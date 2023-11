Confidences au Western Union : À l’intersection de Jean-Talon et des dictatures

Elle se laisse tomber sur la chaise, sans poser de questions sur sa présence incongrue au milieu du trottoir. « Ça va très mal », déclare, en guise de salutations, madame Jeannette Cananga, 74 ans. « J’attends une opération. Je suis toujours en douleur. » Pour appuyer ses dires, elle se tient les hanches en lâchant de petits râles.

Sur le visage de Jeannette Cananga, on voit les rides dessinées par des années d’angoisses et de tracas, comme la topographie de ses espoirs perdus.

Sa langue est soignée, son vocabulaire précis, presque tranchant. Selon le ministère de l’Immigration du Québec, les immigrants nés en République démocratique du Congo âgés de 15 ans et plus sont, en moyenne, plus scolarisés que la population québécoise dans son ensemble.

Ouvrir en mode plein écran « Mon mari était politicien. C’était un opposant connu au régime de Joseph Kabila, nous ne pouvions plus rester en République démocratique du Congo, les hommes de Kabila l’auraient tué », raconte Jeannette Cananga. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Le regard épuisé de Mme Cananga contraste avec les couleurs vives et joyeuses de ses vêtements. Je porte toujours l’habillement congolais. Il y a des couturières congolaises à Montréal qui me font mes robes et mes jupes avec des tissus de chez nous , m’explique Mme Cananga. Alors qu’elle parle de robe et de jupes, je me prends à imaginer la jeune femme qu’elle a été, naguère, au Congo.

Elle me raconte pourquoi elle a dû quitter son pays pour le Canada, il y a 12 ans. Mon mari était politicien. C’était un opposant connu au régime de Joseph Kabila, nous ne pouvions plus rester en République démocratique du Congo, les hommes de Kabila l’auraient tué.

La République démocratique du Congo est vaste. Des savanes. La jungle. Des villages éparpillés sur un vaste territoire. De 1885 à 1960, toutes les richesses naturelles du pays appartiennent aux Belges. En 1960, dans le grand mouvement de décolonisation des pays africains, le Congo obtient son indépendance. Nous sommes en pleine guerre froide. Patrice Lumumba, un socialiste, en devient premier ministre, mais ce héros de la décolonisation sera assassiné à peine un an plus tard.

De 1965 à 1997, l’extravagant dictateur Mobutu, au départ soutenu par les pays occidentaux, car c’est un anti-communiste , règne cruellement sur la destinée des Congolais : viols des droits de la personne, corruption, guerres civiles, etc. 32 ans d’horreur. Madame Jeanette a vécu ça. Puis elle a assisté à la prise de pouvoir d’un autre dictateur, Laurent-Désiré Kabila, pour ensuite voir son fils, Joseph Kabila, tout aussi autocratique et corrompu, lui succéder.

Selon un rapport de 2019 de l’Organisation internationale pour les migrations de l’ ONU , la diaspora congolaise transférait déjà 2 milliards de dollars par année à ses proches demeurés au Congo. Elle est le premier contributeur aux services sociaux du pays, soit essentiellement les services médicaux et l’école des enfants.

Ouvrir en mode plein écran Jeannette Cananga est passée au « salon » de la journaliste Émilie Dubreuil, devant la succursale de Western Union sur la rue Saint-Hubert, dans le quartier Villeray. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Kabila a tout vendu aux Blancs. Résultat : la vie est chère. Les Congolais ont faim. Il y a toujours la guerre là-bas, nous ne pourrons jamais y retourner , nous a dit madame Jeannette, en tenant son téléphone comme une bouée de sauvetage. Elle attend un coup de fil de sa fille installée au Texas, qui doit, ce matin-là, lui virer de l’argent. Elle m’explique que, sans ces fonds, elle n’y arriverait pas.

Combien coûtent les dictatures? Combien de personnes par année doivent fuir ces pays où la démocratie n’existe pas? Combien de madame Jeannette doivent vieillir en exil, avec ce que cela implique de précarité? Elle se lève, serrant les lèvres pour contenir la douleur, s'enfonce dans les coulisses du théâtre de cette planète où pas grand-chose ne va bien.

À l’heure actuelle, 52 nations sur un total de 195 sont dirigées par un régime dictatorial ou autoritaire. 27 en Asie et au Moyen-Orient. 22 en Afrique, 3 en Amérique latine. Sur ma chaise pliante, cela me frappe : à peu près tous ceux qui reçoivent ou envoient de l’argent dans ce comptoir Western Union sont issus de ces pays où sévissent des dictatures.

Le régime politique cubain se trouve dans cette liste. Depuis octobre 2019, l’unique parti, le Parti communiste, est dirigé par Miguel Diaz-Canel. Ingénieur de formation, il gravit les marches du pouvoir jusqu’à succéder à son mentor Raúl Castro, qui succédait lui-même en 2008 à son frère légendaire, Fidel Castro, qui a dirigé Cuba pendant 49 ans.

Liliana Lucia Rodriguez Nunez vient d’envoyer de l’argent à un membre de sa famille. Les transferts de fonds de la diaspora cubaine (« remesas ») représentent, après le tourisme, la deuxième source d’entrée de devises étrangères sur l’île.

Depuis 30 ans, les exilés cubains ont envoyé 52 milliards de dollars en argent comptant et l’équivalent de 50 milliards en marchandises de toutes sortes.

À 76 ans, Liliana affirme avec humour : Je suis une petite jeune. Et c’est vrai qu’elle a une allure presque juvénile malgré ses rides, avec sa chemise de flanelle, ses jeans et sa casquette.

Ouvrir en mode plein écran « Bientôt, il n’y aura plus rien là, parce qu’un Cubain qui peut partir part », avance Lilianna Rodriguez Nunez à propos de son pays natal. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Dentiste de profession, elle a été prise à partie par le régime autoritaire de l'île socialiste. Réfugiée politique, elle apprécie la tranquillité d’esprit que lui a offerte le Canada, mais elle s’identifie d’abord au Québec. Je suis Québécoise! dit-elle fièrement.

Avec ironie, Liliana prévoit qu’au rythme où vont les choses à Cuba, un nouveau Christophe Colomb pourrait découvrir une île qui serait devenue déserte. Bientôt, il n’y aura plus rien là, parce qu’un Cubain qui peut partir part.

L’an dernier, 300 000 Cubains ont quitté l’île. Ce qui est énorme sur une population d’un peu plus de 11 millions de personnes. La démographie cubaine est en déclin depuis plusieurs années à cause des départs constants de ses habitants. La pénurie de nourriture, de carburant, l’inflation galopante, les pannes d’électricité récurrentes, la répression des opposants politiques, la censure. Bref, rien ne va bien sur l’île dont le destin politique a marqué le 20e siècle.

Toutes ces difficultés économiques et politiques ont séparé géographiquement bien des familles , dit tristement Mme Rodriguez Nunez, qui évoque l’exil d’une de ses filles en Serbie. « C’est loin », constate-t-elle, avant de se relever.

À l’intérieur du Western Union, la file s’allonge. Le service est lent. Encore un seul guichet ouvert. Personne ne semble trop s’impatienter. Tous ont le regard vissé sur leur téléphone intelligent. De nos jours, l’attente en commun ne provoque plus de discussions spontanées, de rencontres impromptues entre étrangers. Et si j’avais apporté plus de chaises?

Avec la collaboration de Bernard Leduc