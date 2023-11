Des salles de musique émergente en eaux troubles

Baisses d'achalandage, compétition féroce et explosion des coûts : l'écosystème des salles de spectacles émergentes demeure précaire et est menacé par de nombreux obstacles. Déchirés entre promouvoir les artistes d'ici et atteindre la rentabilité, des diffuseurs invitent le milieu culturel à investir dans son avenir.

On sent définitivement une baisse d'achalandage , lâche Jean-Étienne Collin-Marcoux, musicien, ingénieur de son et directeur artistique au Pantoum.

Le Pantoum, où se trouve notamment une salle de diffusion à Québec pour des artistes émergents, a agrandi ses espaces il y a un an pour pouvoir accueillir environ 200 personnes. Dans un contexte inflationniste, la remplir est un défi. Il cite en exemple des spectacles qui ont déjà affiché complet dans le passé. Pour les mêmes spectacles qu'on a présentés cet automne, on a eu de la misère à remplir au complet. Ce n’est pas dramatique [...], mais on sent définitivement une baisse d'achalandage , note M. Collin-Marcoux.

Ouvrir en mode plein écran Un artiste se produit sur la scène du Pantoum, en 2023. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Alexandre Vallee-Roy

L'industrie du divertissement est la première victime du portefeuille des Québécois, constate le musicien. Les gens de Québec ont toujours été plus difficiles à rejoindre pour un paquet de raisons. Ces temps-ci, l'inflation, l'augmentation du coût de la vie, font en sorte que les gens sont plus sélectifs de leur divertissement, sur leurs sorties [...]. Le budget pour voir des spectacles descend, ce qui fait en sorte qu'il y a une baisse de l'achalandage , explique-t-il.

Tenu par des créateurs de musique, le Pantoum est un organisme sans but lucratif qui gère un lieu de diffusion, un studio d'enregistrement et offre des studios de création aux artistes. Sans cette diversité de services, il serait difficile de n'avoir qu'un lieu de diffusion dans le contexte actuel, selon M. Collin-Marcoux.

Ouvrir en mode plein écran Jean-Étienne Collin-Marcoux est aussi adjoint à la programmation du Festival OFF de Québec. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Alice Chiche

Le public québécois est retourné dans les salles de spectacle en 2022, mais les revenus de billetterie ont accusé un recul de 78 % comparé à la période 2015-2019, selon des chiffres de l’Institut de la statistique du Québec publiés il y a un an. Les données de 2023 sont attendues sous peu. Tous les intervenants contactés par Radio-Canada ne s'attendent pas à une hausse pour cette année.

Publicité

Compétition féroce

Autre défi : la multiplication des lieux de diffusion crée un déséquilibre dans un écosystème déjà fragile.

À Québec, il a beaucoup de grandes institutions qui ont créé de petites salles , remarque Karl-Émanuel Picard, co-propriétaire de L'ANTI Bar & Spectacles, présent sur la scène culturelle de Québec depuis des années.

Ouvrir en mode plein écran La salle L'ANTI Bar & Spectacles, à Québec, est située sur la rue Dorchester. Photo : Radio-Canada

Par exemple, BleuFeu, le diffuseur du Festival d'été de Québec, a récemment annoncé l'ouverture d'une nouvelle salle de 400 places, le Grizzly Fuzz, qui a pour objectif de diffuser des artistes émergents. Le Grand Théâtre de Québec a aussi ouvert le Studio Telus en 2019. Le Palais Montcalm a également créé Chez madame Belley, une salle d'environ 200 places, en novembre 2021. Tous visent la diffusion d'artistes émergents.

Ces grandes institutions-là ont beaucoup de subventions parce que c'est toutes des organismes à but non lucratif. Ils ont beaucoup de moyens pour faire les mêmes spectacles que fait L'ANTI le Pantoum ou la Source de la Martinière , dit-il, ajoutant réfléchir à l'avenir de L'ANTI dans un contexte où tout le monde s'arrache les artistes.

La plupart sont aussi représentés par des agents qui contrôlent l'agenda de plusieurs autres artistes, rendant encore plus importante la relation entre diffuseurs et agents. C'est très compétitif , témoigne Karl-Emmanuel Picard.

Ouvrir en mode plein écran Karl-Emmanuel Picard, copropriétaire de L'ANTI Bar & Spectacles Photo : Radio-Canada

Sans jeter le blâme sur ces nouveaux diffuseurs , Jean-Étienne Collin-Marcoux du Pantoum juge aussi que cette multiplication des espaces de diffusions modifie l'écosystème.

