L'Université de Moncton veut reprendre une place importante dans le monde du sport et des loisirs. Le Centre d'éducation physique et des sports dévoile les plans préliminaires de ce nouveau projet.

L'institution acadienne veut rénover ses installations sportives et lancer un grand chantier pour ses programmes d'enseignement et de recherche en sports, en loisirs et en santé.

Une nouvelle piscine, un nouvel aréna, un nouveau gymnase : le coût de ce projet est estimé à plus de 120 millions de dollars.

C'est sûr que c'est beaucoup d'argent , explique Gabriel Cormier, vice-recteur à l'administration et aux ressources humaines à l'Université de Moncton. Mais, par exemple, l'édifice [du CEPS] a été construit en 1975-1976. Il n’y a pas de gicleurs, on doit répondre aux normes modernes en faisant de la rénovation. Donc il y a tout cet aspect-là également à considérer.

Redonner une fierté

Marc LeBlanc est directeur de l'école de kinésiologie et de loisirs de l'Université de Moncton. Il se rappelle des débuts du Centre d'éducation physique et des sports, en 1976. Lui-même a étudié ici, au CEPS, pour ensuite devenir professeur en gestion des loisirs, des sports et du tourisme.

On était nettement à l'avance, même au niveau atlantique, dans les années 70. Mais là, on a resté au statu quo. Ça veut dire qu'on recule là, les autres nous ont rattrapés. Puis il faut redonner une fierté à améliorer encore davantage, développer la fierté chez les acadiens, chez les francophones , indique M. LeBlanc

Des plans ambitieux

Selon les plans de l'université, le centre sportif serait doté d'une nouvelle patinoire pour remplacer l'aréna J.-Louis-Lévesque. Elle serait aussi située près de la piscine, ce qui permettrait d'économiser des coûts en énergie selon Gabriel Cormier.

Ouvrir en mode plein écran L'entrée du nouveau CEPS pourrait ressembler à ceci. Photo : Université de Moncton

Côté énergétique, c'est beaucoup plus efficace. On récupère ce qu'on enlève comme chaleur de la glace, on l'utilise pour chauffer la piscine. On sauve de 30 à 40 % côté énergétique , explique-t-il.

Toutefois, l'idée d'avoir une piscine de 50 mètres pour accueillir des compétitions de haut calibre, comme les Jeux du Canada, a été abandonnée, en raison des coûts importants.

Ouvrir en mode plein écran La piscine sera remplacée, mais l'idée d'une piscine de 50 m a été abandonnées. Photo : Radio-Canada

L'institution poursuit ses discussions avec la ville de Moncton pour que les installations gardent leur mission communautaire, en offrant des cours de natation notamment.

L'athlétisme pourrait profiter de nouvelles installations avec une piste de 200 mètres règlementaires. Des salles d'entraînements spécialisées, seraient aussi ajoutées et un gymnase consacré au volleyball pourrait être construit.

C'est très professionnel. C'est vraiment qu'est-ce qu'on veut. Où on veut s'en aller avec notre programme. Je pense que ça serait à la hauteur de ça , croit Joline Richard, entraîneuse des Aigles bleues.

Des classes modernes

Il n'y a pas que le sport qui profiterait d'une modernisation.

Tout un volet éducatif complète ce projet majeur avec l'améliorations des salles de classes et l'ajout de projets de recherche sur le loisir et le sport.

Selon Marc LeBlanc, cela pourrait aider au recrutement d'étudiants. On veut attirer des étudiants. Les étudiants magasinent un peu où est-ce que je peux faire de la recherche?

L'Université de Moncton indique avoir soumis une demande de financement initial au gouvernement provincial.