Fusillade à Lewiston : « J’étais vraiment en mode survie », témoigne un Vancouvérois

David He était dans une salle de classe mercredi soir quand le système d’urgence de son université s’est déclenché en raison de la présence d'un tireur dans les rues de sa petite ville de Lewiston, dans le Maine aux États-Unis.

« J’étais vraiment en mode survie, je ne pensais à rien d’autre », raconte le jeune homme de 20 ans, originaire de Vancouver, en se remémorant des événements de la veille, qui ont fait au moins 18 morts et 13 blessés.

Sur le coup, il s’est rappelé des gestes à poser en cas de fusillade. Je ne pouvais pas fuir étant donné le bouclage de l’école. J'ignorais ce qui se passait à l’extérieur, [mais] j’entendais les voitures de police et les sirènes. J'ai donc décidé donc de me cacher en me rendant au plus haut étage du bâtiment , ajoute-t-il, précisant qu’il devait quitter le rez-de-chaussée. Il y était plus vulnérable en raison des portes et des fenêtres.

Ouvrir en mode plein écran David He témoigne depuis sa chambre, où il est réfugié depuis mercredi soir. Photo : Radio-Canada / CBC

Il s’est donc réfugié dans une salle de classe. Il a éteint les lumières puis fermé les stores, et a attendu le dos collé au mur, tentant de garder le silence. J’ai passé la soirée à échanger des textos. Je voyais des amis se sauver en courant près de la salle de classe.

Vers 11 h, il a décidé de faire d'aller à sa chambre, qui est aussi sur le campus. Je me suis rendu en bas, j’ai jeté un coup d’œil dehors. J’ai pris une grande respiration et je me suis mis à courir vers ma résidence, à 50 ou 100 mètres d'où je me trouvais , se souvient-il. Ce n’est pas très loin, mais ça ne m’a jamais semblé aussi long.

L’étudiant avoue ne pas avoir fermé l’œil de la nuit, même une fois dans sa propre chambre. Au moment de l’entrevue jeudi matin, le campus était encore sous confinement. J’entends en ce moment des hélicoptères survoler le secteur , ajoute-t-il.

Une petite communauté

Ouvrir en mode plein écran Les autorités américaines traquent le suspect d'un carnage à Lewiston, dans le Maine, le 26 octobre 2023. Photo : Getty Images / JOSEPH PREZIOSO

Celui qui a grandi à Vancouver affirme qu’il a subi un choc. Quand il a choisi d'étudier l'économie à Bates College, il ne s’imaginait pas que ça le toucherait personnellement, même après avoir suivi une formation en ligne sur la sécurité en cas de fusillade avant de commencer son année scolaire.

L'étudiant estime qu’un événement tragique comme celui-ci pèse encore plus lourdement sur une petite ville comme Lewiston. Notre école et notre communauté sont petites. C’est une ville de 30 000 personnes et une école de 2000 personnes. [... ]Donc tu connais bien les endroits , dit-il, avouant que visualiser les déplacements du tireur sur le campus lui donne la chair de poule.

C'est absolument terrifiant de savoir que le tireur a traversé le campus.

Ouvrir en mode plein écran Des policiers travaillent à l’extérieur du restaurant-bar Schemengee's, situé à Lewiston, dans le Maine. Un suspect a commis une fusillade de masse à cet endroit, mercredi soir. Photo : Associated Press / Robert F. Bukaty

Il a suivi l'évolution des événements en ligne quand il était caché dans la salle de classe. Reconnaître le nom des rues où le tireur est passé lui a donné le vertige, se souvient-il. Ces rues me sont familières. C’est comme si on disait que quelque chose se passait sur l'avenue Kingsway ou sur l'avenue Broadway à Vancouver. C’est une expérience terrifiante , décrit-il.

Il avoue que la fusillade va probablement hanter sa perception de la ville. Les images [montrent] des endroits qu’on connaît bien. Pour l’instant, je ne me sens pas en sécurité de me promener dans notre communauté , avance-t-il, alors que le tireur est toujours en fuite, traqué par la police.

Ouvrir en mode plein écran David He, qui a grandi à Vancouver, estime qu'un événement comme celui-ci peut peser encore plus lourdement sur les petites communautés comme celle de Lewiston. La photo a été prise à l'île de Cortes, en Colombie-Britannique. Photo : Radio-Canada

David He insiste néanmoins sur son attachement à Lewiston. Les gens croient peut-être que c’est simplement une autre petite ville américaine, mais cette place est vraiment spéciale. C’est une petite communauté incroyablement diversifiée. Nous avons une importante population somalienne et d'autres pays d'Afrique. Et quand tu te promènes dans les rues de Lewiston, c’est un sentiment merveilleux de voir ces cultures des quatre coins du monde , explique l’étudiant, convaincu de la solidarité des membres de la communauté.

Avec les informations de Joel Ballard