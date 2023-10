Comment éviter le gaspillage des citrouilles à Winnipeg?

Selon Statistique Canada, la production de citrouilles au pays dépasse les 80 000 tonnes par an, soit plus de 10 millions de citrouilles. À Winnipeg, l'entreprise sociale Compost Winnipeg offre la chance au public de se débarrasser des citrouilles d’une manière écologique et amusante pour limiter le gaspillage alimentaire.

Compost Winnipeg invite le public à lancer les citrouilles dans un camion de compostage du haut d’un toit, soit au stationnement du centre commercial Polo Park.

C’est un événement amusant , affirme la directrice générale de Compost Winnipeg, Amanda Wolfe . Les gens peuvent apporter leurs citrouilles, les jeter sur le côté du stationnement dans nos camions et nous les emmenons ensuite au compostage plutôt qu'à la décharge.

Ouvrir en mode plein écran La directrice générale de Compost Winnipeg, Amanda Wolfe, rappelle que le département de feuilles et déchets de jardin de la Ville de Winnipeg accepte également des citrouilles. Photo : Radio-Canada / Magalie Chinchilla Chaput

Selon Amanda Wolfe, l’objectif de cette initiative est d’éviter que [ les citrouilles ] ne finissent à la poubelle , tout en étant une formidable opportunité éducative pour nous et pour le public .

Ouvrir en mode plein écran En 2022, plus de mille personnes ont participé à l'événement annuel de Compost Winnipeg. L'organisme a recueilli plus de 6000 citrouilles. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Ron Boileau

En 2022, Compost Winnipeg a récupéré plus de 33 000 kilos de citrouilles, soit plus de 10 % des citrouilles cultivées au Manitoba, selon l'organisme. Ces 6000 citrouilles ont été réutilisées dans des recettes ou se sont retrouvées au compostage.

Publicité

Les débarrasseurs de citrouilles ne seront pas les seuls à bénéficier de l'événement.

Certaines de nos citrouilles serviront également à nourrir les animaux , dit Mme Wolfe. Donc, si vous pouvez consommer ces produits vous-même ou les donner en toute sécurité à manger aux animaux, c'est mieux que de les composter.

Amanda Wolfe se fait écho de l’importance d’utiliser des citrouilles pour diverses choses.

Si vous avez l'intention d'acheter des citrouilles, la meilleure chose que vous puissiez faire c’est d'éviter les déchets alimentaires dès le départ , ajoute-t-elle.

L'organisme offre également des sites où les citrouilles peuvent être déposées.

Compost Winnipeg encourage tous ceux ayant acheté une citrouille à participer à la troisième édition de l’événement annuel. Il se déroule le 4 novembre, au parc de stationnement de Polo Park.

Un produit très peu consommé

Le directeur général du Front commun québécois pour une gestion écologique des déchets (FCQGED), Karel Ménard, estime qu'environ deux tiers des 10 millions de citrouilles cultivées au Canada ne sont pas consommés.

C’est l'aliment le plus gaspillé que l'on cultive au Canada.

Il rappelle les attributs savoureux de ce fruit et propose des alternatives gourmandes.

C’est très versatile. On pourra faire de la confiture, des soupes, des bouillons, même de l'eau mousse, des smoothies, des muffins. En fait, c’est infini , dit-il.

La citrouille, « l'aliment le plus gaspillé que l'on cultive au Canada ».ÉMISSION ICI PREMIÈRE.Le 6 à 9. La citrouille, « l'aliment le plus gaspillé que l'on cultive au Canada » ÉMISSION ICI PREMIÈRE Le 6 à 9 Écouter l’audio (La citrouille, « l'aliment le plus gaspillé que l'on cultive au Canada ». 11 minutes 5 secondes) Durée de 11 minutes 5 secondes 11:05

Malgré les bénéfices du compostage, M. Ménard souligne qu'il existe plusieurs alternatives plus favorables pour recycler les citrouilles telles que la création de crème pour le corps, entre autres.

Publicité

Le compostage c'est la dernière chose à faire. Vraiment la première chose à faire, c'est la consommer, la manger ou l'utiliser , affirme-t-il.

Karel Ménard ajoute qu'il ne faut surtout pas mettre la citrouille aux poubelles en raison de problèmes environnementaux. Selon lui, cela pourrait contribuer à la création de gaz à effet de serre et éventuellement des eaux de lixiviation, soit du jus de poubelle dans le dépotoir , qui risque de contaminer les nappes phréatiques.

Karel Ménard rappelle les trois R de l'environnement : réduire, réutiliser et recycler.