Jean Paul Riopelle et son œuvre se déploient au Musée des beaux-arts du Canada (MBAC) dans une exposition retraçant sa trajectoire artistique en 130 œuvres, de ses débuts en 1942 à ses dernières créations en 1992. Riopelle à la croisée des temps, présentée à Ottawa jusqu’en avril prochain, regroupe des peintures, gravures, dessins, sculptures et collages témoignant de l’ensemble de sa carrière.

Cette exposition s’avère le point d’orgue des célébrations du centenaire de la naissance de Riopelle, marqué par plusieurs hommages à l'artiste à travers le Canada et ailleurs dans le monde depuis le début de l’année.

Le centenaire est un peu une excuse, mais c'est une excuse super valide pour célébrer Jean Paul Riopelle qui est un monument de l'histoire de l'art du Canada, qui est un artiste qui a eu un impact magistral, même pas juste sur le milieu des arts, mais aussi sur la société , explique le directeur général du MBAC , Jean-François Bélisle.

Pour le directeur général du MBAC, Jean-François Bélisle, il était important de permettre au public de voir l'ensemble de la carrière de Riopelle. Photo : Radio-Canada / Amadou Barry

Dialogue intergénérationnel

Une sélection d’œuvres influencées par Riopelle, notamment de créateurs d'aujourd'hui, sont également à découvrir dans l'exposition. Une façon de démontrer le legs aux artistes des générations suivantes, selon la commissaire invitée, Sylvie Lacerte.

Pour moi, c'était vraiment important d'avoir quelques œuvres de Françoise Riopelle dans l'exposition pour établir les liens entre les artistes qui ont été ses contemporains et les artistes d'aujourd'hui , explique-t-elle

Au Canada, c'est la plus grande exposition et c'est la seule rétrospective où on va pouvoir voir tout ce qu'il a pu réaliser en 50 ans de vie active artistique.

L'exposition «Riopelle, à la croisée des temps» est une façon de démontrer le legs aux artistes des générations qui l'ont suivi, selon la commissaire de l'exposition, Sylvie Lacerte. Photo : Radio-Canada / Amadou Barry

Tout au long du parcours, les visiteurs pourront voir des œuvres fascinantes d’artistes qui dialoguent avec les créations de Riopelle. C’est le cas notamment du tableau géant Peinture canadienne (Riopelle) 2013–2023 de Marc-Antoine K. Phaneuf, un collage de cartes de hockey et de ruban-cache soulignant l'amour de Riopelle pour ce sport.

Plus loin, on retrouve aussi une œuvre de Caroline Monnet, artiste originaire de la région. Intitulée Le futur laissé derrière (2021) et constituée de feuilles de membrane pare-vapeur Tyvek découpées, cette dernière illustre la résilience des populations des communautés du nord du Canada.

1:59 Le Musée des beaux-arts du Canada, à Ottawa, présente jusqu'au 7 avril 2024 une grande exposition sur l'artiste Jean-Paul Riopelle. Présentée à l'occasion du centenaire de sa naissance, «Riopelle, à la croisée des temps» explore cinq décennies de sa création artistique. Marika Bellavance.

Une rétrospective globale

Pour M. Bélisle et Mme Lacerte, il était important pour le Musée et pour le Canada de présenter une rétrospective permettant au public de voir l'ensemble de la carrière de l'artiste.

Il y a eu plein de projets réels au cours de la dernière année qui ont eu tendance à se focaliser sur une période, sur un moment, sur un aspect de sa carrière. Donc, de finir l'année en ayant cette espèce de contexte global, de comprendre comment tous ces moments-là ont été interreliés dans sa vie est quelque chose de super important , précise M. Bélisle.

Cent trente œuvres de peinture, gravure, dessin, sculpture et collage composent l'exposition «Riopelle, à la croisée des temps». Photo : Radio-Canada / Amadou Barry

Riopelle, à la croisée des temps réunit par exemple Le Perroquet vert (1949), le triptyque monumental Hommage aux Nymphéas — Pavane (1954), le collage papier sur toile Gardes (1967), la sculpture Hibou accompagné (1970) et l’une de ses dernières œuvres, Sans titre (Autour de Rosa) (1992).

Une attention sur la sécurité

Certaines mesures de sécurité ont par ailleurs été resserrées, assure le directeur général du MBAC , afin d’éviter que les œuvres ne soient vandalisées comme l’a été une toile de Tom Thomson en août dernier.

Une sélection d'œuvres contemporaines influencées par Riopelle, produites par une quinzaine d'artistes d'hier et d'aujourd'hui, sont également à découvrir dans l'exposition «Riopelle, à la croisée des temps». Photo : Radio-Canada / Amadou Barry

On ne pouvait pas mettre en place de mesures de protection physique, donc on a mis en place des mesures de protection humaines comme l'augmentation d’agents de sécurité , indique Jean-François Bélisle. Il ajoute que les œuvres de Riopelle sont difficiles à protéger en raison de leurs textures et abondances, mais assure que celles faites sur papier sont protégées.

Riopelle, à la croisée des temps est présentée au MBAC jusqu’au 7 avril 2024. Elle le sera ensuite au Musée des beaux-arts de Winnipeg (Winnipeg Art Gallery) du 1er juin au 29 septembre 2024.

Avec les informations de Marika Bellavance