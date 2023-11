Habiter en Estrie, travailler dans un hôpital américain

Le quotidien de Johanne Champigny n’est pas si différent de celui des autres. Chaque matin, l’Estrienne quitte la maison pour se rendre au travail. Mais s’il y a une chose qu’elle ne doit jamais oublier, c’est son passeport. L’ergothérapeute a besoin de ce précieux document pour rencontrer ses patients du North Country Hospital, situé à Newport, de l’autre côté de la frontière.

C’est dans cet établissement du Vermont qu’elle travaille depuis 27 ans. Sa vie et sa famille sont pourtant à Mansonville, là où elle est née. C’est un peu - et surtout - le fruit du hasard qui l’a menée à travailler au Vermont. J'ai obtenu mon diplôme de l'Université McGill en 1994. Et à ce moment-là, au Québec, il n’y avait pas beaucoup d’opportunités. J'ai passé une entrevue à Bedford et on était neuf candidats pour un poste à temps partiel , se remémore-t-elle en riant.

En plus de l'ergothérapeute, cinq infirmiers, un médecin et des techniciens font partie des Canadiens qui prêtent main-forte au North Country Hospital. Ils représentent une minorité dans cet hôpital, qui emploie environ 600 personnes.

La Québécoise Johanne Champigny adore son travail au North Country Hospital. Elle y est ergothérapeute depuis 28 ans, en plus d'être superviseure de son petit département. Photo : Radio-Canada / Christine Bureau

Flexibilité, efficacité

Les temps ont changé, bien sûr. Aujourd’hui, Johanne Champigny n’aurait sans doute aucun problème à se trouver un poste au Québec. Mais à l’époque, le premier emploi à temps plein qui lui avait été offert était dans un hôpital américain. Depuis, l’ergothérapeute s’épanouit dans ce qui est pour elle bien plus qu’un simple travail.

On est un petit hôpital communautaire. [...] C'est assez petit pour que ce soit une famille, mais c’est assez grand pour qu'on soit efficace. Je pense que le sentiment d'appartenance à l'hôpital, il est très, très fort.

Ce sentiment est partagé par la technicienne en pharmacie Bonnie Davis. Je suis tellement fière de dire que je travaille ici ! s’enthousiasme-t-elle. La Canadienne vit à Stanstead, en Estrie, mais elle est née aux États-Unis. À l’époque, avant 1968, l’hôpital le plus proche était celui de Newport. Plusieurs ont eu leur bébé aux États-Unis. Comme j’ai la double citoyenneté, c’est très facile pour moi de traverser la frontière. Tout ce que j’ai à faire, c’est de "flasher" mon passeport , résume-t-elle.

Bonnie Davis travaille elle aussi au North Country Hospital depuis près de 30 ans. C’était d’abord pour une question de langue. Mon français n’est pas assez bon pour que je travaille dans un hôpital au Québec , dit-elle en anglais. Mais ce qui fait qu’elle aime autant son emploi a peu à voir avec l’anglais ou le français.

C’est très flexible, ici, du moins dans mon département. Tu peux choisir à quel moment tu prends tes vacances et [...] avant, quand j’avais besoin de partir en urgence pour m’occuper de mes enfants, ça n’a jamais été un problème. Au contraire, je rentrais le lendemain et on me demandait comment ça allait , relate-t-elle.

La technicienne en pharmacie Bonnie Davis travaille au North Country Hospital depuis 28 ans. La Canadienne et résidente de Stanstead a la double citoyenneté et voyage aisément d'un côté à l'autre de la frontière. Photo : Radio-Canada / Christine Bureau

En trois décennies, elle a vécu des périodes moins heureuses. Mais l’arrivée d’un nouveau président-directeur général à la tête de l’hôpital semble avoir marqué un tournant. On a été comme une famille brisée et maintenant, c’est comme si on se retrouvait de nouveau , illustre-t-elle.

Vous savez, quand on se promène dans le corridor et que le PDG nous salue par notre prénom, c’est agréable. On se sent vraiment appréciés, ici.

Appréciés et efficaces, pourrait ajouter Johanne Champigny. En plus de son travail d’ergothérapeute, elle est superviseure de son petit département. Selon son expérience, les idées proposées se mettent rapidement en place. L’autonomie est aussi encouragée.

On est administrés comme une compagnie, mais pas pour du profit, toujours en gardant les besoins de la communauté en tête. Nous, quand on veut des équipements, on le justifie, on peut les commander, et peut-être que dans un mois, ils seront sur mon bureau , note-t-elle.

