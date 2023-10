Kevin Girard remplace Olivier Gagnon à l’association régionale des omnipraticiens

Après huit ans à la présidence de l’Association des médecins omnipraticiens du Saguenay–Lac-Saint-Jean, le Dr Olivier Gagnon a quitté ses fonctions jeudi. Il sera remplacé par le Robervalois Kevin Girard.

Sa nomination a été officialisée en fin de journée lors de l’assemblée générale qui a réuni une soixantaine de membres.

En entrevue jeudi matin, le Dr Olivier Gagnon a dit partir avec le sentiment du devoir accompli.

Je vous dirais que j'ai probablement appris autant que j'ai pu donner, donc je suis très fier, très content. C'est le moment pour moi d'avoir de la place, plus de place pour d'autres défis. On ne sait jamais. Je suis très confiant par rapport à l'équipe qui est en train de s'installer. Ce ne sont pas les défis qui vont manquer pour cette nouvelle équipe , a-t-il confié en matinée lors de l'émission C'est jamais pareil.

Le président provincial présent

Le président de la fédération provinciale, le Dr Marc-André Amyot, était présent à l’événement qui se déroulait au Montagnais.

Selon lui, le problème le plus criant dans le système de santé est l’accès aux soins. Il a notamment cité les longues listes d’attente en chirurgie.

Il croit que le projet de loi déposé par le ministre de la Santé, Christian Dubé, a du bon, mais qu’il faut agir dès maintenant.

Il y a des éléments qui peuvent être intéressants dans le projet de loi 15. Le ministre disait que le statu quo n'était plus possible. Effectivement, le statu quo n'est pas possible, mais il ne faut pas se tourner vers le projet de loi 15 en disant que c'est la solution à tous les maux. Il y a des problèmes dans le réseau de la santé et il ne faut pas les oublier. Il faut s'attaquer à ces problèmes-là et ne pas attendre que le projet de loi 15 soit effectif. On sait que mettre un projet de loi comme ça en application va prendre un an, deux ans. On ne peut pas attendre, il y a des problèmes criants actuellement , a-t-il affirmé en entrevue au Téléjournal Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Marc-André Amyot, président de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ)

Toujours d’après le président provincial, la promesse répétée par les différents gouvernements de doter tous les Québécois d’un médecin de famille n’est pas la seule voie à suivre pour garantir des soins à tous. Ce n’est pas la solution, selon lui.

Est-ce que chaque Québécois a besoin d'un médecin de famille? Chaque Québécois a besoin d'un accès s'il a un problème de santé, mais est-ce qu'on a besoin d'avoir un médecin de famille? On a besoin d'avoir un endroit où on sait qu'on va pouvoir avoir des services, un endroit où on sait que des professionnels travaillent avec le médecin et peuvent répondre aux besoins de la population. C'est un peu ce qui a été fait dans les dernières années avec le GAP, le guichet d'accès à la première ligne , a-t-il poursuivi.

Finalement, il souhaite un règlement rapide de la situation concernant les infirmières, alors que la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ) a annoncé mercredi soir une grève les 8 et 9 novembre.

On est préoccupé par la situation, absolument. C'est davantage les soins aux patients qui nous préoccupent et on pense qu'il devrait y avoir une entente négociée. Nous, on dit toujours que des gens raisonnables sont capables de s'asseoir puis d'arriver à des conclusions intéressantes, d'arriver à une entente au bénéfice des patients , a-t-il conclu.

