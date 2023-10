Itinérance : lancement d’un nouveau groupe de travail sur l’hébergement d’urgence à Ottawa

Le nombre de personnes en situation d’itinérance à Ottawa ne fait que croître. Près de 280 personnes sont actuellement sans domicile fixe dans la capitale fédérale, selon les données de la Ville, et le maire d’Ottawa craint que ce chiffre ne continue d’augmenter.

Pour renverser cette tendance, la Ville d’Ottawa a lancé jeudi matin un groupe de travail sur l’hébergement d’urgence.

De pair avec la présidente du Comité des services communautaires, Laura Dudas, le maire Mark Sutcliffe compte répondre à la crise .

Notre objectif consistera à proposer des mesures concrètes pour résoudre la crise dans laquelle est plongé le système de refuges d'urgence d'Ottawa , a indiqué M. Sutcliffe.

Ouvrir en mode plein écran Le maire d'Ottawa, Mark Sutcliffe, accompagné des élus Laura Dudas, Ariel Troster et Allan Hubley. Photo : Radio-Canada / Arthur White-Crummey

Les élus Stéphanie Plante, Marty Carr, Allan Hubley et Ariel Troster, en plus de membres du personnel municipal, font également partie de ce groupe de travail.

Je vois des gens qui dorment dehors, qui dorment dans des camps. [...] Ça me brise le cœur de voir ça dans notre communauté.

L’approche du temps froid préoccupe Mark Sutcliffe, qui qualifie la situation dans les centres d’hébergement d’urgence de la Ville de sans précédent . Les refuges sont bondés.

La semaine dernière seulement, 93 personnes se sont frappées à des portes closes, faute de place dans les refuges à Ottawa. Selon les prévisions de la Municipalité, ce nombre pourrait s’élever à près de 190 dès le mois de janvier 2024.

Notre système d'hébergement est déjà [au maximum de sa] capacité et est soumis à une demande beaucoup plus forte que d'habitude à cette période de l'année , a souligné M. Sutcliffe. Ça signifie que lorsque le temps deviendra plus froid au cours des prochaines semaines, le système sera débordé.

Il n'y a pas de lits disponibles pour les nouvelles personnes qui en ont besoin.

Prendre des mesures immédiates pour s’assurer que la Ville soit prête à répondre à la demande dans les mois à venir, voilà la raison d’être de ce nouveau groupe de travail.

Il ne fait aucun doute que nous aurons besoin de plus d'espace, de plus d'abris et de plus de centres pour permettre aux personnes de se réchauffer , a commenté M. Sutcliffe.

Une place pour les nouveaux arrivants

Le maire d’Ottawa rappelle également que de nombreux nouveaux arrivants se tournent vers les refuges d’urgence de la Ville à leur arrivée, ce qui s’avère problématique.

Le nombre de demandeurs d'asile et de réfugiés qui arrivent à Ottawa a augmenté de façon spectaculaire ces derniers mois et nous savons que beaucoup de ces personnes utilisent notre système d'hébergement , a-t-il expliqué.

Ce n'est pas pour ça que le système d'hébergement a été conçu et ce n'est pas non plus l'expérience que nous souhaitons pour les personnes qui arrivent dans notre ville en quête d'asile et qui cherchent un endroit sûr à Ottawa ou au Canada.

Mark Sutcliffe compte discuter de cette situation avec le gouvernement fédéral, le but étant non seulement d’offrir aux nouveaux arrivants un endroit sûr et chaleureux à leur arrivée mais aussi de s’assurer que l'arrivée de ces personnes qui ont besoin d'un abri ne submerge pas le système d'hébergement de [la] Ville .

Un hiver très cruel

La présidente du Comité des services communautaires de la Ville, Laura Dudas, remarque d’ailleurs que le nombre de nouveaux utilisateurs du système de refuges à Ottawa a augmenté de 167 % depuis janvier.

Mme Dudas s’attend, tout comme le maire d’Ottawa, à ce que des centaines d’autres personnes s’ajoutent à ce bilan au cours des mois à venir.

Ouvrir en mode plein écran La présidente du Comité des services communautaires et conseillère municipale du quartier Orléans-Ouest-Innes, Laura Dudas (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Stu Mills

Nous n'avons plus de place , s’inquiète-t-elle. Nous ne pouvons pas passer les mois d'hiver avec des gens qui dorment dans la rue. Nous devrons examiner toutes les options et retourner toutes les pierres pour trouver des solutions.

Si quelqu'un a besoin d'un lit, nous le trouverons.

Nous savons que l'hiver à Ottawa peut être très cruel , ajoute Mme Dudas. Nous ne sommes pas prêts, en tant que conseil municipal, en tant que Ville, à accepter que quelqu'un dorme dans les rues à -40, -30 degrés.

Si le groupe de travail compte se concentrer sur des solutions à court terme pour les mois froids de l’hiver, Laura Dudas n’est pas fermée à l’idée d’élargir les objectifs établis.

Si, par hasard, nous sommes en mesure de trouver des solutions permanentes, du financement, de l'espace de la part de nos partenaires fédéraux et provinciaux, nous l'accepterons sans réserve , a-t-elle affirmé.

Des solutions à long terme

Justement, le président-directeur général de la Mission d'Ottawa, Peter Tilley, espère que la mise sur pied de ce groupe de travail donnera à la Ville l'élan nécessaire pour se concentrer sur des solutions à long terme.

Pour que nous n'ayons pas à nous pencher sur la même question en octobre prochain , lance M. Tilley, qui atteste que la situation est bel et bien critique à Ottawa.

Ouvrir en mode plein écran Le président-directeur général de la Mission d'Ottawa, Peter Tilley. Photo : Radio-Canada / Arthur White-Crummey

Faute de place, une cinquantaine de personnes sont dans la zone d’attente de la Mission d’Ottawa tous les soirs, indique M. Tilley.

La Ville a pris conscience de la nécessité d'une solution d'urgence. [...] Je pense que nous allons maintenant avancer dans une direction positive.

Je pense que l'idée de ce groupe de travail est que nous avons besoin de réponses, et ce, rapidement.

La directrice générale du Centre espoir Sophie, Sophie-Claire Valiquette-Tessier, soulève pour sa part certains problèmes liés aux objectifs du groupe de travail.

Le Centre espoir Sophie, qui offre des services de jour aux femmes, a lui-même été approché par la Ville pour accroître ses heures d’ouverture et pour devenir par la même occasion un centre de répit la nuit.

Ouvrir en mode plein écran La directrice générale du Centre espoir Sophie, Sophie-Claire Valiquette-Tessier. Photo : Radio-Canada

Ce n’est pas la volonté qui manque, mais Mme Valiquette-Tessier craint d’être à court de ressources.

Nous travaillons, nous faisons de grandes choses avec très peu d’argent , rappelle-t-elle.

Le Centre remarque d’ailleurs une forte hausse de la demande. Depuis 2022, nos chiffres ont explosé , raconte la directrice générale de l’organisme.

De 80 à 90 femmes comptent chaque mois sur les services alimentaires offerts par le Centre espoir Sophie comparativement à une quarantaine de femmes l’année dernière.

Avec les informations de Frédéric Pepin