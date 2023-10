La fusillade survenue à Lewiston dans le Maine est désormais l'une des tueries de masse les plus meurtrières de l'histoire des États-Unis. Mais il faut rappeler que, chaque année, les fusillades de masse font des milliers de victimes aux États-Unis.

Depuis 2014, selon le Gun Violence Archive (Nouvelle fenêtre) (en anglais), il y a eu plus de 4600 fusillades de ce type aux États-Unis. Elles sont définies ainsi quand un individu tue — ou blesse — au moins quatre personnes autres que lui, précise le site américain qui collige quotidiennement les données sur la violence armée aux États-Unis.

Depuis 2012, le Gun Violence Archive dénombre 17 tueries de masse avec plus de 10 morts. Ces tragédies comprennent la fusillade survenue dans une école primaire de Sandy Hook, celle dans une discothèque d'Orlando et une autre dans un festival de musique country à Las Vegas. La fusillade de Lewiston, dans le Maine, fait désormais partie des fusillades les plus meurtrières aux États-Unis.

Avant 2014, les fusillades les plus meurtrières sont celle de Virginia Tech en 2007, qui a fait 32 victimes, et celle survenue à l'école secondaire de Columbine à Littleton, au Colorado en 1999, qui a fait 13 morts.

Et pourtant, les victimes des fusillades de masse aux États-Unis ne représentent qu’une petite fraction de tous les meurtres par arme à feu qui se produisent chaque année.

Depuis 2014, plus de 163 000 Américains ont été tués par arme à feu (intentionnellement ou pas); plus de 318 000 ont été blessés.

Le taux de morts par arme à feu (homicides involontaires et meurtres) était de 5,2 pour 100 000 Américains en 1968, avec un sommet atteignant 7,2 en 1974. Ce taux est descendu à moins de 5 pour 100 000 Américains au début des années 2000, avant de remonter à 6,7 pour 100 000 habitants en 2021.

En 2021, selon les données des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies, les États où les taux de décès liés aux armes à feu étaient les plus élevés étaient le Mississippi (33,9 pour 100 000 habitants), la Louisiane (29,1), le Nouveau-Mexique (27,8), l'Alabama (26,4) et le Wyoming (26,1).

Le Massachusetts, Hawaï, le New Jersey, New York et le Rhode Island ont les taux les plus bas (moins de 6 pour 100 000 habitants).

Le nombre de jeunes blessés ou tués par arme à feu a par ailleurs augmenté depuis 2019.

Depuis les cinq dernières années, environ 1300 enfants et 5600 adolescents ont été tués par une arme à feu. Plus de 19 000 jeunes Américains ont été blessés lors d'un événement avec arme à feu.

Par ailleurs, il faut noter que depuis de nombreuses années, les suicides représentent plus de la moitié des décès par arme à feu aux États-Unis. On dénombre plus de 20 000 morts par année dans cette catégorie.

En 1968, il y avait une moyenne de 6,3 suicides pour 100 000 Américains; en 2021, c'était 7,5 pour 100 000 habitants.

Des millions de propriétaires d'armes à feu

Selon des données du Pew Research Center, en août 2023, environ 40 % des Américains avaient un fusil dans leur domicile. C'est la même proportion qu'en 2021. Davantage d'hommes que de femmes possèdent une arme à feu.

Les républicains sont plus de deux fois plus susceptibles que les démocrates de posséder une arme à feu.

Environ la moitié (52 %) des Américains qui ne possèdent pas d’arme affirment qu’ils ne prévoient jamais en posséder une dans le futur.

La majorité des Américains disent qu'ils possèdent une arme à feu pour des raisons de sécurité.

Le nombre exact d’armes à feu détenues par des civils aux États-Unis est difficile à estimer, mais selon le Small Arms Survey (SAS) (Nouvelle fenêtre) (en anglais), les Américains possèderaient près de 400 millions d’armes, soit environ 120 armes par 100 Américains. Aucune autre nation ne possède plus d’armes civiles que d’habitants.

Les États-Unis ont le taux global de décès par arme à feu le plus élevé, environ huit fois celui du Canada.