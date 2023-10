L'autrice Catherine St-Laurent, alias Matante Poêle, s’amuse à raconter de véritables anecdotes historiques dans un français aussi drôle que coloré. Le livre Autour du poêle à bois, Des bouttes choisis de la vraie histoire racontés par Matante Poêle revisite l’interprétation de ces faits réels.

L’autrice de Québec Catherine St-Laurent est passionnée d’histoires… et d’Histoire. Dans son blogue Autour du poêle à bois, qu’elle entretient depuis quelques années, elle sélectionne des passages croustillants de l’Histoire et les raconte à sa manière. Quand j’ai écrit mon premier texte, je trouvais ça juste drôle de faire parler Clovis Premier, roi des Francs, comme un gars de chantier qui vient de chez nous! se souvient Catherine St-Laurent.

Passant de l’Antiquité à la Seconde Guerre mondiale, l’autrice décortique et démystifie plus d’une vingtaine de faits connus et méconnus.

Ce que je cherche à raconter, avant tout, ce sont des histoires que j’ai envie de raconter aux autres, et où on trouve une pépite humaine, universelle, qui nous rejoint tous, peu importe nos origines.

Écrire à la sauce jouale

Le joual a toujours fait partie de sa démarche d’écriture, car Catherine St-Laurent a grandi dans une maison bigénérationnelle. Mes grands-parents étaient des gens assez âgés, et ils m’enveloppaient d’un langage d’un autre siècle, avec des expressions, des tournures, une parlure qu’on entend beaucoup moins aujourd’hui. J’ai comme absorbé ça, et je trouve ça beau, réconfortant, amusant et imagé , raconte-t-elle.

L’autrice remarque d’ailleurs que même si les anecdotes choisies ne sont pas liées au Québec, l’utilisation du joual rend ces histoires accessibles au public québécois. Ce sont des personnages qui sont séparés de nous par des siècles et des milliers de kilomètres et on les fait parler comme notre voisine, ça les rapproche de nous , précise Mme St-Laurent.

Cette approche permet également d’aborder l’Histoire d’une manière plus conviviale.

L’Histoire, ça peut être intimidant, il y a des noms, des dates, mais là, ces personnages deviennent tout d’un coup presque devant nous, et on peut s’identifier à eux , conclut-elle.

Autour du poêle à bois, Des bouttes choisis de la vraie histoire racontés par Matante Poêle est publié par Québec Amérique et est disponible en librairie.