3/5 Confidences au Western Union : pour l’amour d’une fille qu’il n’a jamais vue

ÉPISODE TROIS - Il me donne son nom, mais me demande de ne pas l’écrire. Sa femme n’est pas au courant et il ne voudrait pas que, par ce reportage, elle apprenne ainsi un secret qu’il lui cache depuis des décennies. Son patronyme haïtien est un de ces noms imagés et poétiques dont a le secret le créole haïtien et qui évoque l’amour.

Notre interlocuteur a la soixantaine avancée. Il vient d’envoyer 200 $ à sa fille en Haïti.

- Quel âge a votre fille?

- 50 ans

- Et vous?

- 68 ans

- Depuis combien de temps vivez-vous au Québec?

- Depuis 50 ans.

L’homme rit, malgré sa gêne apparente, devant mon étonnement, et m’explique que quelques semaines avant son départ de la perle des Antilles, il a eu une aventure, et que de cette aventure une fille est née. Il l’a vue en photo, il est bien certain que c’est lui le père, et pour cette raison, il envoie fidèlement, depuis 50 ans, de l’argent à cette enfant qu’il ne connaît pas. Il voudrait bien la rencontrer un jour avant de mourir, me confie-t-il, mais en attendant, il fait ce qu’il peut, car la vie là-bas, où vit sa fille, est terriblement difficile.

Et, non, il n’a jamais osé le dire à sa femme.

A priori, cet homme cherchait à nous éviter. Et puis nous avons parlé. Ivanoh et moi avons baptisé ça le syndrome de la chaise pliante , il va comme ceci : d’abord, on joue les gens pressés.

- Non merci, non, non, non, je n’ai pas le temps.

Et puis, le fait que je reste assise, immobile mais disponible, opère une sorte de magie. Par mimétisme, peut-être, l’inconnu interrompt son mouvement, s’arrête et se met à parler, longtemps, beaucoup plus qu’il ne l’avait prévu.

Madame Stelluti, 76 ans, en est un bon exemple. Elle est sortie pimpante, élégante et pressée du Western Union bondé, en soupirant de soulagement. Une course de moins à faire sur sa longue liste aujourd’hui. Pas trop le temps de bavarder. Mais bon. OK. Juste un peu, mais rapidement!

Mme Stelluti raconte son arrivée fastidieuse au pays, en 1961.

Elle explique qu’elle est venue chercher la pension de son défunt mari que lui verse le gouvernement italien. Son homme a travaillé là-bas brièvement avant d’immigrer ici.

Le 21 janvier 1961, Mme Stelluti débarquait dans le port d’Halifax d’un long voyage en bateau depuis l’Italie. Le souvenir est encore vif, même si ça fait si longtemps. Mme Stelluti n’était qu’une adolescente, mais immigrer laisse des souvenirs indélébiles. Nous avons pris le train pour Montréal, on ne voyait que de la neige par la fenêtre. J’ai dit à ma mère : nous sommes venus en enfer.

L’unification italienne, en 1861, plonge l’Italie dans une grave crise économique qui va durer 100 ans et qui provoquera un des plus grands mouvements migratoires de l’époque moderne. En un siècle, des millions d’Italiens vont partir, poussés par la faim.

Une partie de notre famille, déjà établie au Canada, nous parrainait. Il n’y avait pas d’aide gouvernementale à cette époque-là , fait remarquer Mme Stelluti, au sourire un peu espiègle.

« J'ai eu un permis de travail à 14 ans et j'ai commencé à travailler dans une pâtisserie au coin de Saint-Michel et de la 17e. J'étais payée 45 sous de l'heure et je travaillais 72 heures par semaine », raconte Mme Stelluti.

Elle se souvient de sa petite enfance en Italie, la résume en quelques mots : On n’avait rien. L’une de ses sœurs était partie pour le Canada avant les autres et leur envoyait des tissus, à l'automne, pour qu’ils se confectionnent des manteaux, des gants de laine. Et quand elle le pouvait, de l’argent. Exactement comme le font aujourd’hui tant de gens que nous avons rencontrés autour du Western Union de Villeray.

Entre 1946 et 1961, plus de 77 000 Italiens s’installent au Québec. La population d’origine italienne dépasse alors celle d’origine juive dans la province et forme la plus nombreuse minorité du Québec.

J’ai eu un permis de travail à 14 ans et j’ai commencé à travailler dans une pâtisserie au coin de Saint-Michel et de la 17e. J’étais payée 45 sous de l’heure et je travaillais 72 heures par semaine , se souvient Mme Stelluti, qui n’a jamais cessé de travailler depuis. Elle s’est mariée très jeune. Ça me donnait la liberté de sortir, de faire ma vie. Elle a eu deux garçons avec son mari Aldo, qui ont aujourd’hui 57 et 55 ans. On a beaucoup donné au Québec , conclut Mme Stelluti-Buonocore, propriétaire d’une boutique de vêtements et de chaussures sur la rue Fleury, avant de continuer son chemin.

Buonocore veut dire bon cœur en italien. Je songe que c’est un joli nom en regardant la dame s’éloigner d’un pas alerte.

Sur ma petite chaise, je pense au reportage que j’ai vu cette semaine sur les migrants qui arrivent à Lampedusa en provenance de la Tunisie. Leur nombre a doublé depuis 2002. Depuis septembre 2022, Giorgia Meloni, la cheffe du parti ultraconservateur Fratelli d’Italia, est la première femme à diriger l’Italie. Elle avait promis aux Italiens de réduire massivement les arrivées irrégulières de migrants au pays.

L’histoire est si souvent ironique.

Avec la collaboration de Bernard Leduc