L’autonomie va jusque dans la gestion des horaires. On peut être flexibles en restant dans le raisonnable, résume-t-elle. Ce sont les thérapeutes qui peuvent dire "moi, je préfère un 4 jours à 10 heures", et c'est correct, tant qu’on respecte le nombre d’heures pour lequel on a été engagés. Le but, c’est de garder les besoins de la clientèle en tête.

Tout n’est pas parfait. Il y a la paperasse liée à son visa, mais ça aide que l’hôpital s’occupe de ça . Il y a aussi le filet social américain, qui est bien moins solide que celui du Québec. Comparativement à ses consœurs québécoises, la mère de famille a eu droit à un court congé de maternité. Mais pour Johanne Champigny, les avantages dépassent les inconvénients. Surtout quand elle a des échos de ce qui se passe dans le système de santé au Québec.

C’est sûr que c’est différent, c’est une autre réalité , plaide-t-elle, en pensant à sa fille qui est travailleuse sociale dans un centre jeunesse. Un matin, elle est rentrée et son ordinateur portable ne fonctionnait pas. Elle me dit qu’ils ont fait une mise à jour, qu’elle n’avait pas accès à rien , dit-elle. Ce qui a laissé Johanne Champigny bouche bée? À 15 h, le problème n’était toujours pas réglé. Oh wow! Nous, ici, on a un petit numéro magique, notre poste, qui est le 298. Si je suis avec un patient, il va y avoir quelqu’un au bout de la ligne pour régler mon problème maintenant.

« Ici, on soutient les membres de notre communauté en prenant soin d'eux avec passion », peut-on lire sur une affiche du North Country Hospital. Photo : Radio-Canada / Christine Bureau

Et la transparence

Le North Country Hospital étant un hôpital communautaire, il est géré comme un organisme sans but lucratif. Bon nombre de patients du coin sont couverts par Medicaid ou Medicare, des programmes gouvernementaux qui couvrent les Américains sans assurance maladie. Mais ce que ces programmes remboursent ne couvre pas ce qu’il nous en coûte pour prodiguer les soins , explique la directrice des communications et porte-parole de l’établissement, Wendy Franklin.

Le petit hôpital doit donc redoubler d’ardeur pour équilibrer ses finances. Il arrive tout de même qu’il tombe dans le rouge . Ce n’est d’ailleurs pas un secret pour personne. Les états financiers de l’hôpital sont communiqués chaque mois aux employés. Une rencontre mensuelle entre les hauts dirigeants de l’hôpital est également diffusée à l’interne.

Installée dans son bureau, Johanne Champigny montre du doigt le portail qui offre des données en temps réel sur son ordinateur. On voit comment on est occupé, et ici, il y a notre financial status [qui] est dans le rouge , énumère-t-elle. Plus bas, sur son écran, est affiché le nombre de "travelers” présents à l’hôpital, soit le nombre de travailleurs en provenance d’agences de placement. Au moment du passage de Radio-Canada, il y en avait un seul.

On essaie vraiment de diminuer le recours aux agences de placement, atteste Wendy Franklin. C’est mieux maintenant [que pendant la pandémie], mais on veut continuer sur cette voie.

Avoir recours aux agences de placement est toutefois ce qui permet au North Country Hospital d’éviter d’imposer du temps supplémentaire obligatoire, et ce, dans tous les départements. Le temps obligatoire, c’est toujours volontaire , confirme la porte-parole. Selon elle, l’hôpital a recours à moins d’une dizaine de travelers de façon régulière. Le but est de les éliminer complètement ou même parfois de les convaincre de changer de camp. Notre cheffe infirmière est d’abord arrivée ici par une agence de placement. Elle a décidé de venir travailler pour nous à temps plein. Elle est originaire du Kentucky , poursuit Wendy Franklin.

Malgré l’apport des travailleurs canadiens à l’hôpital de Newport, il n’y a pas de campagne de recrutement menée au Québec. Depuis les attentats du 11 septembre 2001, c’est aussi plus compliqué d’obtenir son permis de travail, atteste Johanne Champigny, même si elle va bientôt accueillir dans son département une autre Canadienne, installée à North Hatley.

A-t-elle parfois un pincement au cœur d’être Québécoise et de travailler aux États-Unis ? Johanne Champigny hésite. J’y pense parfois, mais pour moi, c'est le meilleur des deux mondes. [Je travaille] dans un système qui est super efficace, qui fonctionne bien, où je me sens bien et où j'ai trouvé ma place, mais tout en restant au Québec parce que je parle en français , réfléchit-elle à haute voix.

Elle prend une pause avant de conclure : Je ne sais pas si ça aurait pu être différent si ça avait commencé différemment.