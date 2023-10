Une grand-mère combat ses nombreux deuils et sa peine par le kickboxing avec haltère russe

Iva Geddes-McNabb, une grand-mère, combat le deuil et la peine grâce à la pratique du kickboxing avec haltère russe, mieux connu en anglais sous le nom « kettlebell kickboxing ».

Maintenant âgée de 76 ans, c’est sa façon de surmonter la perte de trois membres de sa famille en l’espace de 4 ans seulement.

Son fils Lionel est décédé d’une attaque cardiaque en 2013 à l’âge de 39 ans. Quelques mois plus tard, son mari a succombé à un cancer. Puis en 2016, elle a perdu son petit-fils, Matthew, d’un cancer de l’estomac à l’âge de 26 ans.

En 2019, elle a essayé le kickboxing avec haltère russe, alors qu’une séance avait lieu dans la Première Nation de Daystar. Le cours était offert par un studio basé à Regina.

Dès qu’elle a essayé, elle a su qu’elle en avait besoin dans sa vie pour surmonter les épreuves difficiles.

J’ai trouvé un équilibre dans ma vie. Je ne me suis pas sentie seule. Quelque chose s’est passé, j’ai eu une étincelle.

Elle s’est donc inscrite pour les cours offerts au studio à Regina, faisant la route depuis la Première Nation de Georges Gordon, une communauté située à 114 kilomètres de Regina.

Des progrès pour sa santé

Au départ, elle avait de la difficulté à suivre le rythme des autres participants pour certains mouvements comme les exercices de musculation et d'aérobique (burpees) et les sauts verticaux (jumping jack). Cela l'a fait douter sur ses capacités, mais elle s’est tout de suite résolue à persévérer pour réussir.

Elle a fait des progrès depuis ses débuts. Avant, elle levait des haltères de 5 livres (2,3 kg). Maintenant, elle réussit à utiliser ceux de 30 livres (13,6 kg).

Elle consacre maintenant 3 jours par semaine pour assister à des cours. Si au départ cette activité lui permettait de combattre le deuil, elle se sent désormais plus en santé et en forme.

Ses petits-enfants sont fiers de voir qu'une grand-mère peut être aussi forte et en forme.

Le président-directeur général du studio de Regina de Kettlebell Kickboxing Canada, Jodi Barrett, a rencontré Iva lors de la séance à la Première Nation de Daystar.

Elle explique qu’elle est la personne la plus âgée de la classe, mais qu’elle est inspirante en raison de sa persévérance.

Maintenant, Iva Geddes-McNabb tend la main à quiconque a besoin de trouver sa passion en faisant des publications sur Facebook.

Avec les informations de Louise Bigeagle