entreprises de la pointe de la péninsule gaspésienne se trouvent à des centaines de kilomètres des gros distributeurs de Québec et de Montréal.

Moi, pour rentabiliser ma palette de farine, il faut que j'achète 50 poches à la fois, explique-t-elle. Mais l'épicerie de vrac qui n’est pas loin, elle n'a pas besoin de 50 poches par deux semaines et puisque j'achète de plus gros volumes, bien j'ai des meilleurs prix et elle, elle en bénéficie.

Justement, rencontre avec la propriétaire de Beige farine, Sandrine Bourbonnais. Son épicerie en vrac est sa toute première entreprise, lancée en 2022.

Je suis une nouvelle entreprise, donc il y a des défis. Mais, il y a une belle réponse, j'ai des gens intéressés, des clients fidèles qui viennent semaine après semaine.

En plus de la clientèle qui est au rendez-vous, elle souligne l’implication d’organismes de développement locaux qui lui ont permis de se lancer en affaires.

L’enthousiasme du milieu dans lequel je m’établissais a fait que je ne me suis pas trop posé de questions, se souvient la jeune entrepreneure. Je pense ici à la SADC , la MRC , la Ville de Gaspé, donc l’après-pandémie n’était plus un enjeu.

Parmi ses fidèles clientes, il y a Élise Dubé. Elle dit apprécier le circuit court au centre-ville de Gaspé qui lui permet de butiner d’un commerce à l’autre, à pied, sans prendre la voiture.

Élise Dubé est une cliente fidèle des commerçants locaux à Gaspé.

C’est attrayant et c’est aussi une activité sociale parce qu’on arrive ici, on rencontre des gens, on partage des trucs de cuisine. Bref, il faut les encourager si on veut qu’ils soient encore là l’an prochain.

Mais, à long terme, Sandrine Bourbonnais croit que la survie de petites entreprises en région passe par une aide financière gouvernementale pour atténuer les coûts de transport et l'inflation, qui a fait grimper en flèche le prix des matières premières.

Je trouve que ça ne devrait pas être un frein à l’entrepreneuriat qu’on soit en Gaspésie, il y a une valeur à notre travail et à nos entreprises, explique Sandrine Bourbonnais. Alors si on veut que des entreprises continuent de venir s’établir ici, ça serait logique d’envisager une aide particulière. Il ne faut pas oublier que nos entreprises attirent de nouvelles familles et des nouveaux résidents.

Ailleurs au pays, le portrait est plus sombre. Selon Statistiques Canada, depuis un an, le nombre d’entreprises qui ont fermé leurs portes a dépassé le nombre de nouvelles ouvertures. Et la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante évalue que 19 % des petites et moyennes entreprises du pays, soit 250 000, sont menacées de fermeture en 2024 en raison de prêts qu’elles ne peuvent rembourser.