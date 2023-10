La situation des réfugiés palestiniens en trois questions

La guerre entre Israël et le Hamas, qui provoque un déplacement massif de population, remet sur le devant de la scène la situation des Palestiniens, dont environ 40 % sont déjà des réfugiés. Trois questions pour comprendre cet enjeu au cœur du conflit israélo-palestinien.

1. Quelle est leur situation?

Lors de la création de l’État d’Israël, en 1948, quelque 750 000 Palestiniens, soit environ 80 % de la population de l’époque, ont perdu leur domicile et leurs terres. Certains ont fui la guerre et d’autres ont été expulsés de force par les combattants israéliens.

Un grand nombre d’entre eux se sont réfugiés en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, tandis que d’autres sont partis dans les pays voisins. C’est ce qu’on appelle en arabe la Nakba, la catastrophe.

Ce sont des gens qui ont quitté leurs foyers en supposant qu'ils seraient partis jusqu'à la fin de la guerre, mais qui n’ont ensuite jamais été autorisés à revenir, malgré les résolutions des Nations unies qui disaient qu'ils avaient le droit de retourner dans leurs foyers d'origine , remarque Michael Lynk, professeur à l’Université Western, à London, en Ontario, qui a aussi agi, de 2016 à 2022, en tant que rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme dans les territoires palestiniens occupés depuis 1967.

Début du widget . Passer le widget ? Fin du widget . Retourner au début du widget ?

Proche-Orient, l’éternel conflit Consulter le dossier complet Proche-Orient, l’éternel conflit Consulter le dossier complet Suivre Suivre

Israël insiste sur le fait que les Palestiniens n’ont pas été chassés, mais que la plupart d’entre eux ont quitté le territoire de leur plein gré pour une multitude de raisons, notamment pour éviter de se trouver sous le feu croisé des belligérants.

Soixante-quinze ans plus tard, au fil des nouveaux déplacements et des naissances, il y a aujourd’hui quelque 5,9 millions de réfugiés palestiniens enregistrés dans les territoires ainsi qu’en Jordanie, au Liban et en Syrie.

Environ 1,8 million de Palestiniens, descendants de ceux qui n’ont pas quitté le territoire en 1948, ont aujourd’hui la citoyenneté israélienne.

2. Quel est leur statut?

Le statut des réfugiés palestiniens varie selon l’endroit où ils se sont réinstallés.

Ceux qui ont trouvé refuge en Cisjordanie ou dans la bande de Gaza ont les mêmes droits que les Palestiniens originaires de ces territoires. Ils sont apatrides, puisque la Palestine n’est pas un État reconnu, mais disposent d’un document d’identité délivré par l’Autorité palestinienne.

La Jordanie, le pays qui a accueilli le plus grand nombre de réfugiés palestiniens en 1948, leur a accordé la citoyenneté. Ils n’ont pas la nationalité jordanienne, comme les natifs du pays, mais la citoyenneté leur donne accès à l’emploi et à tous les services. Les Palestiniens arrivés plus tard, après le conflit israélo-arabe de 1967, n’ont cependant pas exactement les mêmes droits.

Ouvrir en mode plein écran Une rue du camp palestinien de Burj al-Barajneh à Beyrouth, au Liban, où vivent quelque 20 000 réfugiés. Photo : Getty Images / Manu Brabo

Le Liban et la Syrie, par contre, ne leur ont jamais accordé la citoyenneté. C’était une recommandation de la Ligue arabe, qui souhaitait prévenir ainsi l’implantation durable des réfugiés dans les pays d’accueil afin de préserver leur droit au retour dans leurs foyers.

Publicité

La position de la Ligue arabe était que, pour que les Palestiniens n'oublient pas leur cause, qui est celle du retour, on ne devait pas les assimiler , explique au téléphone Jalal Al-Husseini, chercheur associé à l’Institut français du Proche-Orient (IFPO) à Amman. On leur a donné des droits économiques et sociaux, mais pas la citoyenneté.

Alors qu’en Syrie ils jouissent d’une situation semblable à celle des natifs, au Liban, ils subissent une forte discrimination, n’ayant pas accès à la propriété ni à certains emplois.

En conséquence, 75 ans plus tard, des centaines de milliers de personnes vivent encore dans des camps de réfugiés et sont des citoyens de seconde zone.

Les camps de réfugiés sont devenus le symbole du malheur qui s'est abattu sur le peuple palestinien en 1948, mais aussi le symbole de sa résistance et de son combat pour qu'on n'oublie pas sa cause.

L’Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) a été créé en 1949 pour venir en aide aux personnes ayant perdu leur domicile et leurs moyens de subsistance à la suite du conflit de 1948. Il couvre la Jordanie, le Liban, la Syrie, la Cisjordanie et la bande de Gaza. Les Palestiniens qui se sont réfugiés dans d’autres pays de la région ne sont pas enregistrés par l’ UNRWA .

3. Qu’en est-il de leur droit au retour?

L’avenir de ces millions de personnes déracinées depuis des décennies est un des enjeux au cœur du conflit israélo-palestinien.

Publicité

La résolution 194 (III) adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies dès 1948 statue que les réfugiés qui désirent retourner dans leurs foyers et vivre en paix avec leurs voisins devraient être autorisés à le faire le plus tôt possible et qu’une indemnisation doit être versée à ceux qui choisissent de ne pas le faire.

Le droit au retour des réfugiés palestiniens est probablement la résolution la plus fréquemment réaffirmée dans l'histoire des Nations unies, observe Michael Lynk, en entrevue avec Radio-Canada. L'Assemblée générale la réaffirme chaque année, mais elle n'a jamais été mise en œuvre parce qu'Israël refuse de s’y conformer.

La question a été discutée lors des différents processus de paix, mais les négociateurs ne sont jamais parvenus à un accord.

Ce que veulent la plupart des Palestiniens déplacés n’est pas de retourner dans ce qui est aujourd’hui Israël, soutient Jalal Al-Husseini. Ils souhaitent toutefois une reconnaissance du tort subi par leurs ancêtres et une compensation pour ce qu’ils ont perdu.

Pour les dirigeants israéliens, le retour des réfugiés n’est pas une option. Permettre à ces millions d’Arabes de s’installer en Israël signifierait, selon eux, la fin de l’État hébreu, puisque les Juifs s’y retrouveraient en minorité.