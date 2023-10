La place de l’Hôtel-de-Ville inaugurée

Après plus d’un an et demi de travaux, la place de l’Hôtel-de-Ville fait peau neuve. Reconfiguré et agrandi, l’espace public pourra accueillir davantage d’événements et « vibrera à nouveau au rythme de la vitalité urbaine » comme l’espère le maire Bruno Marchand.

La place est entièrement reconfigurée, agrandie, modernisée et digne du caractère patrimonial du Vieux-Québec , a souligné le maire de Québec, Bruno Marchand, lors d’une allocution durant l’inauguration de la place publique. Je suis impatient de voir s’animer ce lieu historique tout au long de l’année , a-t-il poursuivi.

Nous proposerons d’ailleurs en 2024 un nouvel événement éclaté, lié aux arts de la rue et créé en collaboration avec le milieu culturel et nos différents partenaires, qui s’ajoutera à la programmation de Québec animée. Des artistes de tout horizon pourront y faire valoir leur savoir-faire.

Ouvrir en mode plein écran Le maire de Québec, Bruno Marchand lors de l'inauguration de la place de l'Hôtel-de-Ville. Photo : Radio-Canada / Olivier Lemieux

Plus d’espace aux piétons

Le réaménagement permet d'offrir davantage d’espace aux piétons qui se comptent par milliers chaque jour, selon la Ville de Québec. Cette reconfiguration permet qu’ils soient libres de circuler et de profiter de l’endroit en toute quiétude .

La largeur des trottoirs des rues avoisinantes est d'ailleurs passée de 2 à 4 mètres.

On a développé des techniques pour assurer la préservation des arbres, mais au final c’est plus 25 % de canopée dans le secteur de la place de l’Hôtel-de-Ville, on a aussi augmenté la superficie de la place de plus de 55 % , rapporte la conseillère municipale du district Cap-aux-Diamants, Mélissa Coulombe-Leduc, qui souhaite que les gens du secteur se réapproprient l’endroit.

Ouvrir en mode plein écran Mélissa Coulombe-Leduc a précisé lors de sa prise de parole qu’environ 11 000 piétons sillonnent chaque jour le secteur de la place de l’Hôtel-de-Ville, contre 2900 véhicules qui circulent autour de la place. Photo : Radio-Canada / Samuel Houde

Notre gouvernement est très fier de participer à la réalisation de cette place publique qui va non seulement permettre aux citoyens de se réapproprier cet espace patrimonial, mais aussi d’embellir ce secteur important de la ville de Québec , a déclaré le ministre des Finances, Eric Girard qui représentait les députés régionaux de la Coalition avenir Québec, absents pour une réunion. C’est un projet qui me tient personnellement à cœur et je félicite la Ville pour la vision qu’elle a eue dans ce dossier.

Le vaste chantier pour réaménager la place de l’Hôtel-de-Ville avait débuté en avril 2022. Le maire a d’ailleurs remercié la patience du voisinage lors des travaux , car certains commerçants avaient noté une baisse de fréquentation dans leur boutique, en raison des entraves.

Ouvrir en mode plein écran Cette photo a été prise en 2022 lors d'importants travaux de rénovation de la place. Photo : Radio-Canada / Philippe Kirouac

Cette importante reconfiguration a coûté 18 millions de dollars, dont 7 millions de dollars proviennent du Secrétariat de la Capitale-Nationale et 4,5 millions de dollars de l’Entente de développement culturel conclue entre le gouvernement du Québec et la Ville de Québec.