Publicité

Je ne sais pas si c'est une incompatibilité et ce n'est pas non plus un manque d'écoute , affirme-t-il. On sent vraiment que les gens qui sont dans des postes de direction là-bas sont au courant. Or, même avec les meilleures intentions du monde, difficile d'avoir une véritable cohabitation lorsque les enjeux ne sont tellement pas les mêmes , croit-il.

À plus grande échelle, la croissance de Live Nation, une multinationale américaine qui possède des dizaines d'entreprises de diffusion, dont Evenko et des centaines de salles de spectacles, menace aussi les plus petites salles.

Il y a plusieurs dangers , croit Jon Weisz, fondateur de l'agence Indie Montreal et de Scènes de musiques alternatives du Québec (SMAQ), un organisme qui représente plusieurs salles alternatives.

Ouvrir en mode plein écran Jon Weisz est le co-fondateur de Indie Montréal, de Franconnexion, et de l'organisme Les Scènes de Musique Alternatives du Québec Photo : Avec l'autorisation de Jon Weisz

La raison d'être de Live Nation, ce n'est pas de faire valoir la culture locale, de mettre des artistes québécois sur scène.

Quand on voit le poids démesuré que [Live Nation] possède versus les lieux indépendants qui mettent en vedette des artistes québécois, cet écart commence à mettre en péril les petits lieux de diffusion, qui ne peuvent simplement pas concurrencer , ajoute celui qui représente des dizaines de salles indépendantes à travers la province.

Si en plus il faut se battre contre des machines promotionnelles vraiment puissantes qui appartiennent à des entreprises qui ont du budget, des équipes complètes [...] Ça rend ça extrêmement difficile , ajoute Jean-Étienne Colin-Marcoux. On appréhende ce qui s'en vient pour un paquet de raisons . Juste l'arrivée d'une nouvelle salle vient quand même brasser , croit-il.

Pénurie de main-d'œuvre

Ce déséquilibre est accentué par le problème de pénuries de main-d'œuvre, dont les petites salles indépendantes souffrent davantage.

Avant la COVID, on faisait quasiment des spectacles chaque soir. Maintenant, on en fait de 3 à 4 par semaine, même des fois ça peut arriver un vendredi qu'il n'ait pas de show. C'est sûr, au niveau de la main-d'œuvre technique, des employés au bar, je préfère leur donner un répit , témoigne Karl-Émanuel Picard, co-propriétaire de L'ANTI Bar & Spectacles.

Ouvrir en mode plein écran L'équipe du Pantoum, en 2022 (Photo d'archives) Photo : Facebook/Pantoum

Les artistes coûtent également plus cher en raison de la hausse du coût de la vie, les employés aussi. Ça fait que c'est très difficile , ajoute M. Picard.

Ajoutons à cela la fin de la plupart des aides gouvernementales offertes durant la pandémie et il devient alors difficile d'atteindre la rentabilité.

Repenser le modèle de financement

La Société de développement des entreprises culturelles (SODEC) a annoncé récemment qu'elle allouera 1 million de dollars par an pour les trois prochaines années à de petites salles de spectacles qui demanderont cette aide. La SODEC est convaincue de l’importance de ces lieux de diffusion qui permettent de découvrir la relève musicale et de professionnaliser ce milieu, écrit leur porte-parole.

Depuis le 16 octobre, la SODEC a reçu 40 demandes de la part de petits lieux de diffusion et procède présentement à l'analyse des dossiers. Ces lieux de diffusion pourraient recevoir jusqu’à 50 000 $ en subvention.

Or, outre l'aide de l'État, c'est tout le financement des diffuseurs et des artistes qui doit être repensé, prévient Jean-Étienne Colin-Marcoux. Le principal coupable : les services de musique en continu.

Il n'a plus les mêmes sources de revenus qu'avant. Avant, on vendait des albums. Il avait de l'argent qui permettait de payer les artistes, de payer les techniciens, de prendre des risques. Les risques n'appartenaient pas juste aux diffuseurs, juge le musicien.

C'est correct de dire que le streaming fait partir de notre vie. Mais il faut aussi s'assurer que les producteurs, les créateurs et plus largement les diffuseurs ne soient pas affectés par cette décision de société là.