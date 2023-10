Transformer la vie de personnes sans-abri: la mission de Marcel Lebrun

Marcel Lebrun s'est donné la mission d'aider les sans-abri à Fredericton. Il leur offre une minimaison abordable et le soutien nécessaire pour les aider à trouver leur voie.

Al Smith est très fier de 12 Neighbours, sa nouvelle communauté de minimaisons à Fredericton. Celui qu'on surnomme Mayor Al, dit avoir trouvé le bonheur ici.

Al Smith et sa conjointe sont devenus sans-abri quand le propriétaire de leur édifice a éliminé des dizaines de logements subventionnés. Il a vécu l'enfer de l’itinérance pendant cinq ans.

Al Smith dit avoir trouvé le bonheur dans la nouvelle communauté 12 Neighbours.

Ça m’a pris 59 ans à trouver le bonheur. On a vécu dans des motels. On a bougé beaucoup pendant cinq ans. On a habité dans une tente dans le froid.

Si Al Smith a pu trouver le bonheur à 12 Neighbours, c'est grâce à Marcel Lebrun.

En 2011, l'entrepreneur a vendu son entreprise informatique Radian6. Il a continué à travailler dans le milieu pendant quelques années mais il voulait faire une différence dans sa communauté de Fredericton et aider les personnes itinérantes qu'il voyait tous les jours.

Marcel Lebrun a investi près de la moitié des 12 millions $ nécessaires pour réaliser son projet 12 Neighbours.

Il a d'abord participé bénévolement à l'élaboration d'une stratégie visant à éliminer l'itinérance dans la municipalité. Cinq ans plus tard, il constate que l'itinérance avait doublé à Fredericton alors que peu de logements avaient été construits pour répondre à un besoin grandissant.

Deux ans de recherche

Marcel Lebrun entame alors des recherches afin de trouver un modèle qui permet d'aider les gens à se sortir de l'itinérance.

J'ai voyagé, j'ai visité une trentaine de places pour essayer d'apprendre, pour voir c'est quoi les stratégies qui ont du sens , raconte-t-il.

Après deux ans de travail, Marcel Lebrun en vient à la conclusion que tout commence par une maison.

C'est très difficile de travailler sur n'importe quoi, la pauvreté, des problèmes de santé mentale, toutes sortes de choses, sans maison.

Plus de 70 minimaisons font partie du projet 12 Neighbours à Fredericton.

Et il en a déjà construit beaucoup des maisons. Depuis l'automne 2021, son équipe bâtit au moins une minimaison par semaine dans un entrepôt de Fredericton Nord.

Après leur construction, elles sont transportées à 12 Neighbours, un grand terrain aménagé où on compte déjà plus de 70 maisons.

Celles-ci comprennent une petite cuisine, une salle de bain, un sofa-lit et une petite galerie sur laquelle deux personnes peuvent s'asseoir confortablement.

Susan Hayward peut faire des pirouettes dans sa cuisine, tant elle lui paraît énorme. Elle a fait de sa minimaison un nid douillet pour elle et son chien Zoé. Elle n’a plus de problèmes financiers et elle apprécie la vie avec ses voisins.

Ça m’a enlevé beaucoup d’anxiété. On prend soin les uns les autres , dit-elle.

Le logement, une première étape

Marcel Lebrun et son épouse ont investi personnellement près la moitié des 12 millions $ requis pour mettre en place ce projet.

Le loyer payé pour une minimaison équivaut à 30 % du revenu du locataire.

Offrir un toit aux personnes sans-abri n'est toutefois qu'une première étape afin de les faire sortir de l'itinérance, ajoute-t-il.

Ici, on dit que les maisons, c'est seulement le début. C'est une fondation surlaquelle on ajoute d'autres choses, on ajoute une communauté parce que ce sont les relations de soutien dans notre vie qui font vraiment la différence quand on a des problèmes , raconte-t-il.

Des personnes aménagent le terrain entre deux minimaisons d'un quartier de 12 Neighbours.

Une fois que les personnes emménagent à 12 Neighbours, on les encourage à se fixer des objectifs personnels qui touchent à la santé, les finances ou l'éducation. Un soutien d'accompagnement est aussi offert sur place afin de les accompagner dans l'atteinte de leurs buts.

Vient ensuite la formation en vue d'un emploi.

L'emploi, ça change la situation financière, mais ça change aussi la situation de l’identité. Parce qu’il y en a beaucoup qui commencent avec une identité qu'ils sont moins que les autres. Et quand il commence à travailler, il se sent égal parce qu’il a quelque chose à donner.

Le but est de créer des emplois progressifs dans lesquels les personnes pourront évoluer graduellement.

Notre centre d'entreprise sociale crée des emplois qui sont progressifs. Alors on peut commencer peut-être avec 1 h ou 2 h par jour. Il y en a beaucoup qui ont de la difficulté à avoir un emploi à plein temps, à commencer un emploi quand il y a des attentes strictes. Ça prend beaucoup de patience pour bâtir la confiance et développer des habiletés pour être capable d'avoir un emploi dehors après , explique Marcel Lebrun.

J’éprouve moins de honte

Samantha Seymour habite dans la communauté de 12 Neighbours et a maintenant une nouvelle carrière en sérigraphie.

Samantha Seymour est l'une de celles qui s'est trouvé une nouvelle carrière grâce à 12 Neighbours.

La quarantenaire qui a connue l'itinérance a habité dans un refuge et dans une tente avant d'obtenir sa minimaison.

Depuis, elle a reçu une formation en sérigraphie et imprime aujourd'hui des dessins sur des t-shirt 12 Neighbours. Elle a aussi pu surmonter ses problèmes de dépendance.

J’éprouve moins de honte , assure Samantha. Et c’est énorme. Je marche la tête haute.

Marcel a changé nos vies , renchérit Al Smith. Il n’en prendra pas le crédit. Il dit que c’est Dieu, mais il a vraiment transformé ma vie de façon très positive.

Diverses sources de soutien

On retrouve à 12 Neighbours toutes une gamme de services de soutien pour les résidents de la communauté, comme des thérapies et des programmes de développement personnel. Selon Marcel Lebrun, il est essentiel d'accompagner les personnes dans leur cheminement. Les programmes de 12 Neighbours misent sur le succès des résidents.

Déjà plus de 70 minimaisons sont installées. Elle comprennent une petite cuisine, une salle de bain, un sofa-lit et une petite galerie sur laquelle deux personnes peuvent s'asseoir confortablement.

[Habituellement], quand tu démontres ton succès, l'aide disparaît. Alors nous autres, on fait l'inverse. On veut ajouter du support quand on démontre du succès, alors on a des programmes pour ça , explique-t-il.

Marcel Lebrun continue de faire grandir 12 Neighbours.

Un nouveau Centre d'entreprise sociale, qui comprendra un café, une cuisine éducative et d'autres services pour aider encore plus de gens, est en construction et rouvrira d'ici le printemps prochain.

À terme, la communauté pourrait compter 99 minimaisons.

Marcel Lebrun ne se sent pas responsable du cheminement des résidents de 12 Neighbours mais il adore créer l'environnement propice à ce cheminement. Il trouve très satisfaisant de les voir évoluer et s'épanouir.

Je vais avoir une vie pleine, puis tout le monde veut avoir une vie pleine, puis on peut faire ça ensemble. Alors eux autres ils ajoutent à ma vie, puis moi j'ajoute à leur vie, on fait ça ensemble , dit l'entrepreneur qui estime faire le meilleur travail de sa vie en aidant les sans-abri.

D’après un reportage de Janique LeBlanc