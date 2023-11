La comédie musicale Starmania a beau être une œuvre franco-québécoise, les spectateurs des deux pays ne sont pas logés à la même enseigne. Les billets du spectacle, très attendu, qui sera présenté à la Place Bell, à Laval, en août 2024, coûtent deux fois plus cher au Québec, par rapport à la France. Nous avons tenté de trouver une explication.

Pour assister à la nouvelle version de l'opéra-rock créé par Luc Plamondon et Michel Berger, et écouter les chansons cultes comme Le blues du businessman et Le monde est stone, un spectateur français peut dépenser 45 $ (30 euros). Au Québec, il faudra débourser un minimum de 91 $.

Il s'agit pourtant du même spectacle et des mêmes artistes qu'à Paris a expliqué le producteur de Starmania, Thierry Suc, lors d'une conférence de presse, jeudi, à Montréal.

Chez nous, c'est Evenko qui coproduit l'événement. Les billets sont vendus sur la plateforme Ticketmaster. Nous avons comparé les prix dans les deux pays, pour tous les types de sièges.

On voit qu'au Québec, il y a beaucoup plus de catégories de prix différents qui montent jusqu'à un maximum de 316,5 dollars, taxes et frais inclus, alors qu'en France, le siège le plus cher est à 141,5 dollars (95 euros).

Rien d'anormal, répond Evenko

Nous avons demandé à Evenko ce qui expliquait l'écart de prix du simple au double. Le département des communications nous a d'abord répondu que les prix des billets pour les spectacles qui seront présentés à la Place Bell sont semblables à ceux des spectacles présentés en France, en tenant compte du taux de change .

Ensuite, Evenko affirme que les places qui coûtent 30 euros (45 $) en France sont liées à une visibilité réduite de la scène et qu' on n'y voit pas la totalité de la scénographie . L'auteur de ces lignes a toutefois assisté au spectacle à Paris avec un billet à 30 euros et la visibilité était très bonne.

Le prix des billets pour un événement musical de cette ampleur est comparable aux autres comédies musicales présentées en Amérique du Nord.

Evenko ajoute que Starmania est un opéra rock de grande envergure et complexe à déplacer comptant plus d’une centaine de personnes en tournée .

Jeudi, lors de la conférence de presse pour annoncer la venue du spectacle, le producteur Thierry Suc a expliqué que c'était un défi colossal de faire venir le spectacle et qu'il est très cher à produire .

Quand on épluche les prix des billets

En France, seuls 2,20 dollars (1,5 euro) s'ajoutent au prix de vente initial pour des frais liés à l'émission du billet électronique. Au Québec, on ajoute une redevance fixe de 3,75 $ et des frais de service proportionnels au prix du billet. Ces frais de service vont de 12 $ pour les billets les moins chers à 52,75 $ pour les plus chers.

Le site Ticketmaster indique que la redevance va à la salle de spectacle et sert à couvrir les coûts d'accueil de l'événement . Quant aux frais de service, ils sont partagés entre les parties qui contribuent à la réalisation de l'événement , incluant la salle, Ticketmaster, les promoteurs...

Mais ces frais supplémentaires ne suffisent pas à justifier la différence de prix.

Nous avons donc demandé à la production de Starmania en France, si elle avait une explication. Nous ne sommes pas en mesure de répondre à votre question , nous a répondu une attachée de presse, avant de nous inviter à contacter les producteurs du spectacle au Québec.

C'est dans cette salle de spectacle sphérique, au milieu du fleuve et aux portes de Paris qu'est présenté le spectacle de Starmania depuis plus d'un an. Photo : La Seine musicale

L'offre et la demande?

La professeure Johanne Brunet, experte en marketing des industries culturelles, à HEC Montréal, émet l'hypothèse que peut-être qu’en France, ils ont des subventions . Elle rappelle, par ailleurs, qu' on ne connaît pas les ententes avec les vendeurs de billets qui peuvent différer d'un pays à l'autre.

Il y a aussi l’offre et la demande , ajoute-t-elle. Pour le moment, Starmania ne sera présenté qu'une seule semaine au Québec, alors que le spectacle roule depuis plus d'un an, en France.

Ils font peut-être un écrémage, c'est le principe d'amener un produit sur le marché alors qu’il y a peu de concurrence. On peut alors se permettre de vendre plus cher.

La Seine musicale qui accueille le spectacle en ce moment en France, compte 4000 places. La Place Bell présentera Starmania dans une configuration de 6000 places. Photo : Radio-Canada / Justine Roberge

Le prix des billets de spectacles fait couler beaucoup d'encre ces derniers mois au Québec et dans le reste du Canada. Voir la chanteuse Taylor Swift à Toronto coûte 2000 $. Les sites de reventes sont montrés du doigt (Nouvelle fenêtre), mais aussi les outils de tarification dynamique.