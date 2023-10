Keep Going : le nouvel album de l’infatigable Connie Kaldor

Originaire de Saskatchewan, Connie Kaldor, auteure-compositrice-interprète francophone, présente "Keep Going", son 18e album studio en anglais. Cette icône de la musique folk canadienne a été trois fois lauréate du prix Juno et est membre de l'Ordre du Canada.

45 ans, je peux pas y croire, 45 ans déjà.

Comment c’est dur, c’est pourquoi j'ai été tellement étonnée d’avoir 45 ans derrière moi, parce que quand j'ai commencé juste d'imaginer d'être une femme sur la scène, c'était quelque chose, on me disait : we already have our one woman act [nous avons déjà une femme sur scène] , dit-elle en se souvenant de l’industrie musicale.

Connie Kaldor souligne l'importance de la persévérance dans sa carrière indépendante.

Comme artiste il y aura toujours des moments ou le monde ne m'aimera pas, you need a buck and you got a dime, keep going [il faut avancer], vas-y, la vie n’est pas parfaite parfois , ajoute-t-elle.

La pièce maîtresse de l'album Keep Going reflète cette persévérance, ce besoin constant de mettre un pied devant l'autre . Elle s'inspire de ses tournées, des visages rencontrés. Et face à la routine assommante, Connie Kaldor nous pousse avec son refrain entraînant : Keep going!

J'ai commencé cet album avec 40 chansons, on a décidé sur 11 chansons , indique-t-elle. Des chansons intéressantes, complexes, c'est le temps pour un peu de gravitas.

À mon âge, ce que je dois faire c'est d’utiliser tout ce que j'ai appris pendant des années pour faire des chansons que tout le monde n'a pas déjà prises, comme quand on perd quelqu'un qu’on a aimé pendant 30 ans ou une chanson sur la violence conjugale , confie-t-elle.

Attendue par son public

Après avoir débuté sa tournée en Ontario, Connie Kaldor se dirige vers l'Ouest canadien, soit l'Alberta, la Colombie-Britannique, le Manitoba et, bien sûr, la Saskatchewan, sa terre natale. Elle clôturera sa tournée à Toronto et à Montréal.

En Saskatchewan, son public fidèle l'attend avec impatience. Elle jouera à guichet fermé à Saskatoon, mais l’apogée sera son retour au Darke Hall de Regina, l’endroit de ses balbutiements musicaux. C'est pour moi le grand lancement, c'est cet endroit historique pour moi , dit-elle en se rappelant ses débuts à cet endroit sur le piano, pétrifiée lors de mon récital .

Elle assure que la peur est maintenant derrière elle.

Il n’y a rien de mieux, je serai sur scène, avec mes deux fils , affirme Connie Kaldor. Elle sera aussi accompagnée sur scène par Aleksi Campagne qui vient de lancer un nouvel album et Gabriel Campagne qui se chargera de la première partie du spectacle.

Connie Kaldor jouera à guichet fermé à Saskatoon le 11 novembre et à Regina le 10 novembre au Darke Hall.